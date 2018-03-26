扫地机器人市场规模将超50亿元 还有哪些新看点？

来源：中国电子报、电子信息产业网 作者：孙洁

扫地机器人：市场规模将达53.8亿元，还有哪些新看点？

在日前结束的中国家电及消费电子博览会（AWE2018）展会上，扫地机器人作为智能化程度最高的清洁类产品表现尤为抢眼。多家品牌携带最新的扫地机器人亮相此次展会，其中不乏各种黑科技对扫地机器人产品带来重新的定义。展会现场通过场景模拟还原现代家居复杂环境，展示了当今扫地机器人在各种场景中智能高效的清扫功能。

近年来，随着科技的进步和社会发展，特别是受生活节奏加快和工作压力增大的影响，消费者希望从繁琐的家庭日常清洁事务中解脱出来。扫地机器人在这样的背景下应运而生，并且正以惊人的速度普及。捷孚凯（GfK中国）零售监测推总的数据显示，扫地机器人零售量五年复合增速高达51%。至2017年，中国扫地机器人零售量市场规模已达332.5万台，零售额达44.1亿元。相比于其他清洁类产品，目前扫地机器人在国内的渗透率还很低，扫地机器人市场仍具备良好的发展潜力。根据捷孚凯（GfK中国）推测，2018年中国扫地机器人市场规模将达到53.8亿元，零售量将达到435万台。

技术创新，带动功能升级趋势明显

扫地机器人基本功能为清扫、吸尘、拖地。一直以来，扫地机器人产品在清扫毛刷的材料、结构形式、旋转方式，以及吸尘原理、拖布材料、拖布布置方式、供水量等基本功能和技术方面不断优化。扫地机器人基本功能的不断优化实现了更好的清洁效果和用户体验。

以拖地功能为例，带拖地功能的扫地机器人产品比重近年来不断上升。根据捷孚凯（GfK中国）零售监测的数据，2015年拖地功能的扫地机器人零售额在整体扫地机器人中的占比为31.8%，而到2017年这一占比达到59.3%。2017年的拖地功能产品，通过对增压控流技术的运用和对产品恒压浮动的设计，更好地解决了拖地过程中出现的干湿分布不均，以及着力不均的产品功能瓶颈。

从价格段来看，带拖地功能的扫地机器人主要集中在1000~2000元的扫地机器人市场。根据捷孚凯（GfK中国）零售监测数据显示，截至2017年，在1000~2000元价格段拖地功能产品零售额占比已达到71.1%。并且在2017年，拖地功能的扫地机器人零售额在其他扫地机器人价格段的比重也在不断上升。尤其在2000~3000元价格段的占比提升显著，从2016年的26.6%上升到55.0%。拖地功能产品比重不断上升，体现了消费者对扫地机器人追求全功能产品的消费诉求。

高度智能化是扫地机器人大势所趋

扫地机器人在不断改善清洁效果的同时，作为智能化程度最高的清洁类产品，在当今家电产品向“智能家居”转型的大浪潮中，扫地机器人智能功能的发展也获得了更加广阔的空间。

扫地机器人的智能化发展可以分为两个阶段，第一阶段是实现扫地机器人与智能手机连接的“智能连接”阶段。根据捷孚凯（GfK中国）零售监测数据，2017年，具有智能连接功能的扫地机器人零售额占比已达50.4%，而这一数字在两年前仅有11.4%。

第二阶段是通过各种传感器接受或观测环境中的信息，实现扫地机器人的自主导航定位，以完成扫地机器人定位-构图-规划-清扫一站式的智能清扫方案。导航系统是机器人传感技术在清洁类产品上的重要应用，很大程度提高了扫地机器人的智能化程度。尤其是目前市场上高端机型采用的视觉导航系统，这种技术好比赋予扫地器人一双“眼睛”，能够更好地引领扫地机器人向人工智能的方向和物体识别的方向发展。

根据捷孚凯（GfK中国）零售监测数据，导航系统在发展初期为扫地机器人产品带来了很高的产品溢价。2015年扫地机器人产品的平均价格为1289元，而同年带有导航系统扫地机器人的平均价格达到3422元。但在2015年，导航系统扫地机器人零售额在整个扫地机器人中的占比仅有1.9%。随着越来越多高性价比导航技术的发展与应用，导航系统扫地机器人以越来越亲民的价格走进更多消费家庭。2017年智能导航系统的零售额占比从2016年的3.3%显著增长到16.6%。与此同时，2017年进入导航系统扫地机器人领域的品牌数量新增16个，新增型号数量为52个，越来越多的品牌开始涉足导航系统扫地机器人领域，推动了导航系统机器人的进一步发展。

渠道为王，借力在线流量发展线下体验

扫地机器人自进入中国市场以来，主要以在线销售为主要销售渠道。根据捷孚凯（GfK中国）零售监测数据，2017年，扫地机器人在线零售量占比91%，且零售额中在线市场的占比也达到89%。在线市场最大的优势就是可以带来巨大的流量，但是通过在线市场了解产品信息和体验产品功能还是具有局限性。而线下市场不可取代的作用就是能对产品进行充分展示，让消费者可以直观地了解产品功能与特性。

尤其对于扫地机器人这类智能技术应用较多、智能化程度较高的产品，消费者的线下体验就变得尤为重要。借力已经有的在线流量来大力发展线下体验，把扫地机器人的高科技和高智能功能通过实体店的展示与体验更直观地让消费者了解，更快速地让消费者接受。做到在线市场与线下市场融合，是今后整个扫地机器人厂商在渠道布局的重点策略。