京东家电推京伞计划：整合家电行业服务升级

京东商城电子文娱事业群家电事业部总裁刘俊

新浪科技讯 3月21日凌晨消息，昨天下午京东家电在北京召开战略发布会，会上宣布京东商城电子文娱事业群家电事业部总裁刘俊接棒闫小兵，成为京东家电的新任“掌门人”。

此外，今冬家电2018年的战略重点将聚焦在赋能、渠道、服务和营销上。

京东家电开放赋能战略的核心就是将自身所积累的大量零售运营和服务的能力，包括会员运营体系、营销触达网络、SKU管理系统、物流服务能力、零售数据、金融工具等，全面开放给供应商合作伙伴，为品牌商提供全场景覆盖、全交易链路、架构开放的解决方案，让家电行业共享京东的资源和能力。

具体而言，就是打通家电行业线上和线下的场景，把家电销售拓展到任意场景；串联产品和服务、数据、内容的，提升家电企业的供应链效率，让商品和服务融为一体；通过大数据分析和反馈改变消费者和企业之间原有关系。

京东家电未来将把京东自营和第三方平台所销售的该品牌商品都整合在官方旗舰店统一展示。

京东家电方面还透露，家电专卖店已经覆盖全国100%省级行政区域的2.5万个乡镇、60万个行政村。2018年，京东家电计划将把家电专卖店作为拓展4-6线和农村市场的主力渠道持续推进，计划将门店数量提升到15000家，销售额比2017年提高5倍，覆盖全国100%的县城。

2018年，京东家电还将子啊一线城市试点运营“京东家电超级体验店”，首批面积三万平方米以上。

在服务方面，京东家电推出了“京伞计划”，包含平台服务、售前服务、售中服务、售后服务、增值服务五大类别在内的36项服务承诺。（中奇）