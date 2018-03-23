新浪科技> 家电 > 正文

三星为什么非要做量子点电视？看完这篇全懂了

三星为什么非要做量子点电视？看完这篇全懂了
2018年03月23日 05:00 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　QLED技术正从“青涩”走向成熟

　　回顾电视产业历史，从背投之争、等离子与液晶之争，再到如今的QLED与OLED两大阵营之争，每一次显示技术的变革都意味着行业的一次洗牌。而QLED作为比OLED晚入行两年的“后辈”，在三星、TCL、海信、飞利浦等电视巨头的推动下，甚至有赶超OLED的趋势。

说出来你可能不信！QLED显示技术才是未来主宰说出来你可能不信！QLED显示技术才是未来主宰

　　2015年，三星发布了SUHD TV，宣告吹响QLED电视的号角；2016年，收购被誉为“量子点显示之父”的技术公司QD Vision，进一步精进QLED的研发；2017年，三星首款QLED旗舰电视——Q8C诞生。自此，三星正式踏上了QLED之路。

CES 2017三星QLED电视正式亮相CES 2017三星QLED电视正式亮相

　　除了三星之外，国产巨鳄TCL也是全球最早开始研究并推广量子点显示技术的，所以在这项超前的显示技术上具有绝对的话语权。自2014年推出首款搭载量子点技术的产品之后，便一直深耕于此；从2016年初的全球首款QUHD TV量子点电视X1，再到今年刚刚公布的X5，TCL的QLED布局也是愈发迅速。

TCL X1量子点电视TCL X1量子点电视

　　目前，TCL在量子点技术上的投资已达几十亿元，当下正在利用已有的OLED材料练习打印技术，从而逐步实现量子点技术的应用，并计划争取五年实现量子点技术的商业化。

海信 ULED TV海信 ULED TV

　　海信，则另辟蹊径，玩儿起了自主研发，推行自家的ULED电视。海信天玑系列ULED超画质电视集合了量子点技术的长处，成为液晶电视的代表性产品，也是海信推动液晶显示技术升级的又一个里程碑产品。据悉，海信新一代量子点显示产品将在2019年正式上市，之后也将继续推出更优质的ULED电视产品。

量子点技术正由青涩走向成熟量子点技术正由青涩走向成熟

　　近些年QLED技术已经从最初的“青涩”逐步走向成熟，市场份额也是稳步攀升。全球第一大三星和第三大TCL都在鼎立支持QLED显示技术，可以预见今后的势头会愈发强劲。那么，量子点QLED背光技术为何能够令如此多的巨头为之倾倒呢？

　　电致发光才是QLED电视的终极形态

　　什么是QLED技术？

　　QLED是英文“Quantum Dot light Emitting Diode”的简写，中文直译为量子点发光二极管，而我们通常把它叫做量子屏显示技术，这是一项介于液晶和OLED之间的新型技术，原理是通过蓝色LED光源照射量子点来激发红光及绿光。

量子点电视显示原理量子点电视显示原理

　　QLED技术的核心就是“Quantum Dot（量子点）”，它是一种溶液半导体纳米晶，其尺寸从2纳米到8纳米不等。当它受到光或电的刺激时，量子点便会发出有色光线；而光线的颜色由量子点的大小形状决定。根据直径的不同，量子点可以发射出从蓝色、绿色、黄色、橙色、到红色等不同颜色的光。

直径不同，被激发的量子点发射出光线的颜色也不尽相同直径不同，被激发的量子点发射出光线的颜色也不尽相同

　　QLED技术充分利用量子点的这种特性，并将量子点光学材料放在背光源与液晶面板之间，形成一层量子点薄膜，这样做的目的是解决普通LCD电视背光色彩不够明亮的问题。采用蓝光LED通过附有红色和绿色量子点的光学材料（QDEF膜片），从而得到高纯度的白光，同时还原出更加靓丽的色彩。另外，加入量子点薄膜，还可以省去传统LCD电视光源侧的偏光片，有效降低液晶显示产品的制造成本。

量子点QLED工作原理图量子点QLED工作原理图

　　其实，现阶段市面上的QLED电视都是上述应用的变种，均属于量子点技术在LCD领域的升级方案。究其本质还是“光致发光”，并没有将量子点材料“自发光”的特性物尽其用，所以仍然没有摆脱LCD电视被“背光束缚”的困扰。确切地讲，目前量子点技术的应用或许称之为QD-LCD更加准确。

QD-LCD显示技术原理QD-LCD显示技术原理

　　虽然不能做到完全“自发光”，但现阶段的QLED显示技术仍然有很多得天独厚的优势。由于加入了量子点材料，它可以使传统LCD电视的背光源系统色彩转换效率大幅提升，画面的色彩更亮丽，并且兼具节能环保等特点。其画面亮度、色彩纯度均为WLED背光系统的2倍左右。考虑到液晶技术的物理特性先天不足，量子点QLED显示技术给传统液晶电视带来了新生，完全取代LCD只是时间问题。

　　电致发光才是QLED电视的终极形态

　　而说到QLED技术的最终解决方案，当然是要和OLED一样，做到“无背光化”的“电致发光”。目前，三星正在全力研发下一代QLED技术，未来的QLED电视不再采用传统的蓝光通过量子点薄膜产生白光照亮液晶萤幕；而是通过电驱动，使量子点本身发光并通过混色产生图像，不再需要液晶、薄膜等模块，同时完全省去背光单元。

　　最终，电致发光QLED将与OLED在显示方式上具备相似的原理，并且面板结构基本一致，只是发光材料不同，其余从阴电级再到封装完全一致。

最终QLED会和OLED具有几乎一致的结构最终QLED会和OLED具有几乎一致的结构

　　由此，从量子点QLED技术特性不难发现，业内人士认为量子点QLED显示技术具备改变电视市场格局有充分的依据，量子点QLED显示技术能够给电视带来更低的成本、更长的寿命、更高的亮度、更好的色彩并实现更低的功耗。

　　写在最后：

　　目前，QLED仍处在技术研发阶段，自身必定有一些不易克服的难题，预计四~五年之后才会有消费级产品问世。然而，在消费者日渐回归电视本质，追求画面品质的当下，谁是下一代显示技术也许并不那么重要，老百姓关心的恐怕只是谁的价格更便宜，谁的显示效果更好。

　　两大各具优势的技术之争，为我们留下了很多关于未来显示形态的想像空间，LG Display和京东方都在努力布局，并进一步扩大OLED面板产能；而另一方面，三星和TCL则在加紧研发电致发光QLED显示技术。主流电视厂商站在面板技术的十字路口，是向左OLED还是向右QLED，我们能够看到不同的企业都做出了不同的选择，就算是还未站队的厂商，这个选择也是势在必行的，就像当年的等离子和液晶一样。

　　至于这场对决的胜负，还充满了未知数。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有