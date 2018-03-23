美的集团与库卡设3家合资公司 加快机器人业务布局

每经记者 陈鹏丽 每经编辑 陈俊杰 谢欣

3月22日早间，美的集团（000333，SZ）通过公告正式宣布了收购KUKA Aktiengesellschaft（以下简称库卡）以来的一项重要合作落地。

美的集团称，库卡的监事会已经批准将库卡在中国的一般工业业务与Swisslog Holding AG（以下简称瑞仕格）的中国业务合并。此外，美的还将与库卡设立合资公司承接上述业务，合资公司双方股东将各自持有50%股权。

有业内人士指出，这标志着美的正携手库卡加快机器人业务的布局。

与库卡合资成立3家子公司

美的集团在公告中表示，库卡与美的双方设立合资公司，将进一步推动库卡业务在中国市场的渗透与扩大。

据透露，新合资公司成立后，美的将拥有合资公司的50%股份，库卡集团拥有50%股份。不过，美的集团方面并未向记者透露本次投资的具体金额。

《每日经济新闻》记者注意到，2017年1月完成要约收购库卡集团大部分股份，实现对库卡控股94.55%后，美的与库卡合作的落地一直是外界瞩目的话题。

据美的集团向记者透露，3家合资公司未来将着力发展工业机器人、医疗、仓储自动化三大领域。库卡旗下瑞仕格在中国大陆地区的业务也将整合到美的库卡合资公司。

《每日经济新闻》记者注意到，这次合作正是双方开展实际业务合作的重大落地，也体现了双方联手布局中国机器人市场的野心。

库卡集团首席市场官维尔弗里德·埃贝尔哈特在今年AWE上曾告诉《每日经济新闻》记者，中国是机器人及自动化方面增速最快的市场；其次，中国也是机器人最大的市场。所以，虽然有了上海和昆山工厂，但“未来我们还会增加。”

对于此次合作成立合资公司，库卡全球CEO蒂尔·劳伊特认为，“合资公司让我们在中国的发展规划更加明确具体，也为库卡在全球的成功提供了有力保证。”

美的集团董事长方洪波则表示，通过与库卡携手成立合资公司，对内，彼此深度整合了双方的优势资源，实现美的版工业互联网的闭环整合；对外，美的将与库卡继续深耕工业及消费机器人市场的广阔需求。

还将新建生产基地

实际上，早在2017年半年报中，美的就提到，“公司从智能制造应用、客户资源共享、物流与医疗自动化业务拓展及协同政府资源与支持方面推动其（库卡）中国业务提升。”

在3月22日的公告中，美的集团还表示，将在中国的顺德科技园新建生产基地，进行新产品开发，到2024年，机器人产能将达到每年75000台。加上现有产能，届时美的与库卡在中国每年的机器人产能总数将达到10万台。