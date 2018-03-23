真假难辨：搭载HDR技术并非就是真HDR电视

随着电视价格一降再降，大屏电视的价格如今也可以平易近人。不仅仅是屏幕尺寸加大，有一些电视技术也开始向下渗透。4K HDR电视已经不再只是高端标配，在中端甚至低端产品内的应用也更广泛。但当你将电视买回家使用后才会发现，HDR似乎并没有让画质提升，有时反而让画面变得更糟。没错，你或许是“假HDR”的受害者。

真正的HDR对画质确实有相当大的改善。在电视画质中，目前分辨率、色域、灰度、帧率等问题都随着技术的进步得到改善，但目前的电视内容仍然使用SDR标准，这让此前的电视始终在亮度动态范围参数上维持较低水平。

HDR技术的出现，终于补足了这块短板，它全方位提升电视亮度、对比度。亮度的提升让画面细节更丰富，不会被稍高或稍低的亮度破坏，更完整且真实地呈现画面中原本的内容。

究竟一台真正意义上的HDR电视需要具备哪些要素？这时候需要看的不仅是电视是否搭载HDR技术，装有HDR解码芯片，同时需要注意电视是否符合相应HDR标准。当前主流的HDR技术标准有HDR10与Dolby Vision，在购买电视机时或是浏览线上购物页面时可以看到。

Dolby Vision是最新由杜比公司开发的HDR标准，包含整套解决方案。它使用硬件解决方案，通过逐帧渲染的方式对每一帧进行增强，支持12bit色深让电视在色彩上过度更均匀流畅。

在一些三星、索尼以及LG推出的高端电视中，我们经常能看到HDR10标准的身影。其中，HDR10的“10”，指的是10Bit，即电视支持10Bit色深。但如今HDR10也开始进行升级，HDR10+开始步入市场。相较于HDR10仅对片源全部数据进行处理，HDR10+让画质可与Dolby Vision追平，同时较高的自由度也让HDR10+成为电视厂商青睐的对象。

因此对电视产品来说，低价位的产品即使搭载HDR技术，也并非真正意义上的HDR电视。对电视画质需求较高的消费者，可根据HDR标准的不同来选购电视。