一个月市值蒸发150亿 老板电器到底怎么了？

通信信息报记者 陈锦锋

近日，作为白马股“风向标”之一的老板电器股价连续下挫，其中2月底的两个跌停更是令市场投资者一片惊愕，这是上市6年以来，老板电器遭遇的首个跌停，而且还是连续两个跌停。加上月初的表现，2月以来老板电器股价已跌逾25%，市值蒸发超150亿。

业绩未达预期成导火索

2月26日晚间，老板电器发布2017年业绩快报，报告期内，公司的营业收入为69.99亿元，同比增长20.78%；归属于母公司所有者的净利润为14.5亿元，同比增长20.18%。

业绩和利润双增长，应为利好消息，为何却遭到市场“抛弃”？

数据显示，老板电器自2010年上市后，一直保持着营业收入和净利润高增长的不败神话。自2010年以来，老板电器净利润从2010年的1.34亿元增长至2016年的12.07亿元，增幅分别达到了64.17%、39.19%、44.05%、44.73%、45.67%。而营收方面，自2012年起，老板电器每年的营业总收入增速均保持在25%以上。

2017年的营收与净利润均出现了增速放缓的态势，特别是净利润增速还不及过去五年均值的一半。

老板电器对外解释，称2017年收入利润增速放缓主要有以下几个原因：

一、2016年第四季度有4600万元税收返还，而2017年没有财政补助。

二、渠道、品牌等费用投入加大，虽然2017年的“双11”成交量同比增加，但是渠道投入增加。京东苏宁有8500万元费用按原来方法应该同时计收入和费用，但四季度有变化，直接从收入里扣除。

三、公司线上产品于2017年涨价，主要想解决线上电商销售与线下经销商销售的价差问题，但线上消费者对涨价较为敏感，销量还是受到较为明显的影响，去年10月至“双11”几乎同比无增长。

四、老板电器目前80%收入来自新房装修，20%来自更新换代，因此不可避免会受到房地产市场影响，特别是在一二线城市。公司65%左右收入来自一二线城市。然而自2016年下半年房地产调控以来，一二线城市的厨电行业的增速显著下降，老板电器业绩增速放缓可想而知。

其实，老板电器的业绩增速放缓并非没有预兆。根据老板电器历年年报，2013-2016年，公司家电厨卫的销售量分别为295万台、356万台、474万台、540万台，增长率为33%、21%、33%、14%；生产量分别为314万台、412万台、502万台、570万台，增长率为40%、31%、22%、13%。而从另一份数据来看，2013-2016年，公司费用毛利比分别为70%、68%、65%、60%，呈现逐年下降的趋势。从两组数据来看，老板电器多年来保持高速增长，很大一部分原因是对成本费用的控制。

高管减持套现亦是主因

减持套现永远是股价下跌的重要因素，老板电器也不例外。自2017年2月起，老板电器的高管及家属开始接二连三地悄悄减持。

据老板电器公告，2017年2月，老板电器高管任建永减持12.5万股，减持均价为42.8元。

2017年5月中旬，老板电器管理层大面积的减持。公司高管何亚东减持13.73万股，董事、高管任富佳减持43.92万股，董事任建华减持65.81万股，董事任罗忠减持31.47万股，董事沈国良减持26.08万股，证券事务代表减持5800股，监事唐根泉减持12.35万股，董秘、董事、高管王刚减持19.22万股，高管夏志明减持13.73万股，高管张国富减持13.73万股，监事张林永减持12.35万股，董事赵继宏减持31.47万股，总共累计减持284.44万股。

四季度时，再次出现高管及高管亲属大份额减持股份：2017年11月上旬，公司监事陈伟的亲属陈洪减持2200股，高管夏志明家属夏小明减持1300股，高管张国富亲属张国良减持2.34万股，董事任罗忠亲属任有忠减持2.31万股；2017年12月20日，再次出现高管及高管亲属大份额减持股份：老板电器董事长任建华配偶沈国英通过竞价交易，减持股份为180万股。

除了高管及其家属减持套现外，数据显示，截至去年年底，共有54只基金持有老板电器4711.77万股，持股市值为226636.13万元，2017年四季度持仓减少1416.37万股，季度持仓变动比例为-23.11%。

老板电器公关部对外表示，大批减持股份的目的在于改善个人生活，不存在外界包装的过度情况。公司内部对于公司的发展信心充足，所有的高管、干部对公司股份全额认购。同时老板电器还强调，减持不存在任何违规操作。

未来挑战依然道阻且长

在家电行业资深分析师刘步尘看来，虽然厨电行业前景很好，但是以老板电器为代表的高端厨电品牌已经到了瓶颈期，一方面，价格上，由于消费者接受的范围有限，高端厨电的价格增量空间已经到了天花板；另外一方面，从产品品类来看，目前企业覆盖的厨电品类较为全面，“该覆盖的都覆盖到了”。

此外，厨房家电行业竞争逐渐激烈。近两年来，海尔、美的、格力等都在厨电领域加大投入，频频推出自己的厨电新产品，虽然老板电器在厨电方面有领先优势，但这势必将拉低行业整体的毛利率。

对于未来发展，中国家电商业协会副秘书长张剑锋表示，长期来看，要抗衡来自同行的竞争压力，老板电器应坚持主业，通过研发创新来提高技术门槛。

不过，老板电器战略市场部相关负责人则表示：“公司当前面临的首要问题是如何引领行业走向何方，而不是寻找与家电巨头之间的差异化问题。”

但是从股价来说，投资者或许不必太过担心，从技术走势图来看，自2014年起，每年都有一轮涨跌，形成了循环态势，每一轮回调的幅度基本上都在20%-30%之间，回调结束后基本上都将开启新一轮行情。