拟1200亿布局OLED产业 LGD电视面板短缺仍难解

许永红，童海华

继7月底的900亿元投资计划，近日市场又传出了LG集团将加大投资OLED显示屏的消息。

跟据报道，LG集团在2018年将投入19万亿韩元（约1131亿元人民币）用于先进科技和发展设备，同比增长8%。其中，至少投资10万亿韩元用于研究自动驾驶、OLED显示屏以及生物技术。

对于此次新投资计划， LG Display（以下简称“LGD”）方面并没有给《中国经营报》记者明确答复，仅表示预计未来三年将以OLED为重点，投入资金约1200亿元。此外，LGD方面透露，在广州投建大尺寸OLED生产线一事，目前韩国政府还在审核中。

目前LGD正在加大OLED面板的产能。LGD相关负责人近日对媒体表示，OLED 面板产能将从2017年的180万片，增至2020年的600万片。

受访人士分析，LGD提高产能仍然解决不了OLED 电视面板短缺的问题，必须有更多的面板生产商出现。此外，在销售持续大幅增长的形势下，接下来中国OLED 电视的竞争将进入“外战转内战”，即由OLED电视与量子点电视之争，转为OLED电视品牌之间的竞争，以抢夺更多的市场份额。

三年投入1200亿布局OLED产业

对于900亿元的投资计划，从LGD方面此前的回应来看，其计划至2020年在韩国于现有投资的基础上，加大对大尺寸及中小尺寸OLED生产线的投资，预计7.8万亿韩元，总投资规模高达15万亿韩元（约900亿元人民币）。

而在大尺寸OLED领域，LGD将先行投资2.8万亿韩元建设10.5代OLED生产线，包括目前在广州投建的大尺寸OLED生产线，总投资规模达5万亿韩元。另外，在中小尺寸POLED领域，将投资5万亿韩元用于建设6代POLED生产线，包括目前进行中的投资，总投资规模将达10万亿韩元。

关于上述报道所说的新投资计划，LGD近日并没有给记者明确的答复，仅称“预计未来三年以OLED为重点，约投入20万亿韩元” 。

而对于在广州投建大尺寸OLED生产线的进展情况，LGD则向本报记者表示，目前韩国政府还在审核中。值得一提的是，LGD与广州的联系愈发紧密。11月30日， LGD全球第二个OLED视觉互动体验项目“广州塔OLED新视界”在广州塔揭幕。LGD社长吕相德表示，通过该项目，OLED将加快在中国的普及速度。

“目前全球只有LGD供应OLED 屏幕面板，面板短缺是制约OLED 电视发展的最根本因素。”家电产业观察人士刘步尘向记者表示，2017年全球OLED 电视面板产量可能达到120万片，2018年将增长到180万台。

刘步尘此前撰文分析称，LGD在广州投建大尺寸OLED生产线，而不是单纯地把中国当作产品销售地，对于LGD意义重大，能实现“地产地销”，大大提升产品竞争力。

此外，刘步尘认为， LGD也许还有一层考虑，必须抢在已初步具备大尺寸OLED面板生产能力的京东方形成实际产能之前，完成对中国市场的布局，否则有可能受到京东方的强势狙击。

目前，LGD仍是全球OLED 电视面板的唯一供应商，其向本报记者表示，2017年预计销量170万片，2018年计划增至250万~280万片，预计2020年OLED面板的销售占总销售额的50%。吕相德近日向媒体透露，LGD的OLED 面板产能在2017年可达180万片左右，2018年将扩大至300万片，而2020年的产能将达到600万片。

刘步尘告诉本报记者，国内面板厂商京东方目前虽然拥有了生产大尺寸OLED 电视面板的技术，但是还不具备量产的能力。“即使LGD加大投资提高产能，也仍然解决不了面板短缺的问题。要解决OLED 电视的最根本问题，必须有更多的面板生产商出现。”

国内OLED电视将进入品牌竞争期

作为彩电市场后起之秀，OLED 电视正走在快速发展的上升通道。

相关报道指出，据HISMarkit预测，2017年全球OLED 电视营业收入将大幅增长71%，而OLED电视的出货量也将从2016年的72.3万台，上升至2021年的660万台。此外，2019 年OLED电视在1000美元以上的高端电视市场，占比将达到近6成。

在OLED 电视方面，全球主要彩电市场上中国扮演着举足轻重的重要角色。奥维云网数据显示，2016年全球彩电出货量为2.3亿台，同比增长0.75%，中国市场彩电的出货量就占据了全球26%的市场份额。

此外，2017上半年，中国OLED电视市场销量同比大涨96%，增速明显高于全球平均水平，而且这样的增速也远高于主要竞争对手量子点电视44%的增长率。

值得一提的是，最新数据同样显示出OLED电视在中国的销售规模正在逐渐加大。2017年1~8月，OLED电视零售量规模每个月都保持高速增长，同比增速超过100%的月份有5个，其中8月份同比达到234%。

奥维云网数据预计，2017年中国市场OLED电视零售量规模将超过10万台，同比增长超过100%。2018年至2020年，随着产业链的供应能力增强，以及消费接受程度的提高，预计每年将有30万台以上的增幅，待2020年以后，大屏OLED产能将得到进一步释放，有可能将进入规模爆发期。

与此同时，中怡康同样看好OLED 电视在国内的增长势头。中怡康表示，从2017年到2020年，中国市场OLED电视销量预期分别为18万台、55万台、150万台、250万台。

2017年被业内视为OLED 电视的爆发年，进入该领域的电视品牌由此前的寥寥几家到如今10余家，包括了LG、创维、康佳、长虹、索尼、飞利浦等企业。

需要注意的是，不同品牌在市场呈现出不同的发展情况。根据奥维云网线下监测数据显示，2017年1~8月，中国在售的OLED电视机型数量为46个。其中，LG机型数量最多，为21个，其次是创维机型数量为9个，康佳机型数量为7个，长虹机型数量为4个，索尼机型数量为3个，飞利浦机型数量为2个。

不过，在中国OLED电视市场中，创维2017年1~8月的零售量市场份额达39%，远高于其他品牌。LG电视在中国整体彩电市场份额相对较小，2017年6月线下零售量在国内彩电市场排名第十，仅占1.2%。不过，在OLED电视这一板块，LG电视1~8月市场份额达到了23%，排在创维之后。另外，康佳、索尼、长虹和飞利浦的市场份额分别为14%、13%、8%、2%。

刘步尘对本报记者分析称，从2013年开始登陆中国市场，OLED电视销售增长速度一直很快，并非2017年才开始爆发。2017年的销售规模增速应该在80%以上，但整体来看，销售规模还是太小。到2018年，OLED电视在中国市场的销售增速估计能保持在60%左右，依然会超过全球增速，但前提是OLED 电视面板的供应要跟得上。

至于中国市场OLED 电视的竞争形势，刘步尘向本报记者指出：“2017年之前，企业主要在培育OLED 电视市场，2018年将会外战转为内战，也就是说，OLED电视由与量子点电视的竞争，转为OLED电视品牌之间的竞争，以抢夺更多的市场份额。”