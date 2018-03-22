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换个方式也舒适 停暖后这样用空调才省电

换个方式也舒适 停暖后这样用空调才省电
2018年03月22日 07:18 中关村在线
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　　倒春寒来袭 延期停暖后空调救场

　　“倒春寒”来袭，近期全国大部分地区都出现了明显的降温现象。3月17日凌晨，北京地区更是迎来了久违的雪花，天气依然寒冷，北方地区纷纷延长供暖期，比如北京2017~2018居民采暖期延长了五天，至3月20日24时结束。

2018年3月17日 北京迎来初雪2018年3月17日 北京迎来初雪

　　眼看着家里的暖气变得“凉凉”而天气却依旧寒冷，如何舒适的度过这段寒潮期呢？幸好还有它——空调，这个曾经在夏天里“拯救无数人生命的神器”！空调不愧为人类历史上最伟大的发明之一，夏天制冷、冬天制热，打造最为舒适的生活环境。那使用空调来制暖怎么才能更省电呢？今天笔者就支大家几招，保证让空调节能又舒适。

空调为生活带来更多舒适空调为生活带来更多舒适

　　空调制热原理

　　想让空调更省电，先得了解其工作原理。目前市面上的空调绝大部分都为冷暖两用，既可以制冷也可以制热。其实，空调制冷/热的原理很简单，利用液化（由气态变为液态）时要放出热量；汽化（由液态变为气态）时要吸收热量的物理现象，具体的运行原理可以参考下面的图解。

空调工作原理图示空调工作原理图示

　　空调制热时，冷媒（气态）被压缩机加压，变为高温高压气体，进入室内机的热交换器，冷凝液化变为液体，同时放出大量的热，将交换器加热，经风机吹出热风，从而提高室内的温度；冷媒（液态）继续流动，经节流装置减压，进入室外机的交换器，蒸发汽化变为气态，变为气态的冷媒再次进入压缩机开始重复进行过程，不断往复循环，实现了空调连续制热。

　　引申：电辅加热又是什么鬼？

　　空调制热时，把室外空气热能吸收转换到室内，但如果室外气温过低则空调制热效果较差，所以，很多空调便采用辅助电加热，即内机里面增加电热管来辅助制热，从而达到理想的制暖效果。

开启电辅加热较为费电开启电辅加热较为费电

　　电辅加热的设计，其实是为了提高空调在寒冷天气的制热效果，带电辅热的空调温度升高较快，而不带电辅热的空调温度升高稍慢。另外，空调的电辅助加热可以自己手动开关，遥控器设有功能按键，一般带有“辅热”字样，但要注意的是，开启电辅加热势必会增加空调的能耗，大家在使用时要结合自家温度实际情况。

　　掌握这五点 空调制暖省电又舒适

　　1、设定的温度不要太高

　　首先，不要贪图温暖而设置太高的温度，推荐设定温度在24℃以下，人体感觉较为舒适，并且空调也有较好的节能效果。为了能够更为快速的制热，笔者教大家一个小窍门：空调开机时可以先设置比预期稍高的温度（比如28℃），让室内快速达到预期温度，运行15分钟左右感觉温度舒适了再将温度调低（24℃及以下），并且改为低风量或节能模式，可以大幅减少空调运行电能消耗。

空调制热设定的温度不要太高空调制热设定的温度不要太高

　　PS。空调的耗电量与设定的温度有直接关系，制热时设定低1~2℃，人体在室内感觉不到细小的温度差别，但是空调可以省电10%以上。

　　2、暖风下吹 房间升温更迅速

　　大家都知道的物理常识：冷空气比重大、热空气比重轻。所以，空调制热让出风口向下，即热风下吹！这样做会使得吹出的热空气自然上升，从而令房间内整体升温，热效率与舒适度都会大幅提高，减少电能消耗。

空调暖风向下吹 室内升温速度快空调暖风向下吹 室内升温速度快

　　3、短时间内不要频繁开关空调

　　空调的启动也伴随着室外机压缩机的同步启动，而每次启动压缩机时需要很大的电流，短时间内频繁的开关空调也就意味着压缩机也反复启动，间接地造成了额外的电量消耗，并且也可能会对压缩机造成损害，影响使用寿命。所以，建议短时间内（1~2小时）避免频繁的开关空调，换句话说，短时间外出其实完全没必要关闭空调。

短时间外出不必关闭空调短时间外出不必关闭空调

　　4、定期清洁滤网和散热翅片

　　空调制热时更容易在室内产生浮尘，各种污染物积攒于空调滤网上面，影响制热效率，温暖的内部环境也容易滋生细菌，导致二次污染，威胁身体健康，所以要定期清理空调内机的过滤网和散热翅片。

清洗空调内机过滤网清洗空调内机过滤网

　　空调内机过滤网可以直接取出，放在自来水中洗净、晾干后再装回即可。内机蒸发器散热翅片的清洁需要借助专用清洗剂，按使用说明来进行操作也并不复杂。定期清洗过滤网和翅片，可以有效降低电能消耗，同时也能有效避免滋生细菌产生异味等，呵护呼吸健康。

空调制热房间干燥 使用加湿器调节室内湿度空调制热房间干燥 使用加湿器调节室内湿度

　　5、增加室内湿度 可用加湿器

　　这一点想必大家都有所体会：使用空调制热会使得室内空气变得非常干燥！为了控制室内湿度在舒适范围内，呵护呼吸健康，可以通过一些方法来加湿，比如安置一台加湿器。需要注意的是：加湿器里不要直接加自来水！既容易产生水碱损坏机器也不利于呼吸健康，最好加入纯净水，或者把自来水烧开等到凉透后再加入。另外，在室内放一盆水或定时擦地，也都能起到很好的加湿效果。

空调的出现改善了人们生活环境空调的出现改善了人们生活环境

　　写在最后

　　到这里，为大家分享的空调省电秘笈接近尾声了。空调的出现确实彻底改善了人们的家居环境，令温度适宜、让生活变得更舒爽惬意，但是，过于恒温的舒适环境也会让人体自身的适应力、抵抗力以及各种调节机制慢慢退化，因此，笔者建议：在适当的情况下还是要尽量减少空调的使用，多一些户外运动，多一些体育锻炼，呼吸新鲜空气，为健康加油！

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