欲摆脱三星束缚 苹果研发Micro LED靠谱吗？

苹果十周年纪念机型iPhone X首次采用了OLED屏幕，而屏幕全部由三星提供，如果iPhone X的销量越高，三星获取的利润就越多。而苹果受限于供应商的问题，且只有三星的OLED屏幕能够达到苹果的要求，所以无奈只能够选择Samsung Display生产的OLED屏幕。目前三星几乎垄断了整个中小尺寸OLED市场，份额已经超过九成。

iPhone X所使用OLED屏幕全部由三星提供

根据外媒爆料，苹果为了摆脱这一局面，将会首次进行自主设计和生产屏幕，并且会利用加州总部附近的工厂来生产少量屏幕进行测试。据了解，苹果正在研发的是搭载Micro LED技术的显示屏幕。Micro LED技术简单来说就是将LED背光源进行薄膜化、微小化以及阵列化，可以让LED单元小于100微米，与OLED一样能够实现每个像素单独定址，单独驱动发光（自发光）。

Micro LED技术可以让LED单元小于100微米

不过Micro LED技术目前还面临着三大难题，即全彩化、生产良率以及发光波长一致性的问题。单色Micro LED阵列通过倒装结构封装和驱动IC贴合就能够实现，但是RGB阵列需要分次转贴红、绿、蓝三色晶粒，需要嵌入几十万颗LED晶粒，对于LED晶粒光效、波长的一致性以及良率要求更高。

LG Display极有可能成为苹果OLED面板供应商

所以根据笔者预测，苹果在今年推出的全新iPhone机型将不太可能使用Micro LED屏幕，高端机型将会依旧采用OLED屏幕，但有可能屏幕供应商不再是三星一家，韩国另一大OLED面板厂LG Display也极有可能成为苹果新的屏幕供应商。LG Display在大尺寸OLED领域的地位毋庸置疑，近些年在小尺寸OLED面板同样进行了大规模投入，相信很快就能够达到苹果的使用需求。