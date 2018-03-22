新浪科技> 家电 > 正文

电视面板价格持续下跌 厂商为提价或主动降低产能

电视面板价格持续下跌 厂商为提价或主动降低产能
2018年03月22日 07:43 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自智能电视网

　　3月电视面板全尺寸价格下跌 面板厂商为提价或主动降低产能

　　近日，国际面板数据统计机构IHS发布了3月大屏TV面板价格。数据显示，3月面板全尺寸环比出现较大幅度的价格下滑，32吋面板下滑幅度为3%；40吋面板下滑幅度为4%；43吋面板下滑幅度为5%；49吋面板下滑幅度为4%；55吋面板下滑幅度为1%。

　　对于电视面板价格在3月份的继续下跌，IHS表示并不意外。主要原因是部分电视制造商和零售商在2月份的时候提高了库存，因此到了3月，这些电视制造商并不急于采买面板，因此对面板制造商依然保持足够的议价能力，促使面板厂商继续作出价格让步。但也有部分电视生产商准备在2018年大举增加出货量，因此趁着目前电视面板价格的持续下滑，在3月和4月完成了一定数量面板的预定。

　　同时，从数据中也能看出，在面板持续降价之后，不同尺寸面板之间的价格差距也越来越小，这让电视厂商可以更自由地选择产品战略，而不必太过考虑成本因素。与2017年3月的面板价格对比发现，今年3月面板降价的幅度居然有如此之大，32吋面板价格同比下降了18%，40吋面板价格同比下降了38%，43吋面板价格同比下降了35%，49吋面板价格同比下降了27%，55吋面板价格同比下降了19%。成本压力的减轻将会给电视厂商的促销策略增添更多信心。

　　从目前曝光的一些尚未发布的电视新品来看，比如暴风TV、微鲸电视等，也都能看到厂商想要补全产品链的行为。暴风TV已经在3C网站上备案了多款65吋大尺寸电视，而微鲸电视D系列的32吋小尺寸新品也已在3C网站露出，都是用来填补之前的尺寸空白。

　　值得注意的是，面板价格的大幅下滑或将迫使面板厂商改变经营策略，比如降低产能等手段，以保证经营利润，因此也存在供应链中断的市场风险。但是，如果面板厂商降低产能，生产成本也会随之增加，一旦采取行动控制供应，如果第二季度的需求量依然没有恢复，那么面板厂商的处境将会举步维艰。此外，韩国和台湾面板制造商还担心，京东方（BOE）的 10.5代线将在3月份有产出，因为它的首个产品65吋面板已经被10家电视制造商认可。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有