京东家电下乡镇 今年乡镇专卖店将增至15000家

王珍 何铭亮

[大渠道的加速下行，也将进一步带动大品牌的渠道下沉，对于农村家电市场的品牌及产品结构，也将产生重大影响，中小品牌、杂牌的生存空间将越来越窄]

家电渠道正在重构。作为国内最大的家电零售商，电商巨头京东今年将继续加快向线下渗透，计划京东家电的乡镇专卖店数量2018年增至15000家，覆盖全国所有的县城。同时，京东家电今年在一二线城市还即将开出三万平方米以上的超级体验店。

网上的流量红利逐渐消失、线上获客成本不断提升，加上京东集团董事局主席兼CEO刘强东去年7月提出“无界零售”的新战略，这些都使京东家电今年加快渠道下沉战略。

从3月20日举行的京东家电2018年战略发布会上，第一财经记者获悉，2017年京东家电在县域市场的销售收入同比增长了四倍，占京东家电销售收入比例越来越高，预计2018年这一占比还将继续扩大。

乡镇万店助下沉

从2014年第一家京东帮服务店开张，到2017年，京东在全国县镇村已开出了近8000家京东家电专卖店。目前，京东家电专卖店已经覆盖全国2.5万个乡镇、60万个行政村。

京东商城家电事业部销售拓展部总经理徐磊介绍说，现有的乡镇线下卖场有几个“痛点”：一是好品牌、好产品难见；二是自建成本高；三是客流量下降，门店盈利能力下降。

所以，京东家电专卖店作为拓展4~6线和农村市场的主力渠道2018年将持续推进，计划将门店数量提升到15000家，销售额将是2017年的5倍，覆盖全国100%的县城，让更多偏远乡镇的消费者也能购买到和一线大城市无差别的高品质家电产品。

2018年，京东家电在渠道拓展上的一个新尝试是与更多家电品牌在全国范围内的线下门店开展品牌体验店合作。

除了乡镇专卖店、品牌体验店，京东家电2018年渠道下沉的另一个重点是超级体验店。首批面积达三万平方米以上的“京东家电超级体验店”，将在一线大城市试点营业。它覆盖了以家电为核心的家庭消费，改变以导购推销为主的卖货模式，增强体验功能，70%的店面面积将打造为体验式场景，消费者可以享受网上价格和送货上门服务，感受无界零售的体验。

无界零售新模式

京东集团高级副总裁、京东商城电子文娱事业群总裁闫小兵坦言，虽然京东家电一年的销售收入已经突破千亿，但是他2017年从未如此焦虑过，因为发现“人、货、场”都变了。

场。过去国美、苏宁的门店和京东网上入口都是“场”，但是如今在微信上，出现了“拼多多”等新的渠道模式。利用微信小程序，很多企业不用做广告，就可以做垂直的零售。所以，现在“场”无处不在，微信、路边的二维码、内容、电视、AR和VR都可以实现销售。

货。以前用最低成本、最高效率把货物卖出去就行了。但是现在货物的背后，有内容、服务和数据。如果货的背后，没有内容、服务，那就不是货。所以，货也在变。

人。以往把消费者分为城市、农村的用户。现在消费层级很多，在简单需求、高端需求之间，还有很多层。消费者从被动接受，到参与商品的设计、生产，角色也在发生改变。

所以，围绕无界零售，京东已经开始变化。闫小兵透露，今年3月京东家电将把所有自营业务的数据，向工厂开放。

2018年，家电厂在京东自营平台的“自营旗舰店”和开放平台的“品牌旗舰店”之间的界限将打破，所有京东自营和第三方平台销售的该品牌商品都将在唯一的官方旗舰店统一展示，形成“自营+开放平台”的店铺模式。同时通过京东平台新构建的无界中台系统，将家电品牌的线上线下店铺进行打通和融合。

近年，京东家电与美的、海尔、格力等在供应链协同、智慧物流、人工智能技术、服务管理等方面已进行深度合作，它们在京东平台的销售均破百亿，并开始挑战300亿的目标。

区域连锁压力增大

中国家电商业协会副秘书长吴咸建向第一财经记者分析说，消费升级，渠道先行。京东、苏宁加速渠道下沉，对于农村家电市场消费升级，让农村家电消费者享受到更好的产品和服务将产生积极的影响，农村家电流通市场的竞争格局也将重塑。

另一个角度看，大渠道的加速下行，也将进一步带动大品牌的渠道下沉，对于农村家电市场的品牌及产品结构，也将产生重大影响，中小品牌、杂牌的生存空间将越来越窄。

对于区域连锁而言，也将带来更大的竞争压力。

在此过程中，服务将成为家电渠道新的收入、利润增长点，也是比拼的焦点。事实上，无论京东，还是苏宁，都提出要做社会零售基础设施的提供商，通过开放数据、物流、金融等，服务社会上各种零售业态，“赋能”它们向新零售、无界零售、智慧零售的转型。

同时，家电渠道不仅向消费者卖产品，还提供整套服务方案，包括家电回收、家电维修、家电清洗、家电租赁等。像京东的家电回收业务已覆盖320个城市，去年订单增长率达583%。

中国家电维修与服务协会会长刘秀敏预计，未来两三年，家电销售渠道参与的服务收入将增长超过100%。而中国家用电器协会理事长姜风认为，在中国年人均收入从8000美元向10000美元过渡的时期，新零售、无界零售的新渠道模式，将助力家电业的消费升级。