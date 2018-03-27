新浪科技> 家电 > 正文

新买热水器还没用就坏了 商场不给退货

新买热水器还没用就坏了 商场不给退货
2018年03月27日 06:42 扬子晚报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新买热水器还没用就坏了 过了“七天后悔期”，商场不给退货

　　消费评审团介入调解，成功依据“新规”退货

CFP供图CFP供图

　　南京市民张先生最近很头疼，因为自己买的天然气热水器明明还没用就出现了故障，可是商家却以过了“七天后悔期”为由拒绝退货。张先生致电扬子晚报消费评审团栏目讨说法。最终在栏目记者和六合区消协的介入之下，张先生成功退了货。

　　通讯员 郭爱珍 消费评审团记者 陈郁

　　尴尬遭遇

　　热水器还没用就坏了，想退货遭拒

　　商家的理由是已过了三包期限

　　张先生刚买的房子位于南京市六合区，前些日子，他在南京一家电器商场购买了一台燃气热水器。买了之后，他便约了商家来进行安装，很快热水器装好了，但是因为张先生家里还没有通天然气，因此安装人员就没有依照程序进行现场调试。

　　过了一个月之后，张先生家的天然气开通了，于是他拨打了商家的售后客服，要求工作人员上门进行调试。工作人员来了，可是意外发生了，这台新买的热水器出现了故障。在一番检测之后认定，是电脑版烧坏了。

　　“新买的热水器，怎么会出现电脑版的故障呢？”张先生觉得无法接受。而商家给出的解决方案是，他们可以帮助张先生更换电脑版。

　　对于商家的做法，张先生表示自己不能同意，虽然热水器早就安装了，但是天然气一直没通而且也没有调试过，因此在没有使用的情况下出现故障，就是说明了热水器质量有问题，厂家应该为自己更换一台热水器。

　　而商家也摆出了自己的理由，他们认为，张先生买的热水器的三包日期应该从购买之日开始算，已经有了一个多月的时间，不在七天包退换的三包规定中，因此不能同意给他换新热水器的要求。

　　面对商家的说法，张先生自然不能同意，于是拨通了扬子晚报消费评审团栏目的热线进行咨询求助。

　　调解成功

　　消协权威解释，消费者退货得到支持

　　三包期限起始日期不一定是购买日期

　　扬子晚报消费评审团记者在了解后认为，张先生投诉的情况确实属实，因为属地管理的原则，栏目记者随后联系了六合区消费者协会张明秘书长。

　　在与消费者、厂家售后、经销商联系之后，该起纠纷双方的争议点在于三包有效期应该从何时开始计算，厂家坚持认为应从开具发票、即购买之日算起，而消费者张先生认为是从安装调试完毕开始计算。关于这个问题，法律是如何规定的呢？

　　张明秘书长指出，根据1995年8月25日颁布的《部分商品修理更换退货（三包）责任规定》第八条：三包有效期自开具发票之日起计算，扣除因修理占用和无零件待修的时间。

　　但是2014年新修订的《消费者权益保护法》第二十四条规定：经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货；七日后符合法定解除合同条件的，消费者可以及时退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求经营者履行更换、修理等义务。依照前款规定进行退货、更换、修理的，经营者应当承担运输等必要费用。

　　而根据2017年7月1日刚刚实施的《江苏省消费者权益保护条例》第十九条：经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理义务。履行义务的期限自消费者收到商品或者接受服务之日起计算；需要经营者安装调试后方能使用的商品，自安装调试完毕之日起计算，但因消费者原因未及时安装调试的除外。

　　因此按照上位法大于下位法、新法优于旧法的法律适用原则，就该起投诉而言，应该以厂家售后安装调试完毕之日起计算，为三包期的起始期。因此张先生主张的权益应该得到支持。

　　经消费评审团和六合区消费者协会的协调，厂家同意换货，张先生也表示满意。

　　新闻延伸

　　退换货被刁难，请参考这些案例

　　针对退换货问题，消费者在日常消费中常常遭遇商家刁难，如何解决应对，消费评审团栏目今天再列举三个典型案例，供大家予以参考。

　　打折商品同样享受“三包”

　　案例：吴先生花费200元购买了原价400元的皮鞋，穿着不到7天鞋底严重脱胶。吴先生要求经销商换货，但经销商坚持打折的商品不能更换。

　　处理结果：成功换货。

　　处理依据：对于特价商品，经营者应按国家相关规定承担包修、包退、包换或其他责任，而不得以格式合同、通知、声明、店堂告示等方式做出对消费者不公平、不合理的规定。只有向消费者明示“等外品”“处理品”，经营者才可不承担“三包”责任。

　　产品外包装缺失也可以退货

　　案例：阮女士刚买的上网本无法正常开机，经销商确认后同意退货，但要求阮女士退货时提供完整的外包装，否则需支付相应的产品外包装费用。

　　处理结果：成功退货。

　　处理依据：《微型计算机商品修理更换退货责任规定》调整的对象是微型计算机主机、外部设备、选购件等产品本身，并不包含上述产品的包装。因此，当产品出现性能故障符合退换货条件时，经销商或厂家应当退换货。

　　汽车屡修不好，可选择退车

　　案例：王先生购买的机动车因故障已经更换过两次离合器，现第三次出现同样问题，要求商家解决，但商家诸多推诿。

　　处理结果：成功退货。

　　处理依据：《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》第二十条规定：在家用汽车产品“三包”有效期内，发动机、变速器累计更换2次后，或者发动机、变速器的同一主要零件因其质量问题，累计更换2次后，仍不能正常使用的，发动机、变速器与其主要零件更换次数不重复计算，仍存在质量问题的，符合本规定更换、退货条件的，消费者凭“三包”凭证、购车发票等由销售者更换、退货。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有