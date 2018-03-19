原标题：董明珠不惧与雷军赌约到期 称届时最好请公证请审计

■本报记者 贾 丽

北京的初春，乍暖还寒。

“来到北京后，我临时加了几个建议案。”董明珠说。这次，她是带着十三份建议来的。

3月16日，在广东团驻地，全国人大代表、格力电器董事长董明珠接受了《证券日报》的采访。

董明珠比原本约定的时间早到了十分钟。一身红毛衣的她，略显倦容。不过整个访谈过程中，她一直保持着微笑。

对于约定，董明珠是非常看重的。她也并没有忘记与雷军的赌约。还有不到十个月的时间，双方的赌约就会到期。

“到那个时候，我想最好请公证处来公证下，请审计部门来一个完整的审计。这样得到的信息最准确。”董明珠笑着说：“不过这都不重要，重要的是通过这一个赌，唤醒所有的人：要做最完美的产品。”

过去两年里，董明珠的一举一动备受外界关注。经历了野蛮人敲门、投资银隆风波、手机压货等诸多事件。

外界普遍认为，62岁董明珠的投资逻辑是她转型的轨迹。但在董明珠看来，银隆只是她基于对行业看好的投资之一，而格力才是她的事业。

银隆仅是投资之一

银隆，始终是董明珠绕不开的话题。

董明珠在一夜间为银隆引入诸多商业大佬，震惊业界。而其个人更是不惜举债，押上了全部身家。去年，格力派驻人员进入银隆管理层、银隆遭遇供应商拉横幅事件、魏银仓突然卸任董事长。。。。。。在银隆身上发生的一系列事件，都将这家企业推向了舆论的风口浪尖。

对于银隆，董明珠并不避讳。在她看来，银隆确实需要被改造。“在我看来，很多问题都是想象不到的。其中包括管理粗放、对品质的追求。我认为，部分汽车企业，多少存在一些问题。它对每一个部件的标准、对品质的控制的强化意识，都需要快速改变。”董明珠说。

对于“用空调管控意识去管理汽车企业”是否合适，董明珠认为：“只要以消费者的需求为导向、以达到消费者满意为标准的管理，就是最好的管理。”

在董明珠看来，银隆只是她的投资之一。“我可以去投资银隆，也可以投资‘别人’。”

促使她投资银隆的重要动力是对新能源产业的看好。“新能源产业是未来发展的趋势。我看好这个方向，不仅看好新能源汽车，也看好储能，储能是家庭未来发展的需要。解决储能设备，就相当于有了实现家庭功能设备的保证。中国要成为制造业强国，要弯道超车，在新能源领域或者可以实现。在这一领域，我们都是在一个起跑线上。我们要通过培养自己的人才，把核心技术掌控在自己手里。”董明珠说。

今年两会，董明珠也提出了将制定光伏直流发电自发自用补贴政策的建议。此外，董明珠还带来了将个人所得税起征点调整至10000元、加强知识产权保护、加强商业秘密保护、加强支持智能装备自主技术创新等多个建议案。

相较往届，今年，连续四届担任全国人大代表的董明珠带来的建议最多，共十三份，涉及个人所得税、新能源、知识产权、“中国智造”等方方面面，既关注民生，又涉及中国智造崛起。

赌约该正规化

这两天，除了其带来的建议之外，董明珠最常被记者问及的，就是她与雷军的赌约。

五年前，董明珠与雷军同台，定下了十亿元赌约。2018年年底，雷军和董明珠的赌约到了兑现的时候。

“现在还有十个月的时间。到那天，最好请公证处来公证下，请审计部门对双方的财务进行审计。”董明珠说，这样得出的消息最准确。“有人说，董总你当时好傻，你怎么单跟他赌销售额，跟他赌利润就好了。我说没关系，我的报表是通过上市公司反映出来的，是透明的。我希望到时最好来一个完整的审计。”

不过，她说，打这个赌最终的目的，是希望能够通过这个赌约，唤醒所有的人：要做最完美的产品。