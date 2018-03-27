全国一秒入夏 开空调前千万别忘了这事儿

俗话说“二八月乱穿衣”，这不眼下刚进二月，“短裤与秋裤齐飞，穿貂共露腰一色”的景象隆重上演。前几天，北京地区才刚迎来初雪；而未来几天，全国大部分地区持续升温，像坐上火箭一般直逼30℃高温大关，更有多地刷新今年来气温新高！

北京地区最高气温已达27℃

气温攀升，看来又到了该请出空调神器的时候了。要不说空调是人类历史上最伟大的发明之一呢，制冷、制热样样在行。但是，久置后开空调可不仅仅是插上电源、按下开机键这么简单，清洁这件事儿千万不要忘了！

空调夏季制冷、冬季制热 带来舒适享受

相信很多朋友觉得空调清洁与否并无大碍，其实不然，经过大半年的久置，空调内部滤网、翅片容易积攒灰尘，影响到空调的制冷效率，而且温暖湿润的环境更是非常容易滋生细菌、霉菌、尘螨等各种有害微生物，开启空调时被一同随风吹向室内，危害人体健康。所以，空调清洁工作迫在眉睫！

空调长期不清洁威胁身体健康

在不少朋友眼中，空调的清洁是一件比较复杂的事情，毕竟大家都没有专业的知识和专门的工具，需要花钱请师傅来清洗。其实完全不必，空调的清洁远没有大家想象的那么繁杂，只要掌握了正确的操作方法和技巧，花费很少的钱、很短的时间，自己在家里就能轻松搞定。具体怎么清洁？那就赶紧往下看吧！

定期对空调进行清洁 保障呼吸健康 延长使用寿命

擦拭外壳 拆下面板

首先，将空调断电！用遥控器按下关机键，然后再将空调的插座断开连接。用干净的湿抹布擦拭室内机外壳上的灰尘。考虑到柜机顶部以及挂机安装位置较高不易清洁，爬高擦拭的时候务必要保障安全。

用抹布擦拭空调外壳

看似简单的擦拭其实也有技巧，大家可以用抹布尽量向一个方向擦，比如从左往右一直擦到边缘处，然后将抹布进行折叠收揽灰尘，换到干净的一面再进行擦拭，来回往复几次，空调表面就很干净了，简单又快捷！

清洗滤网 清洁翅片

接下来进行简单的拆机——打开空调的前面板。用双手轻抠空调外壳两侧的前面板即可开启，将其慢慢掀起到一定高度可以自动固定，此时，内部的两片过滤网展现在眼前。

轻抠两侧打开空调前面板

直接用清水冲洗滤网

找到过滤网与机身的卡扣位置（一般为两个），双手同时上推，整片过滤网便能完全取出，用同样的方法取下另一片过滤网，然后将滤网直接放在水龙头下用毛刷冲洗即可，洗刷干净后，将两片滤网置于通风处自然晾干。

空调内机的滤网和翅片

空调内机的换热器翅片并不像滤网那样可以拆卸，而且其沟槽较深，即便是使用毛刷也难以进行清洁。这里就需要借助专业的工具了——空调清洗剂（大型超市均有销售，价格一般十几元左右），清洁的方法也十分简单。

使用空调清洗剂的清洁步骤

将空调清洗剂喷在翅片上，泡沫能均匀的全面覆盖所有翅片即可。需要格外注意的是，不要将空调清洗剂喷溅到翅片以外的部分，尤其是内置电路板等重点部位，以免引起短路。空调清洗剂喷涂完成后，静置15分钟左右，等待泡沫消失，然后将晾干的滤网装回并盖好前面板。

装回开机 大功告成

至此，空调清洁的手动清洁部分已经结束了。接下来，用遥控器开启制冷模式，温度设定的稍低一些，比如设定为20℃，并将风量调至最大，运行半小时左右。此时，整个空调室内机的清洁工作大功告成，站在出风口下能感觉到吹出的风不但没有异味，也更加清新自然了。

开机运行 整个清洁工作大功告成

写在最后

回顾整个清洁过程：使用到的工具有抹布、毛刷以及空调清洗剂（可多次使用），折合成本仅几元钱；而整体耗时也不到一小时，快捷又方便。通过依次清洁外壳、滤网和翅片，相当于对空调进行了一次“大扫除”，既可以保障吹出的空气洁净清新，呵护呼吸健康，也令空调得以保持高效的制冷能力。

定期清洁空调 制冷效率高 呵护呼吸健康

其实，空调长期使用或久置，内部容易产生各种异味，滤网和翅片温的暖潮湿环境也容易滋生细菌，威胁呼吸健康。所以，大家在日常使用空调的时候务必养成定期清洁的习惯，既能保障呼吸健康，也能提高空调制冷效率。好了，本篇的介绍就到这里了，想了解更多精彩内容，敬请关注中关村在线家电家居频道，我们将矢志不渝的为您带来最前沿、最实用、最有趣的家电家居产品知识！