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AI人工智能在家电里真的大有作为 还是打噱头？

AI人工智能在家电里真的大有作为 还是打噱头？
2018年03月20日 07:41 新浪综合
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　　本文来自爱活网

　　相信大家都知道家用电气是一件耐用产品，可家电追赶潮流速度丝毫不比快消品智能手机慢，在刮起AI人工智能风潮后，家电制造商都拿它做文章、推出相应家电，AI画质芯片，AI人工智能抽油烟机等等。AI人工智能在家电真的大有作为，还是打噱头？

　　在AWE2018上爆出了一匹黑马，小米生态链企业云米推出了一款AI人工智能抽油烟机EyeBot。云米宣称EyeBot搭载了人工智能系统，内置了具有图像识别功能的摄像头，能运动AI图像识别技术跟踪油烟动态，进而根据油烟大小控制吸力。同时利用AI空间降噪技术，发出100Hz至2000Hz反方向声波，抵消抽油烟机产生的噪音，将EyeBot噪音降低至49dB，比友商产品低6dB，在此环境下还可实现语音控制。

EyeBotEyeBot

　　看起来EyeBot是一款非常黑科技产品，但细想一下会发觉这些功能经不起推敲，是假AI人工智能。EyeBot的摄像头是位于抽油烟机正面中心位置，在工作时表面会覆盖上油烟、蒸汽，就像冬天里我们从温暖室内走到室外时，眼镜片表面会结露，什么都看不清，更别说图像识别油烟了。

位于EyeBot正面中心位置的摄像头位于EyeBot正面中心位置的摄像头

　　而AI空间降噪技术云米借用了降噪耳机的降噪原理，但没有后者的工作环境。降噪耳机是紧贴在耳朵，形成一个近似密闭空间，利用部署两侧耳机上的麦克风收集传入耳朵的噪音，然后产生与噪音相位刚好相反的声波抵消噪音，因此Bose一直将它称为消噪耳机。可是，厨房是一个开放环境，抽油烟机产生的风声遇到厨房各种障碍物反射后更会改变声音。EyeBot的麦克风完全不是紧贴用户耳朵，压根无法捕捉到传导用户耳朵是什么噪音，若是强行输出声波降噪只会增加额外的噪音。（云米若要实现降噪6dB大可用作弊方式，集成噪音仪，当噪音超过49dB时降低风机转速即可，用风力、用抽油烟效果换噪音。）

　　其实家电领域最早打起智能主义是电视，不过经过多年发展智能电视实际用途归于单一，主要是看在线视频或是手机无线投屏，因此当HomePod智能音箱出现一刻，LG、海信等厂商又找到突破点。在CES2018上LG亮相了搭载了Alpha 9处理器以及Google Assistant语音助手的新款电视，希望用电视代替HomePod，实现语音控制的功能。海信在2月初发布了人工智能电视系统“VIDAA-AI”，赋予VIDAA电视更强语义识别功能，比如说能理解“爸爸的老婆的弟弟叫什么名字”是什么意思。不过在实际体验时，这些产品语音识别准确率跟HomePod一样，仍有不少待改善之处。

　　在CES2018以及结束不久的AWE2018上，创维两次展示了搭载AI画质芯片的电视，从另一个方向让电视靠近AI人工智能话题。创维表示AI画质芯片对图像信号中的静态清晰度、色彩、对比度、动态清晰度、HDR等要素进行逐个优化，精准地提升图像画质，使电视画质观感更加逼真和真实。从技术上角度上看，AI画质芯片是可行的，苹果仿生芯片、华为NPU本质是利用运算力强大的神经网络模型进行机器学习，提升表现，电视用同样方式提升画质未尝不可，只是创维没有透露太多细节。

右是搭载了AI画质芯片的创维电视，演示效果非常显著右是搭载了AI画质芯片的创维电视，演示效果非常显著

　　AI人工智能是一个很有潜力的宝库，依托强大的运算能力、机器学习等等，家电自动化程度可以获得很大突破，比说搭载摄像头的冰箱可以通过机器学习，认识不同蔬菜、肉类，在食物放入冰箱一刻就能自动分类、识别新鲜度、标记存储时间、提醒过期时间，免去手动输入的麻烦。不过在2018年里，家电应用AI人工智能技术刚刚入门，用AI提升语音识别、改善画质都是很好的尝试，虽然难免出现像EyeBot那样的挂羊头卖狗肉情况，但家电AI人工智能技术未来进步空间非常巨大。

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