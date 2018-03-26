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油烟机网购七宗罪 如何巧妙躲过这些坑？

油烟机网购七宗罪 如何巧妙躲过这些坑？
2018年03月26日 08:05 新浪综合
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　　本文来自万维家电网

　　在互联网新时代，网购早已成为我们生活中不可或缺的一部分，吃穿用度要网购，大件的家用电器等照样要网购，且大家电的网购比例近年持续攀升。但就在大家享受到方便快捷的同时，也被很多随之而来的问题所困扰。今天，笔者特别梳理出油烟机网购过程中最常见的七大问题，为大家分析一二。如何能巧妙地躲过这些坑呢？相信下面这些解决方案可以帮到您。

　　1、安装贵

　　其实何止是油烟机，所有需要安装的家电产品几乎都存在这样的问题——后续安装费用高，相信很多家庭都遇到过这样的坑，网上的吐糟声也是比比皆是，为是负面评价中出现频率最高的一个。消费者普遍反映配件太贵，甚至有人认为这是厂商“乱收费”“把成本压低，再让顾客二次消费”。确实，对于一台普通的油烟机而言，售价不过1、2千元，如果在“免费安装”的前提下还动辄就收几百元的安装费实在有点让人无法接受。

　　解决方案：

　　需要安装的家电产品往往有特殊的尺寸要求，有的还需要预留出水、电、插座等，这就要求消费者在装修之前先选购好相关产品，然后与厂商确认清楚安装尺寸、安装要求、有哪些额外收费等，另外，对于安装时可能用到的配件，建议消费者自行购买提前准备，自己从五金店等渠道购买的配件真的会便宜很多，尽量不给安装人员乱收费以可乘之机。

　　2、服务差

　　服务是企业生存的命脉，是企业发展的支柱，一个企业，只有优秀的产品却缺乏完善到位的服务系统显然是不够的。在电商的各类投诉中，对油烟机购买后续服务不满意的比例也相当高，如办事推脱、约了很久也迟迟不安装、联系了半天无人跟进、安装人员态度差等，也有消费者反映安装人员不专业、太糊弄的，如下面这个消费者说的“第一次挂高了，第二次挂架都是歪的”就很让人无语。

　　解决方案：

　　不可否认的是，就整体而言，家电企业的售后服务人员特别是安装队伍素质还不是特别高，但大品牌对服务会比较看重，往往会为售后人员进行系统的培训并进行严格的管理，相对靠谱很多，所以，建议大家还是认准大品牌，当然，即使是大品牌也难以做到360°全方位无死角，消费者在选购时也可进一步参考该商品的好评率及用户评价。

　　3、价格跳水

　　还有不少消费者投诉这样的问题：产品才刚买到手，就发现电商又双叒叕降价了，有时降价幅度还不小，更要命的是明明是在降价的节点上买的，以为电商节点上会把价格降得不能再低了，没想到在节点上购买了，没过几天，又再次大幅度降低。这也让用户直呼接受不了，心里不平衡。

　　解决方案：

　　电商促销活动确实比较频繁，经常有消费者遇到这样的闹心事，价格时高时低的。为了保障消费者的利益，有的电商也推出了相应的举措，如京东自营的家用电器可申请30天价保，用户可在订单商品妥投之前及妥投30天内申请价保，申请成功，如未付款的可按照提交申请时商城售价支付，如已付款订单，将赠送您与差额部分等值的款项、或京券、京豆，但需要说明的是，并不是所有的自营家电都可以申请价保，不同产品规则有所不同。

　　4、电商猫腻多

　　如今，各种网购节层出不穷，电商的猫腻也是越来越多，什么心仪商品“一秒售罄”啦、先涨再降“假打折”啦、价格频繁变动啦、已下单却被换货或被退款啦，各种手段不一而足，还有下面这种的，购买前承诺得天花乱坠，购买后就“一无所有”，让消费者倍感无奈。

　　解决方案：

　　面对眼花缭乱的促销活动，万维家电网有责任提醒广大消费者，购买行为应务必保持理性，首先根据自身需要制定购物计划，只买当下家庭需要使用的产品及未来一段时间确实会用到的产品，坚决不买到手后很有可能会被束之高阁的产品，其次认真研究该活动的“打折”规则，然后在购买商品前，应关注商品的价格变化，多渠道比较了解商品的价格情况，不要被明显的低价所误导，被虚假折扣迷惑，另外，对于预付定金的商品，要充分了解定金膨胀金规则，谨慎下单，注意留存活动页面截图。

　　5、送货慢

　　现在，各主流电商为了能让消费者在最短的时间内收到购买的产品，基本都优化了自己的物流体系或渠道，尤其是电商自营的大件家电产品，送货速度已经非常快了，但不可避免，即使是大品牌因为一些特殊原因，或与第三方物流合作的小品牌，到货速度还是比较慢。

　　解决方案：

　　购买前先跟客服咨询好预计的送货时间，下单后与卖家确认清楚送货地址、送货时间等信息，另外，如果还需商家配送其他配件，一并下单或与客服在线沟通好提前订购，这样就可以在发货时一起发出了，省的因为漏买而耽误安装、使用。如果急用但卖家走的物流公司确实速度很慢，可与卖家协议是否能顺丰、德邦等物流公司发货，选择到付，然后自己补两个物流公司的运费差价。

　　6、做工差

　　从数量上，反映产品质量差的在所有负面评价中并不是很多，出现这一问题主要有以下两方面的原因：一方面，无论多知名的品牌都有一定的次品率，个别用户买到质量不过关的产品实有可能，另一方面，网购品牌鱼龙混杂，“傍大牌”“假洋货”等现象屡禁不止，为伪劣商品提供了土壤。

　　也有用户担心问题出在“电商专供版”上，其实，“电商专供版”的存在已经不是什么小秘密了，虽然不能说全部的厂商都有“电商专供版”的差异，但不少厂商都明确表示有这种情况的存在。一般来说，“电商专供版”与线下销售的对应机型性能和质量上不会相差很大，更不太可能出现刚用就坏这种严重的质量问题。

　　解决方案：

　　如果使用不久家电产品就出现了质量问题，那用户可以拍照留证，然后第一时间联系厂商或电商的客服人员，要求退换货或补寄相关配件，因产品质量不好退换货的卖家负全责，但若是因自己操作不当造成的产品坏损那恐怕就不行了，也可以积极找厂商的售后服务人员协调处理，寻求一个最佳的解决方法。不过，还是要提醒各位用户，网购时一定要擦亮双眼，切勿被假货、低价等蒙蔽了，与其买了后悔，不如挑的时候多花点时间。

　　7、广告好，体验差

　　一部分的用户反映，有的油烟机价格也不便宜，但吸烟效果不但不如广告宣传中好，而且是吸烟效果差，吸力太小，开了还是一屋子烟，或者买的时候说的是“免拆洗”的油烟机，但滤网照样容易脏，需要拆洗，并不是产品介绍中的“免拆洗”……

　　解决方案：

　　额……对此，笔者首先要说，“切勿过于迷信广告”，虽然厂商一般不会在广告中对产品的功能点造假，但产品效果多少会有一点夸大的成分，与其消费者们以广告作为衡量标准，不如选购时重点看一下各项参数，尤其是吸力、气味降低度、油脂分离度这几项指标。

　　如果您家做饭有重油重辣的特性，那一定要选排风量20m3/min以上的油烟机，现在很多品牌的大吸力油烟机都做的相当出色，如方太、老板、帅康、华帝、樱雪、樱花、万和等的新品大多都能满足这样的烹饪需求；如果你想解放双手远离油烟机清洗的繁重家务，不妨选择蒸汽洗、免清洗的油烟机产品，如美的最新的蒸汽洗油烟机、海尔免清洗油烟机等；而气味降低度、油脂分离度则是数值越高越好。

　　总结：

　　尽管网购仍存在个别大大小小的问题，但通过网络购物，足不出户就可以购买到自己心仪的商品，不仅物美价廉，还极大的方便了人们的生活。因此，我们应该辩证地看待这些问题，在选购时多小心、多沟通，多了解相关产品的行业知识及自身特性，努力规避这些坑，做一个精明的消费者。

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