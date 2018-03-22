电视面板价格持续下跌 厂商为提价或主动降低产能

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3月电视面板全尺寸价格下跌 面板厂商为提价或主动降低产能

近日，国际面板数据统计机构IHS发布了3月大屏TV面板价格。数据显示，3月面板全尺寸环比出现较大幅度的价格下滑，32吋面板下滑幅度为3%；40吋面板下滑幅度为4%；43吋面板下滑幅度为5%；49吋面板下滑幅度为4%；55吋面板下滑幅度为1%。

对于电视面板价格在3月份的继续下跌，IHS表示并不意外。主要原因是部分电视制造商和零售商在2月份的时候提高了库存，因此到了3月，这些电视制造商并不急于采买面板，因此对面板制造商依然保持足够的议价能力，促使面板厂商继续作出价格让步。但也有部分电视生产商准备在2018年大举增加出货量，因此趁着目前电视面板价格的持续下滑，在3月和4月完成了一定数量面板的预定。

同时，从数据中也能看出，在面板持续降价之后，不同尺寸面板之间的价格差距也越来越小，这让电视厂商可以更自由地选择产品战略，而不必太过考虑成本因素。与2017年3月的面板价格对比发现，今年3月面板降价的幅度居然有如此之大，32吋面板价格同比下降了18%，40吋面板价格同比下降了38%，43吋面板价格同比下降了35%，49吋面板价格同比下降了27%，55吋面板价格同比下降了19%。成本压力的减轻将会给电视厂商的促销策略增添更多信心。

从目前曝光的一些尚未发布的电视新品来看，比如暴风TV、微鲸电视等，也都能看到厂商想要补全产品链的行为。暴风TV已经在3C网站上备案了多款65吋大尺寸电视，而微鲸电视D系列的32吋小尺寸新品也已在3C网站露出，都是用来填补之前的尺寸空白。

值得注意的是，面板价格的大幅下滑或将迫使面板厂商改变经营策略，比如降低产能等手段，以保证经营利润，因此也存在供应链中断的市场风险。但是，如果面板厂商降低产能，生产成本也会随之增加，一旦采取行动控制供应，如果第二季度的需求量依然没有恢复，那么面板厂商的处境将会举步维艰。此外，韩国和台湾面板制造商还担心，京东方（BOE）的 10.5代线将在3月份有产出，因为它的首个产品65吋面板已经被10家电视制造商认可。