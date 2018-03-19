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九阳发布多款新品：品牌深耕消费升级

九阳发布多款新品：品牌深耕消费升级
2018年03月19日 06:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月19日早间消息，本周末九阳在深圳召开新品发布会，发布了新一代无人破壁豆浆机K1、珐琅铁釜电饭煲、双变频静音破壁机、新一代炒菜机器人、净水机、“隐”烟机等最新产品。

　　无人破壁豆浆机K1采用了全新的熟料包，放入机器内5分钟就可做好一杯豆浆。同时产品还支持自清洗、自出浆等最新技术。除了不同孰料包的不同口味，九阳还在配方中针对不同人群采取不同调整，加入了食疗、养生的理念。

　　破壁机YJ08采用了双变频破壁技术，传统破壁调理机功能以外，还通过变频加热以及变频粉碎，达到更高效节能的使用效果。九阳为YJ08搭载了全新研发的ExtraMerge智磨技术，可根据不同食材调整研磨速度，从而延长电机寿命以及食材口感。

　　珐琅铁釜电饭煲首次采用了法郎锅作为电饭煲内胆，提升外观设计的同时，烤漆机身还更耐磨耐用。全新铸铁珐琅材质耐侵蚀性能强，同时提升了75%的内胆蓄热性能。

　　“隐”烟机重新设计了油烟机的结构，实现了将整个烟机都融合于墙的隐形效果。这款烟机采用了35cm的超短距吸烟实现低空拦截油烟，最大风量可达20m3。此外还支持一键换新风功能，改善厨房空气环境。

　　炒菜机器人在锅中加入了搅拌的功能，可以实现自动翻炒，无需看管，一健烹饪，全自动操作。由于密闭设计，产品也可以做到无油烟的效果。

　　净水机RO760采用专利复合滤芯及美国进口RO膜，能够滤除水中绝大多数杂质。同时RO760还配备了4W热阴极UV灯，可杀灭99.99%细菌，再加上无桶设计及大流量降噪增压泵技术，能够实现即滤即饮。RO760采取了净水效果可视化设计。通过数字显示，让消费者能直观看到净水机带来的水质改善。（中奇）

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