海信周厚健：高质量发展落脚点在做高质量的好产品

每经记者 张虹蕾 每经编辑 毕陆名

“对于企业而言，高质量发展的落脚点在于‘做高质量的好产品’。”3月17日，全国人大代表、海信集团董事长周厚健在接受《每日经济新闻》（以下简称NBD）记者专访时表示，“做高质量的好产品”需要企业不断追求技术和质量的提升，这是一个久久为功的过程，除了精耕细作，别无他途。

在周厚健看来，追求高质量的发展道路上，不断创新的意识、持续的盈利能力、向高端化产业不断迈进、抓住人工智能的“风口”等要素，是不可缺失的内核。

谈制造业：人工智能将成“标配”

NBD：推动大数据驱动和人工智能的物流升级是今年全国两会的热点话题之一，您在这方面有何建议？

周厚健：人工智能将成制造业“标配”。人工智能对于未来的制造业是必备技术，产品如果没有人工智能技术几乎就没有未来。

NBD：在海信未来的发展过程中，将结合人工智能从哪几方面发力？

周厚健：海信处在制造业领域，我认为，制造业今后只要能把握好高端产业和产业高端，把握好运用先进技术创新，包括互联网、大数据、云计算、人工智能等，把产品开发得更好，把制造的技术应用做好，中国的产业就能有很好的前景。

NBD：目前也有观点提出，中国的劳动力成本在提升，在制造业上会失去一些优势，您认同吗？

周厚健：有人认为中国劳动力成本增长，不再适合做制造业，我认为并不是这样的。如果中国的企业还定位在低端产品的制造，一点儿希望也没有，因为在这些方面劳动力的价格水平根本没有竞争力。但在眼下，我国人才的积累、研发实力的积累、制造技术的积累都有了巨大的提升。在这样的背景下势必要向高端产业进发，将会有无限的市场机遇和前景。

谈企业“出海”：要有建立根据地的思想

NBD：您认为企业“走出去”的关键要素是什么？

周厚健：有的企业走出去是为了规模，我认为做企业根本就是为了盈利，但盈利分为当期盈利及长期持续盈利。“走出去”不能仅仅考虑获得当前的经营规模，更要考虑未来的持续盈利，因而在“走出去”的过程首先要找准定位，再在这个过程中锤炼和提高能力。海信在选择走出去的区域和方式方面，均把“能力”看得很重。

NBD：在“走出去”的过程中，需要具有怎样的战略眼光？

周厚健：企业走出去要有建立“根据地”的思想，市场规划好了要进去就不能出来，否则进去“把钱花了”，出来就“把人丢了”。在中国如果想成为中国名牌的话，要在上海、北京、广州、深圳卖得多才可以。那么，你在世界上想成为名牌的话，要在美国、西欧、日本卖起来才是。

NBD：除了区域的规划，企业“出海”还需要在哪些方面发力？

周厚健：海信一直强调，进去的方式要是好的，选择该进的地方，选择该进的方式。于是我们进去之后，该设研发中心的地方设研发中心，该建工厂的地方建工厂，该把经营管理职能健全的一定要去健全，这样才能实现建设“根据地”的想法。

此外，想要获得海外消费者的认可，需要有一个品牌影响逐渐积累的过程。这就需要结合当地的产品需求和商业逻辑进行调整，逐步渗透当地消费者的营销习惯，为后续进驻品牌积累经验。此外，利用当地的人才做好“本土化运营”也十分重要。

谈新旧动能转换：持续向高端化迈进

NBD：目前，山东已成为新旧动能转换综合试验区，您认为存在怎样的机遇？

周厚健：山东作为我国唯一新旧动能转换综合试验区，我认为企业机会和后劲十足。在新旧动能转换重大工程推进的过程中，一定会对山东省产业氛围提升、人才引进、政策支持、资金投入创造更好的机会。海信会积极响应倡导、抓住机遇、运用新兴技术、驱动创新，在追求先进制造业的道路上走好。

NBD：作为一家高科技公司，海信在新旧动能的转换和联动供给侧改革过程中怎样催生新的增长点？

周厚健：供给侧改革很重要的一点是产品要准确对应需求，而前提则是了解需求及满足需求的能力。

海信在这个过程中，主要从不断追求技术提升、始终把人才放在第一位、重视机制和企业治理结构等三个方面发力。而这三点的实质即：通过机制把人的潜能发挥出来，提高企业的水平、能力和竞争力。

NBD：海信集团目前业务范围广泛，海信集团跨界的思路和经验是什么？

周厚健：海信原来是一家电视制造企业，后来是一个家电企业，现在海信还有很多技术含量很高的产业，这是海信经历几十年持续结构调整的结果，也是新旧动能转换的体现。

这一系列的变化源于海信对技术的重视。海信在技术上一直追求得很迫切、很强烈、很专注，一以贯之。在这个过程中砍掉了很多低端产业和产品，一直在往高端领域迈进，包括智能交通、智慧城市等，未来还要用互联网技术、大数据、云计算、人工智能，当然也包括物联网这些应用来提升海信的经营质量，“做高质量的好产品”。

谈经营成本：该降坚决降 该增必须增

NBD：海信强调从单一“降成本”到“讲成本”，这个过程中如何达到平衡？

周厚健：前者是为了提高价值，但由于降成本喊的时间长了，人们慢慢把提高价值忘了，有可能产品出现低端化；后者是为了使得功能和性能进一步提升，满足中高端消费者的需要。

海信在集团内部将“抓高质量的好产品”作为发展战略，将“质量高人一头、产品胜出一筹”作为市场竞争的核心。在这一过程中，该降的成本坚决降下去，该增加的成本必须增加。只有如此，才能做出“高质量的好产品”。

NBD：随着产品的加速迭代，市场上也出现了价格战，您怎样看待这一现象？

周厚健：不存在因价格战取胜的企业。价格战是短期行为，企业的财富无法支撑其持续打下去，还是要按照市场规律认真让企业健康发展。依靠价格战不会让消费者长期获益，真正让价格降下来的是技术的发展和提升。

NBD：继现身2016年欧洲杯之后，海信再次成为2018俄罗斯世界杯官方赞助商，这背后的商业逻辑是什么？

周厚健：我们为何敢花这个钱？是因为我们对自己的产品有信心，最好的代言是产品，最好的广告也是产品。

NBD：您曾经提到衡量产品的一大标准是客户的满意程度，能详细谈一谈吗？

周厚健：当企业不牵涉到生死的时候，一定要把客户的利益放在第一位，这一点永远是正确的。企业是追求利润最大化的组织，但是它唯一的手段是全心全意地为客户服务。这是实实在在的企业的规律，我个人也是这么理解和践行的，而且我给海信所有的干部经常讲这句话，让大家真正懂得：你不能为客户全心全意服务，一个企业是没有未来的。