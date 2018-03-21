微信小程序遭围攻 智能电视“应用免安装”前途未卜

本文来自智能电视网 Clement

“小程序是未来”微信之父张小龙曾如此表示。事实上，小程序在诞生之初就已成为很多人眼中的风口，经过一年多的发展，58万个小程序、1.7亿日活用户、100万开发者、2300个第三方开发平台、 3.1亿小游戏用户留存率，这份近乎完美的数字让人分外眼红。

对面微信小程序的强势冲击，最大的利益受损者非安卓手机厂商莫属。20日，小米、中兴、华为、金立、联想、魅族、努比亚、OPPO、vivo九家手机厂商在北京推出“快应用”标准，同样做到了“即用即走”，一场手机行业的应用分发争夺战正式打响。

无独有偶，在结束不久的AWE 2018上，海尔联合阿里发布的第五代电视，卖点之一就包括电视应用免安装功能。用户可通过语音呼出想要的程序，后台大数据会自动提供出可交互的页面，免去安装APP的复杂流程。显然，电视免安装应用与微信小程序如出一辙，但，又不尽相同。

海尔阿里第五代电视

同所有数码产品一样，人们总是对智能电视有过高需求，一个明显的标志是，智能电视的系统安装包和Android安装包（APK）正在不断变大。电视应用免安装模式的出现将彻底改变一直以来的终端载体运行模式，大幅提高电视存储空间的利用率。而Android系统最被诟病的后台应用清理不干净的问题，其“即用即走”的特性也将保证电视运存得以进一步释放。

此外，在软件内容不断更新丰富的时代，太多功能被挤压在有限的空间内，用户往往无法第一时间满足使用需求，免安装应用与微信小程序所包含的仅仅是软件的核心内容，用户可直达应用核心功能。

国内大部分电视品牌采用的都是Google公司开发的Android操作系统，与手机Android在系统内核和底层架构等方面并无差别，对电视免安装应用的开发者来说，这是一个绝佳的创作环境。众所周知，完整的APP开发成本高，时间长且过程繁琐，与手机软件数量相比，专为电视大屏打造的软件应用就显得捉襟见肘，且质量参差不齐，免安装应用的到来将有效缓解这一尴尬处境。未来，“小游戏+小程序”的模式未必不会出现智能电视上。

但不同的是，微信小程序拥有大量的线下使用场景，上至机场商城下至面馆小摊，这一点是“快应用”短期内无法达到的，这也是为什么大多数人认为快应用无法撼动小程序地位的重要原因，而免安装应用在智能电视上更是完全不具备线下使用场景，这也就意味着获取用户最直接、最有效的方式宣告无效，犹如自断一臂。

另外，微信的社交属性也是小程序发展的温床。微信社交所提供的品牌曝光率足以秒杀任何一家中小型广告公司。智能电视作为家庭娱乐终端，对外社交属性几乎为零，免安装应用在智能电视上的社交营销道路再次被堵死。

再有就是支付问题，小程序依托腾讯的支付牌照，能够有效的、实时的将用户流量转化为收益，智能电视厂商同样无法做到这一点，这会让用户价值以及企业价值大打折扣。

更为重要的是，智能电视免安装应用未来发展也会面临今天微信小程序所必须面对的问题——强行瓜分行业应用分发平台的利益。

第三方应用分发平台

就目前来说，智能电视用户拓展软件资源的主要方式还是依赖于第三方应用平台，软件厂家将应用上架第三方应用平台，平台利用已有的资源优势和用户覆盖规模，助其推广宣传，用户则主动或被动地接收，成为“用户流量”。当电视免安装应用成长为一个大的成熟的体系，软件厂家就可直接通过电视厂商与用户接触，原本属于第三方应用平台的用户流量与商业利润被电视厂商攫取。

到那时候，第三方应用平台是否也会如法炮制推出新的应用免安装标准呢？