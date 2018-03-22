女子网上低价购置名牌彩电 四个月坏三回屡修不好

本文来自德州晚报

“原本为了省心才买的名牌，结果四个月里来回坏了三次，真是折腾不起了。”3月13日市民张女士拨打“12345”市民热线反映，自己于京东商城购买的某名牌液晶彩电近期在短短四个月的时间里前后坏了三次，如今张女士希望能够办理退货，可该家电品牌售后却迟迟未能给出明确答复。

据张女士介绍，自己于2015年“双十一”期间在京东商城花费4800余元购买了一台原价6000多元的品牌液晶彩电。刚开始家人都为超值购入的彩电欣喜，可使用至2017年11月3日时，电视在观看过程中突然黑屏，且无法开启。因购买时商家承诺保修期为3年，张女士便立即拨打了售后客服电话，据售后人员当时的检测结果显示，该彩电是由于显示屏故障导致的黑屏问题，在征得张女士同意后，该售后人员将彩电送往济南厂家进行维修。近一个月后，维修完的彩电才被重新送回到张女士手上。可重新使用后，张女士发现屏幕上竟出现了一个硬币大小的亮点。对此，售后人员劝解张女士，称彩电在运输过程中出现碎屏都很正常，并称小亮点不会影响观看。协商之下，该售后人员表示将为其延保一个月以作补偿。

张女士以为彩电的维修至此会告一段落，可没想到，不到一个月的时间彩电再次出现了黑屏问题，无奈之下，只能由售后人员再次运回厂家。近日，维修过两次的彩电再次出现黑屏问题，令张女士与家人的不满进一步升级。“我们都五十多岁了，不会使用网上售后，可电话客服又迟迟不给答复。”张女士说。

针对张女士的问题，记者联系到该品牌售后，工作人员表示对于张女士反映的问题会尽快申请总部处理，但产品不会因为是线上平台销售而与线下商品存在质量差异，具体故障原因还需由专业维修人员进一步鉴定，是否为张女士办理退货还需等待总部的申请结果。