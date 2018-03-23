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PS3“挖矿”漏洞和解 玩家将获赔65美金

PS3“挖矿”漏洞和解 玩家将获赔65美金
2018年03月23日 05:59 中关村在线
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　　索尼最近同意和解一宗该公司从PS3中删除“Other OS”功能有关的集体诉讼，因此任何在这四年期间购买了符合条件设备的人都可能获得65美元的赔偿。其事由原因为，当索尼第一次推出PS3时，开始考虑让新的PS主机不仅仅作为游戏机使用，还提供了安装和运行Linux的能力，这一功能让少数书呆子和当时刚刚起步的加密货币矿工兴奋不已。

　　索尼很快意识到这一功能可能构成重大的安全风险，同时又由于这一功能不是那么受欢迎，于是索尼决定取消“Other OS”功能，而不是修复安全漏洞。

索尼PS3游戏机索尼PS3游戏机

　　玩家发现索尼取消曾经搭载的功能后，集体上诉要求索尼赔偿，直到近日，此案才有了结果，当然是以索尼的“认怂”结束，并且索尼为这一决定付出了巨大的代价，最近该公司同意以375万美元的价格解决这场集体诉讼。

　　任何人在该时间段内购买了PS3，并使用了Other OS功能，就有资格申请最高65美元的赔偿。如果赔偿人数超过25000人，那么每个人获得的赔偿将减少。而索赔需要你提供以下内容：

　　1、2006年11月1日到2010年4月1日期间，你在美国购买了一台Fat款PS3。

　　2、该PS3是从授权零售商那里购买的，而不是其他途径。

　　3、该PS3还在你手里，或者能够提供该时间段内你使用的PS在线网络ID。

　　4、并且愿意证明你使用或打算使用Other OS功能的证据。

　　如果你符合上述描述，请转到索赔页面获取关于如何提交索赔的详细信息，而且请注意提交索赔申请的截止日期为4月15日。

　　不过索尼本次的赔偿看上去并不是特别有诚意，时隔许久的赔偿真的能“安慰”玩家们受伤的心灵么？还是本次机体诉讼只是矿工倒逼索尼的一种无赖手段？你也可以发表一下自己的看法。

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