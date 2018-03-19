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老板电器“坠落”之后 拿什么胜出厨电市场

老板电器“坠落”之后 拿什么胜出厨电市场
2018年03月19日 01:28 投资者报
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　　《投资者报》记者 向劲静

　　最近，作为A股典型的白马股杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”，002508.SZ）不知怎么了？公司股价连续下滑，几日之内导致市值蒸发百亿元。

　　不少市场人士感叹：这一跌，就跌掉了公司去年一整年的涨幅！

　　据了解，老板电器2017年度的净利润为14.5亿元，同比增长20.18%，创下公司上市后最低增速。那么，老板电器业绩增速大幅下滑背后的主要原因是什么？针对业绩大幅下滑，公司又将采取怎样的措施予以改善？

　　此外，如今的厨房家电市场竞争越发激烈，并且海尔、美的等传统家电巨头也都纷纷加入，这一举措势必会拉低整个行业的毛利率。研究老板电器财报我们发现，其营业利润增长率在逐年下降，那公司将靠什么去与行业巨头进行差异化竞争？

　　为此，《投资者报》记者采访到老板电器战略市场部相关负责人，获得一些回复。

　　市值蒸发百亿元

　　在过去15个交易日里，老板电器成为A股市场的焦点。在这期间，自上市6年以来股价涨幅逾10倍的老板电器遭遇了上市以来首个跌停。

　　其中，从2月23日开始至3月5日，这5个交易日的时间里，老板电器股价下跌22.29%。其股价从50.21元跌至39.02元，一跌就跌掉了去年一整年的涨幅，流通市值同步蒸发掉106.19亿元，由2月26日的476.49亿元降至370.3亿元。3月6日，老板电器被深股通净卖出2.15亿元，创下其单日被净卖出金额最高纪录，同时连续4个交易日被净卖出。

　　在最近几个交易日内，老板电器的股价稍微企稳。据Wind数据统计，在2月22日至3月15日期间，老板电器的股价从50.21元跌至39.95元，期间还创下了38.1元的最新低。

　　对于这期间的股价下跌行情，老板电器战略市场部相关负责人对《投资者报》记者说：“自2014年起，每年都有一轮涨跌，形成了循环态势。近日以来，我们的股价已经企稳，并已出现回升。”

　　为何作为白马股的老板电器会遭遇这么一轮下跌行情？或许可以从其业绩中看出端倪。

　　数据显示，老板电器自2010年上市后，一直保持着营业收入和净利润高增长的不败神话。根据历年财报，老板电器的营业收入从2010年的12.32亿元增长至2016年的57.95亿元，且历年增长率均高于25%。净利润从2010年的1.34亿元增长至2016年的12.07亿元，年增长率均高于40%。

　　而据老板电器公布的2017年业绩快报数据显示，公司2017年度的营业收入为70亿元，同比增长21%；净利润为14.5亿元，同比增长20.18%，这也创下了公司上市后的最低增速。

　　谈及2017年业绩情况，上述人士对记者解释道：“2017年是公司新三年（2017~2019年）发展战略的开局之年，公司一方面面临着房地产调控后续影响、原材料成本大幅上升等不利因素；另一方面又要努力实现技术驱动转型与品牌升级，较好地完成了年初设定的各项指标。”

　　高管减持套现或为主因

　　如果说老板电器的业绩增速下滑是此轮下跌行情的内因，那么，其高管、高管亲属陆陆续续地减持套现则可能是影响投资人信心的主要外因。

　　据统计，老板电器从2017年2月到当年年底期间，已经累计套现金额将近两亿元。

　　据老板电器公告，2017年2月，老板电器高管任建永减持12.5万股，减持均价为42.8元； 5月中旬，公司管理层大手笔减持，累计减持284.44万股，该部分股票市值约1.08亿元。四季度时，再次出现高管及高管亲属大份额减持股份。老板电器董事长任建华配偶沈国英通过竞价交易，减持股份为180万股，按照减持均价49.2元计算，套现金额达8856万元。

　　数据显示，截至去年年底，共有54只基金持有老板电器4711.77万股，持股市值为226636.13万元，2017年四季度持仓减少1416.37万股，季度持仓变动比例为-23.11%。

　　老板电器战略市场部相关负责人对记者说：“过去数年，每年都有对员工激励的兑现，须知股权激励制度设计的目标就是让高管获得其劳动的未来增值，而集中兑现是老板电器激活管理干部积极性的重要举措。”

　　厨电市场竞争加剧

　　近年来，厨电市场的关注度日渐提升。《投资者报》此前从今年的中国家电及消费电子博览会了解到，厨卫电器展区较去年基础规模直接翻倍，面积暴增至3万平方米且一席难求。

　　此外，根据中怡康数据显示，2017年厨电市场规模近千亿，其中吸油烟机、燃气灶、消毒柜零售额规模同比分别增长12.8%、11.5%和8.8%，嵌入式厨电市场规模达到65.7亿元，同比增长38.1%，潜力巨大。

　　也正因如此，所以在近两年来，海尔、美的、格力等都在厨电领域加大投入，频频推出自己的厨电新产品。

　　尽管老板电器是以厨电为主营的上市公司，但随着巨头们的加入，这一举措势必会拉低整个行业的毛利率。况且，一旦这些巨头们发力，其追赶之势则不容小觑。

　　对此，家电行业分析师梁振鹏也曾表示，“包括海尔、美的这样的大集团进入厨电领域，会对原有的领跑者形成一定压力。”

　　既然如此，老板电器又将靠哪些因素去与行业巨头进行差异化竞争？

　　老板电器战略市场部相关负责人就此表示：“公司当前面临的首要问题是如何引领行业走向何方，而不是寻找与家电巨头之间的差异化问题。”

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