新浪科技> 家电 > 正文

真假难辨：搭载HDR技术并非就是真HDR电视

真假难辨：搭载HDR技术并非就是真HDR电视
2018年03月23日 07:11 天极网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　随着电视价格一降再降，大屏电视的价格如今也可以平易近人。不仅仅是屏幕尺寸加大，有一些电视技术也开始向下渗透。4K HDR电视已经不再只是高端标配，在中端甚至低端产品内的应用也更广泛。但当你将电视买回家使用后才会发现，HDR似乎并没有让画质提升，有时反而让画面变得更糟。没错，你或许是“假HDR”的受害者。

　　真正的HDR对画质确实有相当大的改善。在电视画质中，目前分辨率、色域、灰度、帧率等问题都随着技术的进步得到改善，但目前的电视内容仍然使用SDR标准，这让此前的电视始终在亮度动态范围参数上维持较低水平。

　　HDR技术的出现，终于补足了这块短板，它全方位提升电视亮度、对比度。亮度的提升让画面细节更丰富，不会被稍高或稍低的亮度破坏，更完整且真实地呈现画面中原本的内容。

　　究竟一台真正意义上的HDR电视需要具备哪些要素？这时候需要看的不仅是电视是否搭载HDR技术，装有HDR解码芯片，同时需要注意电视是否符合相应HDR标准。当前主流的HDR技术标准有HDR10与Dolby Vision，在购买电视机时或是浏览线上购物页面时可以看到。

　　Dolby Vision是最新由杜比公司开发的HDR标准，包含整套解决方案。它使用硬件解决方案，通过逐帧渲染的方式对每一帧进行增强，支持12bit色深让电视在色彩上过度更均匀流畅。

　　在一些三星、索尼以及LG推出的高端电视中，我们经常能看到HDR10标准的身影。其中，HDR10的“10”，指的是10Bit，即电视支持10Bit色深。但如今HDR10也开始进行升级，HDR10+开始步入市场。相较于HDR10仅对片源全部数据进行处理，HDR10+让画质可与Dolby Vision追平，同时较高的自由度也让HDR10+成为电视厂商青睐的对象。

　　因此对电视产品来说，低价位的产品即使搭载HDR技术，也并非真正意义上的HDR电视。对电视画质需求较高的消费者，可根据HDR标准的不同来选购电视。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有