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京东方25亿元收购法国公司 进军零售物联网领域

京东方25亿元收购法国公司 进军零售物联网领域
2018年03月21日 07:50 人民网
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　　本文来自人民网-家电频道

（京东方公告截图）（京东方公告截图）

　　人民网北京3月20日电（记者毕磊）京东方A（000725.SZ）日前发布公告称，该公司下属控股公司京东方智慧零售（香港）有限公司（下称“京东方香港”）SPV已完成收购法国零售物联网公司SES-imagotag（下称“SES”）股份。截至3月16日，SPV共全面要约收购股份358.25万股。

　　至此，SPV累计持有SES股份1078.92万股，占其发行在外流通股份的79.94%，支付股份总对价3.24亿欧元（折合人民币约25.3亿元），并实现对SES合并财务报表。

　　早在2017年6月，京东方第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购 SES-imagotag 股份的议案》，该公司通过下属全资公司与SES管理层指定投资平台共同出资设立的合资公司 SPV（即京东方香港）通过大宗交易方式，以每股30欧元的价格收购 SES超过 50.01%的股份。

　　据悉，SES是法国电子货架标签、数字标牌等零售领域数字化解决方案提供商，目前共有1.5亿个电子标签在全球超过50个国家、100家零售品牌、1.2万家门店得到应用。

　　京东方称，目前，电子货架标签（Electronic Shelf Labels，简称ESL）不仅被广泛引入到中高端商场、超市、便利店等零售领域，还在物流仓储、库存管理等应用场景扮演重要角色。预计2017年到2020年间，全球ESL市场每年以30%的速度增长，到2020年市场规模将达到100亿元，且亚太地区将成为快速发展地区之一，市场潜力巨大。

　　收购SES完成后，京东方将在供应链、产品制造、云计算及市场客户资源等方面为其未来发展提供持续资源支持。双方优势互补，共同打造智慧零售生态系统。

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