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消毒柜使用不当 当心消毒柜变“毒柜”

消毒柜使用不当 当心消毒柜变“毒柜”
2018年03月26日 07:57 新浪综合
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　　本文来自家电网

　　常言道，“病从口入”。随着国民知识水平的提升，健康常识也得到普及，人们比以往更注重卫生健康。在广东，人们到酒楼吃饭，一般都要用热水烫一下餐具，以求心安。在洗碗机普及前，普通家庭都会在家里备一个消毒柜，同时起到消毒和收纳的作用。不过，一些消毒柜的不当用法，或会对用户健康产生危害。最终消毒柜变“毒柜”。

　　目前市面上的消毒柜一般采用高温消毒、紫外线消毒、臭氧消毒等几种消毒方式。其中，紫外线消毒和臭氧消毒为低温消毒，消毒柜进行消毒时的温度一般为60摄氏度。紫外线是电磁波谱中波长从10nm到400nm辐射的总称，其中有消毒作用的波段为100nm到200nm，其中波长为253.7nm的紫外线消毒效果最好，可以杀灭各种微生物，不过紫外线的穿透能力弱，无法对没有照射到的区域进行消毒。

　　因此，一般的消毒柜采用的是紫外线和臭氧结合的消毒方式。除了利用紫外线消毒功能之外，还可以利用紫外线产生臭氧。臭氧是一种有特殊臭味的淡蓝色气体，在臭氧的强氧化作用下，使微生物细胞中的多种成分产生反应，从而产生不可逆的变化而死亡。一般认为，臭氧灭杀病毒是通过直接破坏起核糖核酸或脱氧核糖核酸完成的。臭氧会对人体产生危害，不过稳定性不高，在常温常压下非常容易分解为氧气。

　　高温杀毒是指利用远红外线加热器加热空气或产生辐射热，使消毒柜内的空气温度大于100摄氏度，并通过持续性的加热，使餐具表面的微生物的蛋白质组织变性，从而杀灭细菌病毒。加热一般持续15分钟以上。

　　基于消毒柜的消毒原理，在使用消毒柜的过程会产生一部分禁忌。

　　消毒柜的工作过程中不能打开消毒柜。不管消毒柜采用的是哪一种消毒方式，在消毒柜进行作业的时候随意开关消毒柜，都会对人体产生危害，比如高温消毒会烫伤用户的皮肤。而采用臭氧消毒的消毒柜，在设计的时候，一般会加强消毒柜的封闭性。运作时消毒柜的臭氧浓度逐渐升高。人体如果吸入臭氧会造成神经中毒、头晕头痛、视力下降、记忆力衰退等，长期接触臭氧，会对人体内的维生素E起到破坏作用，使皮肤表面变皱，甚至会破坏人体免疫机能，诱发淋巴细胞瘤。因此，除了消毒柜工作过程中不能打开消毒柜之外，在消毒柜完成消毒工作后，应该静置一段时间，等待臭氧完全分解成氧气再打开消毒柜。

　　消毒柜不是碗柜，不能收纳碗碟。一般情况下，洗干净的餐具应该放在清爽通风的环境下，而消毒柜是一个密闭的空间，碗碟长期存放再消毒柜里，会滋生细菌，尤其是没有进行沥干的餐具，在水分足够，温度适宜的环境下，消毒柜最终变成细菌的培养皿。这也是消毒柜长期被用作碗柜后产生异味的主要原因。另外，餐具进行消毒前应该将餐具沥干，水分进入柜内，因内部环境封闭，难以排出。消毒柜应每周进行1到2次消毒，如果消毒柜长期闲置，柜内的潮湿空气难以排出，长此以往，空气就会腐蚀内部元件，导致短路，一接电源，就会损坏。

　　不是什么餐具都适合放进消毒柜。中国人的饮食文化博大精深，使用餐具也多种多样，不过消毒柜并不是万能的，塑料、彩瓷、玻璃的餐具最好不要放进以高温消毒为主的消毒柜里。高温消毒采用的是100摄氏度以上的高温，很容易将塑料材质的餐具融化，最后不仅餐具和消毒柜内部期间黏在一起，还会释放有害物质。彩瓷餐具一般用釉质或颜料上色，在超过200摄氏度的加热环境下，含有镉、铅的颜料会溢出，再次使用这些餐具，会对人体健康造成损害。

　　消毒柜以健康的标志进入家庭，但日常生活里的误操作，却为安全埋下隐患，因此，在使用消毒柜前，应了解相关的知识，帮助自身更好地使用消毒柜，避免消毒变“下毒”。

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