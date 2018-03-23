美的“少主”18亿控股华录百纳 家电龙头也玩文娱？

每经记者 盖源源 每经编辑 任芷霓

在发布控股股东拟转让股份的消息两个多月后，华录百纳（300291，SZ）终于敲定了接盘方。

盈峰集团和何剑锋的父亲何享健控制的宁波普罗非投资管理有限公司（以下简称普罗非）合计支付现金18亿元，受让华录文化持有的华录百纳1.43亿股股份。交易完成后，盈峰集团及一致行动人普罗非合计持有华录百纳17.55%股份，何剑锋成为华录百纳的实际控制人。

华录百纳2017年度业绩快报显示，公司归母净利润预计下滑71.35%。尽管业绩不佳，但现在华录百纳迎来了金主。家电龙头美的要来玩娱乐圈？这一定程度上给公司未来的发展赋予了想象空间……

何剑锋五年前就涉足影视投资

华录百纳的控股股东华录文化择优选择了盈峰集团和普罗非作为股权转让的联合受让方。盈峰集团是何剑锋控制的企业，受让1.02亿股股份，占公司总股本的12.55%；普罗非为何剑锋的父亲何享健控制，受让4062.3万股股份，占公司总股本的5%。

盈峰集团和普罗非合计支付标的股份转让款18亿元，每股受让价格为12.6263元，按照3月22日华录百纳的收盘价，每股溢价约4.5%。交易完成后，盈峰集团为公司控股股东，实际控制人变为何剑锋。

何享健是家电龙头美的集团创始人，不过，其子何剑锋并未介入美的集团的日常经营管理，而是另外成立了盈峰集团。后者是一家多元化产业投资控股集团，旗下产业包括环保与高端装备、母婴及大消费、投资及资产管理、文化及艺术品、科技新材料五大领域。

在文化及艺术品领域，盈峰集团较早涉足艺术品及文物拍卖，其1994年创立的广州华艺国际拍卖有限公司是大艺博的发起人，大艺博迄今举办六届，是展示美术专业当届毕业生艺术创作与艺术探索的平台。盈峰集团2016年成立了盈峰传媒，主要做影视、节目及短视频的互联网内容创作。

不过，《每日经济新闻》记者发现，盈峰集团并非是从2016年盈峰传媒成立时才涉足影视行业，实际早在2012年，盈峰集团就与刘燕铭控制的海润影视关系密切。

2012年11月，海润影视宣布增资，盈峰集团旗下的广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称盈峰投资）认购了2686.7万元新增资本，持有海润影视2.22%股权。盈峰投资还投资了海润新媒体技术开发公司。

华录百纳能否东山再起？

央企背景的华录百纳曾是以电视剧为主业的公司，2014年以25亿元收购了综艺制作为主的公司蓝色火焰之后，其业绩得到大幅改善。蓝色火焰不仅让公司在2014年扭亏为盈，还在2015~2016年对公司净利润的贡献占比高达85%、81%。

然而，2017年蓝色火焰的综艺节目市场竞争力减弱，直接造成华录百纳综艺板块首次亏损，其一大明显例子是引进亚洲综艺殿堂级制作人金荣希打造的《来吧，兄弟》招商不及预期，计提4714万元跌价准备。

2017年上半年，华录百纳的综艺版块实现营业收入9167.37万元，同比下降76.06%；毛利率为负8.53%，同比下降24.36%。公司2017年度业绩快报显示，预计营业收入22.64亿元，比上年同期减少12.09%，归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，比上年同期减少71.35%。

控股股东华录文化此后萌生退意，在2018年1月决定转让控股权。最终的接盘方也让外界眼睛一亮，是拥有家电龙头美的集团的何氏父子。

实力雄厚的何氏父子要玩娱乐圈，在一定程度上让外界对华录百纳后续的运作发展充满想象。华录百纳的新实控人何剑锋早有对影视等文化领域的投资经验，且不乏资源，很可能让华录百纳的业务板块得到充实提升。盈峰集团也表示，受让华录百纳股份将补足集团影视综艺的短板，是深耕产业、实现文化发展战略的重要一步。期待与华录百纳团队紧密合作，聚合各方战略资源，持续强化现有核心业务，携手行业共同推动文化事业的繁荣兴盛。