强弩之末？从乐视看互联网电视产业未来

2018年3月14日，乐视网发布公告，董事长孙宏斌因工作安排调整原因，辞去乐视网董事长职务，并且退出董事会，不再担任乐视网任何职务。孙宏斌辞任距离其出任乐视网董事长尚不足8个月，他的离任再一次将乐视推向了风口浪尖，也给整个互联网电视产业埋上了一层阴影。

从乐视看互联网电视产业未来

乐视为何会走到今天的地步？

坦白来讲，乐视的“滑铁卢”对于整个互联网电视产业并不是一件好事，犹如失去了主心骨，以往强劲的势头难以为继。乐视之所以会走到今天这一步，和他庞大的生态系统有着直接关系。

初期的乐视和现在的腾讯视频、优酷以及爱奇艺等视频平台一样，主要为用户提供在线视频资源。2013年，乐视做出了一个非常明智的举动——推出了自己的超级电视，因为乐视非常清楚，自己的竞争对手背后都有强大的后台，也就是由BAT构建起的视频帝国，如果只在线上竞争，乐视没有任何优势。

乐视超级电视的出现颠覆了行业内众多的模式与规则

乐视超级电视的落地也为自己的生态系统打开了入口，也构建了一个不受BAT干扰的环境。几年间，因为乐视超级电视的出现，给传统电视厂商带来了巨大冲击，颠覆了行业内众多传统的模式与规则，用户也从选择产品过渡到了选择服务，选择体验。不可否认，专注做电视的乐视是一家值得所有人尊敬的企业。

乐视手机除了价格优势之外并无其它竞争力

为了构建自己强大的生态帝国，在随后的几年间乐视几近疯狂的投资布局，乐视手机、乐视体育、乐视影业，再到最后的乐视汽车……涉及的领域非常广泛，并且都是需要花大价钱砸出来的领域。在乐视理想的布局中，是以超级电视为为核心，以丰富的内容做为媒介，最终形成横跨三大终端（电视、手机、汽车）的生态系统。

乐视超级汽车仍然是贾跃亭的一个梦

不过要想形成真正的生态系统，用户规模是一个主要参考点。虽然截止到2016年年底乐视超级电视累积销量已经超过了900万台，但这并不足以支撑其庞大的生态布局。不管是超级电视还是乐视手机，都采取了“高配低价”策略，当年乐视不止一次提出不靠硬件赚钱的概念，但到最后却是不但硬件不赚钱，会员和广告收入也并未占据多少份额。

疯狂用钱砸出来的终将是“不良生态”

可以看到乐视虽然投资涉足的范围非常广，但是均没有带来实际的利润，支撑着乐视走下去的并不是其核心产品，而是投资人手中的资本。最终的结果我们也看到了，乐视的资金链断裂，没有人愿意再做接盘侠，未来的一切也成为了未知数。然而，乐视的倒塌或许只是互联网电视产业的一个缩影。

乐视只是互联网电视产业的一个缩影

4年前，传统电视开机率呈现出了逐年降低的趋势，以乐视、小米为首的互联网公司借助这一契机，强势进军电视领域，为沉寂已久的电视产业注入了新的活力，重新唤醒了年轻人对于电视产品的热情，电视的开机率也有了明显的回暖迹象。可以说，互联网电视的出现为传统电视行业指明了新的发展方向。

互联网电视的出现为整个行业注入了新的活力

早期，互联网电视与传统电视最大的区别就在于具备丰富的在线内容与操作系统，但是近两年传统电视也在积极进行内容布局与系统优化，与互联网电视之间的差异越来越小。目前互联网电视除了在价格上仍然具有一定优势之外，剩下的特性已经趋于融合，无法对传统电视企业构成更大的威胁。

乐视曾经是互联网电视产业的主心骨

虽然其它互联网厂商并没有像乐视一样疯狂构建生态系统，但是他们都有一个共性，就是只能在低价中找生存。在2015年下半年到2016年上半年，液晶面板价格遭遇了断崖式下跌，在这期间，互联网电视厂商仍然有利可图。但是从2017年开始，面板价格逐步回暖，留给互联网厂商的利润空间越来越少，无奈只能够做出集体涨价的举动。

互联网电视或许只是给传统电视厂商做了嫁衣

从互联网电视产业的整体发展路径来看，更像是给传统电视企业做了嫁衣。当初在电视开机率不断降低的时候，互联网电视站了出来指明了未来电视发展的方向，传统厂商虚心接受。但是当面板涨价，消费升级趋势明显的时候，互联网电视厂商由于没有核心技术积累与自身的产业链支撑，同时还缺乏具有说服力的产品，最终导致了互联网电视集体走衰。

2018年互联网电视将面临“生死存亡”的考验

互联网电视想要在2018年实现“逆袭”是一件非常困难的事情，如果一些厂商不能够顺利得到融资，或许将会阵亡一大片。

有意思的是，国产三大传统电视品牌创维、海信、TCL曾经都推出了旗下的互联网子品牌，而目前创维旗下的酷开已经决定不再独立运营，回归创维体系，海信和TCL则是忙着为自己的旗舰产品造势，VIDAA与雷鸟几乎没有任何存在感。

VIDAA、雷鸟等品牌声量越来越小

而纯正的互联网电视品牌们也都在忙着保全自身，先是暴风在去年年底获得了8亿融资，但是这只不过又是一场资本游戏，没有本质上的改变。PPTV作为内容分发平台，并且背靠苏宁渠道大树，生存下去不是问题。微鲸电视的品牌调性一直保持的不错，同时也明确表态要走“精品路线”，不再给用户留下廉价的印象，这样的决策是正确的，只不过仍然要面临巨大的挑战。

小米电视4A系列的大卖很有可能直接摧毁其它互联网品牌，拱手将话语权彻底还给传统电视厂商

所有的互联网电视厂商当中，将低价策略实施的最成功的的无疑是小米，小米电视的销量表现犹如行业中的一股清流。当所有互联网电视忙着转型、涨价的时候，小米电视4A的推出令所有人都措手不及，起售价仅为999元的小米电视4A系列在发布之后就大卖特卖。当然，在这背后是小米手机以及小米智能生态产品的成功作为支撑，才可以让小米电视的定价显得这么“格格不入”。

目前已经有互联网电视品牌开始向高端化、差异化方向发展

在消费升级趋势明显，用户追求高品质电视产品的大环境之下，小米电视的低价策略能够坚持多久我们暂且打上一个问号，不过至少我们也看到了一些互联网电视品牌开始朝着高端化、差异化的方向去发展，这是非常正确且积极的信号。微鲸发布4.9mm“醉薄”系列产品便是一个发起高端攻势的动作；酷开的“防蓝光电视”也成功获得了不少消费者的青睐。在这样的发展趋势下，互联网电视的竞争力将会得到进一步提升。

至于乐视，这个开创互联网电视先河的人，笔者衷心的希望他能够早日走出困境，重新引领互联网电视产业的发展。