中国将成全球最大4K电视市场 呼唤内容尽快丰盈

本报记者 藏瑾 深圳报道

3月21日举办的CCBN2018（第二十六届中国国际广播电视信息网络展览会）主题报告会上，中国工程院院士丁文华表示，2017年中国4K电视机产量在3300万台，占全球4K电视机总量的42%。预计到2020年，全球4K入户数将突破3亿3千万户，中国将成为全球最大的4K电视消费市场。

集邦咨询WitsView研究副理杨晴翔对21世纪经济报道记者分析指出，随着这几年电视尺寸放大，4K电视的战场占有率逐年成长。自2012年至2018年的七年间，4K电视的市场渗透率已快速提升至40%以上，55英寸以上大尺寸4K电视渗透率更是高达90%以上，4K俨然已成为大尺寸电视的主流分辨率。 但电视尺寸放大有室内空间的局限性，小尺寸的电视消费者更多考虑的是成本而非画质，由此预估4K电视的成长率将会开始逐年递减。短期内，4K电视仍会维持40-50%的市占基本盘，长期则要视下一代8K电视的普及状况而定。

内容匮乏

4K是视频分辨率大小的一个标准。出于方便交流和理解的原因，业界常以图像水平方向上的像素值来表示图片大小。为了简化交流过程，一般用“K”来描述像素值，其中1K相当于1024个像素，几K就是指图像的水平方向每行像素值达到或者接近1024的几倍。

一般来说，电视播出的画面分辨率达到3840×2160，也就是横向3840个像素，纵向2160个像素就算是4K。生活中常说的全高清1080P视频的分辨率为1920×1080，仅为4K超清的四分之一。可以说，4K代表着视频更加出色的清晰度和更为丰富的细节。

通常，衡量视频产业生态链是否完善成熟，离不开3个标准：终端、内容、网络。任何一个环节成为短板，都会极大影响生态链的完善。

目前来看，4K的发展在终端上和网络上已经没有太大问题，但内容的匮乏一直被认为是产业发展的拦路虎。以国内彩电市场为例，4K产品已经占据半壁江山。但是内容上看，真正的4K内容却连一成都不足。

不过，杨晴翔也指出， 4K片源目前虽然仍十分匮乏，但仍然无阻于4K电视的销售快速增长，说明以硬件升级来驱动需求是具有一定效果的。他分析认为，4K片源涉及录制设备的更换，前一波设备已经提升至高清分辨率，内容商的设备短期内要再由高清提升至4K，牵扯到内容业者的投资回报，短期内要普及仍有难度。

事实上，内容方面的短板正在逐步补上。2017年12月23日，广东广播电视台4K超高清电视启动试验播出，成为我国首个4K超高清电视频道。广东省还在推动4K产业上出台了多项有利政策。

早于电视台一步行动的4K电视机顶盒也有了较好的内容储备和群众基础。三大运营商中，中国移动已在多省发布4K业务。中国联通也将4K作为差异化的重要手段，把4K高清视频作为“智慧沃家”发展初期的爆款业务。中国电信提出“在2017年将重点推广4K高清，2018年实现全面高清化”。就互联网企业来说，2017年9月，苹果开始在iTunes商店中推出4K HDR电影。

8K紧逼

“过去显示技术从模拟信号到标准信号，再到高清信号，是一个阶段一个阶段逐步推进的，但是目前的情况已经和高清之前的时代发生了变化，4K电视还没有发展成熟，8K电视就已经发展起来了。” 资深分析师刘步尘指出，目前4K电视的发展也面临新技术成熟的尴尬。

当前，视频技术从高清向超高清（4K、8K）演进，在今年的CES和AWS上，主流彩电企业基本都已经推出了8K电视。

终端先行，几乎已经成了电视行业的发展规律，硬件的发展也会带动上下游包括芯片、显示面板、视频制作、存储、网络传输、标准制定等信息技术产业链各环节的升级换代。

未来，随着视频内容分辨率的提升，观影需求将会刺激8K释放更多的市场空间，因此，有业内人士认为4K产业的成熟可能因为8K的来临受到搁置。事实上，早在1995年，日本NHK就进行了8K技术的研究。8K广电影像技术也先后在2005年的爱知博览会、2012年伦敦奥运会、2016年巴西奥运会得到了实验性应用，2020年东京奥运会则会实现8K直播转播。

在刘步尘看来，但即使8K要来了，产业链和技术来说，3-5年内依然会以4K为主。“8K电视真正发展普及目前也会遭遇产业链拖累，8K短期内还是无法普及。比如内容、传输设备、带宽。”

当然，家电市场目前还是对4K电视保持着乐观态度。业内认为，4K电视面板的需求量将在2018年保持强劲，不仅是在超大尺寸甚至包括50英寸的电视中应用，在60英寸或更大尺寸的电视市场，超高清电视的销售比例预计今年首次将达到99%。