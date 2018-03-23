三星为什么非要做量子点电视？看完这篇全懂了

QLED技术正从“青涩”走向成熟

回顾电视产业历史，从背投之争、等离子与液晶之争，再到如今的QLED与OLED两大阵营之争，每一次显示技术的变革都意味着行业的一次洗牌。而QLED作为比OLED晚入行两年的“后辈”，在三星、TCL、海信、飞利浦等电视巨头的推动下，甚至有赶超OLED的趋势。

说出来你可能不信！QLED显示技术才是未来主宰

2015年，三星发布了SUHD TV，宣告吹响QLED电视的号角；2016年，收购被誉为“量子点显示之父”的技术公司QD Vision，进一步精进QLED的研发；2017年，三星首款QLED旗舰电视——Q8C诞生。自此，三星正式踏上了QLED之路。

CES 2017三星QLED电视正式亮相

除了三星之外，国产巨鳄TCL也是全球最早开始研究并推广量子点显示技术的，所以在这项超前的显示技术上具有绝对的话语权。自2014年推出首款搭载量子点技术的产品之后，便一直深耕于此；从2016年初的全球首款QUHD TV量子点电视X1，再到今年刚刚公布的X5，TCL的QLED布局也是愈发迅速。

TCL X1量子点电视

目前，TCL在量子点技术上的投资已达几十亿元，当下正在利用已有的OLED材料练习打印技术，从而逐步实现量子点技术的应用，并计划争取五年实现量子点技术的商业化。

海信 ULED TV

海信，则另辟蹊径，玩儿起了自主研发，推行自家的ULED电视。海信天玑系列ULED超画质电视集合了量子点技术的长处，成为液晶电视的代表性产品，也是海信推动液晶显示技术升级的又一个里程碑产品。据悉，海信新一代量子点显示产品将在2019年正式上市，之后也将继续推出更优质的ULED电视产品。

量子点技术正由青涩走向成熟

近些年QLED技术已经从最初的“青涩”逐步走向成熟，市场份额也是稳步攀升。全球第一大三星和第三大TCL都在鼎立支持QLED显示技术，可以预见今后的势头会愈发强劲。那么，量子点QLED背光技术为何能够令如此多的巨头为之倾倒呢？

电致发光才是QLED电视的终极形态

什么是QLED技术？

QLED是英文“Quantum Dot light Emitting Diode”的简写，中文直译为量子点发光二极管，而我们通常把它叫做量子屏显示技术，这是一项介于液晶和OLED之间的新型技术，原理是通过蓝色LED光源照射量子点来激发红光及绿光。

量子点电视显示原理

QLED技术的核心就是“Quantum Dot（量子点）”，它是一种溶液半导体纳米晶，其尺寸从2纳米到8纳米不等。当它受到光或电的刺激时，量子点便会发出有色光线；而光线的颜色由量子点的大小形状决定。根据直径的不同，量子点可以发射出从蓝色、绿色、黄色、橙色、到红色等不同颜色的光。

直径不同，被激发的量子点发射出光线的颜色也不尽相同

QLED技术充分利用量子点的这种特性，并将量子点光学材料放在背光源与液晶面板之间，形成一层量子点薄膜，这样做的目的是解决普通LCD电视背光色彩不够明亮的问题。采用蓝光LED通过附有红色和绿色量子点的光学材料（QDEF膜片），从而得到高纯度的白光，同时还原出更加靓丽的色彩。另外，加入量子点薄膜，还可以省去传统LCD电视光源侧的偏光片，有效降低液晶显示产品的制造成本。

量子点QLED工作原理图

其实，现阶段市面上的QLED电视都是上述应用的变种，均属于量子点技术在LCD领域的升级方案。究其本质还是“光致发光”，并没有将量子点材料“自发光”的特性物尽其用，所以仍然没有摆脱LCD电视被“背光束缚”的困扰。确切地讲，目前量子点技术的应用或许称之为QD-LCD更加准确。

QD-LCD显示技术原理

虽然不能做到完全“自发光”，但现阶段的QLED显示技术仍然有很多得天独厚的优势。由于加入了量子点材料，它可以使传统LCD电视的背光源系统色彩转换效率大幅提升，画面的色彩更亮丽，并且兼具节能环保等特点。其画面亮度、色彩纯度均为WLED背光系统的2倍左右。考虑到液晶技术的物理特性先天不足，量子点QLED显示技术给传统液晶电视带来了新生，完全取代LCD只是时间问题。

电致发光才是QLED电视的终极形态

而说到QLED技术的最终解决方案，当然是要和OLED一样，做到“无背光化”的“电致发光”。目前，三星正在全力研发下一代QLED技术，未来的QLED电视不再采用传统的蓝光通过量子点薄膜产生白光照亮液晶萤幕；而是通过电驱动，使量子点本身发光并通过混色产生图像，不再需要液晶、薄膜等模块，同时完全省去背光单元。

最终，电致发光QLED将与OLED在显示方式上具备相似的原理，并且面板结构基本一致，只是发光材料不同，其余从阴电级再到封装完全一致。

最终QLED会和OLED具有几乎一致的结构

由此，从量子点QLED技术特性不难发现，业内人士认为量子点QLED显示技术具备改变电视市场格局有充分的依据，量子点QLED显示技术能够给电视带来更低的成本、更长的寿命、更高的亮度、更好的色彩并实现更低的功耗。

写在最后：

目前，QLED仍处在技术研发阶段，自身必定有一些不易克服的难题，预计四~五年之后才会有消费级产品问世。然而，在消费者日渐回归电视本质，追求画面品质的当下，谁是下一代显示技术也许并不那么重要，老百姓关心的恐怕只是谁的价格更便宜，谁的显示效果更好。

两大各具优势的技术之争，为我们留下了很多关于未来显示形态的想像空间，LG Display和京东方都在努力布局，并进一步扩大OLED面板产能；而另一方面，三星和TCL则在加紧研发电致发光QLED显示技术。主流电视厂商站在面板技术的十字路口，是向左OLED还是向右QLED，我们能够看到不同的企业都做出了不同的选择，就算是还未站队的厂商，这个选择也是势在必行的，就像当年的等离子和液晶一样。

至于这场对决的胜负，还充满了未知数。