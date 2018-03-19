新浪科技> 家电 > 正文

董明珠不惧与雷军赌约到期 称届时最好请公证请审计

董明珠不惧与雷军赌约到期 称届时最好请公证请审计
2018年03月19日 00:50 证券日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：董明珠不惧与雷军赌约到期 称届时最好请公证请审计

　　■本报记者 贾 丽 

　　北京的初春，乍暖还寒。

　　“来到北京后，我临时加了几个建议案。”董明珠说。这次，她是带着十三份建议来的。

　　3月16日，在广东团驻地，全国人大代表、格力电器董事长董明珠接受了《证券日报》的采访。

　　董明珠比原本约定的时间早到了十分钟。一身红毛衣的她，略显倦容。不过整个访谈过程中，她一直保持着微笑。

　　对于约定，董明珠是非常看重的。她也并没有忘记与雷军的赌约。还有不到十个月的时间，双方的赌约就会到期。

　　“到那个时候，我想最好请公证处来公证下，请审计部门来一个完整的审计。这样得到的信息最准确。”董明珠笑着说：“不过这都不重要，重要的是通过这一个赌，唤醒所有的人：要做最完美的产品。”

　　过去两年里，董明珠的一举一动备受外界关注。经历了野蛮人敲门、投资银隆风波、手机压货等诸多事件。

　　外界普遍认为，62岁董明珠的投资逻辑是她转型的轨迹。但在董明珠看来，银隆只是她基于对行业看好的投资之一，而格力才是她的事业。

　　银隆仅是投资之一

　　银隆，始终是董明珠绕不开的话题。

　　董明珠在一夜间为银隆引入诸多商业大佬，震惊业界。而其个人更是不惜举债，押上了全部身家。去年，格力派驻人员进入银隆管理层、银隆遭遇供应商拉横幅事件、魏银仓突然卸任董事长。。。。。。在银隆身上发生的一系列事件，都将这家企业推向了舆论的风口浪尖。   

　　对于银隆，董明珠并不避讳。在她看来，银隆确实需要被改造。“在我看来，很多问题都是想象不到的。其中包括管理粗放、对品质的追求。我认为，部分汽车企业，多少存在一些问题。它对每一个部件的标准、对品质的控制的强化意识，都需要快速改变。”董明珠说。

　　对于“用空调管控意识去管理汽车企业”是否合适，董明珠认为：“只要以消费者的需求为导向、以达到消费者满意为标准的管理，就是最好的管理。”

　　在董明珠看来，银隆只是她的投资之一。“我可以去投资银隆，也可以投资‘别人’。”

　　促使她投资银隆的重要动力是对新能源产业的看好。“新能源产业是未来发展的趋势。我看好这个方向，不仅看好新能源汽车，也看好储能，储能是家庭未来发展的需要。解决储能设备，就相当于有了实现家庭功能设备的保证。中国要成为制造业强国，要弯道超车，在新能源领域或者可以实现。在这一领域，我们都是在一个起跑线上。我们要通过培养自己的人才，把核心技术掌控在自己手里。”董明珠说。

　　今年两会，董明珠也提出了将制定光伏直流发电自发自用补贴政策的建议。此外，董明珠还带来了将个人所得税起征点调整至10000元、加强知识产权保护、加强商业秘密保护、加强支持智能装备自主技术创新等多个建议案。

　　相较往届，今年，连续四届担任全国人大代表的董明珠带来的建议最多，共十三份，涉及个人所得税、新能源、知识产权、“中国智造”等方方面面，既关注民生，又涉及中国智造崛起。

　　赌约该正规化

　　这两天，除了其带来的建议之外，董明珠最常被记者问及的，就是她与雷军的赌约。

　　五年前，董明珠与雷军同台，定下了十亿元赌约。2018年年底，雷军和董明珠的赌约到了兑现的时候。

　　“现在还有十个月的时间。到那天，最好请公证处来公证下，请审计部门对双方的财务进行审计。”董明珠说，这样得出的消息最准确。“有人说，董总你当时好傻，你怎么单跟他赌销售额，跟他赌利润就好了。我说没关系，我的报表是通过上市公司反映出来的，是透明的。我希望到时最好来一个完整的审计。”

　　不过，她说，打这个赌最终的目的，是希望能够通过这个赌约，唤醒所有的人：要做最完美的产品。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有