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聪明人开空调时都按这个键 电费便宜又凉快

聪明人开空调时都按这个键 电费便宜又凉快
2017年12月25日 07:37 新浪综合
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　　本文来自家居超人

　　我研究过大家使用空调的方法，一般对于我们普通人而言，空调只有一个按键，那就是制冷，不过你有没有仔细观察过遥控器？遥控器除了制冷和制热之外，还有一个按键，这个按键就是除湿，不过大家都不会使用到这个功能，接下来给大家介绍一下这个功能。

　　很多人都明白，为什么会有这个按键呢，这个按键的作用到底是什么呢？除湿和制冷相比，到底有什么样的区别？很多人都答不上来这个问题，下面我们就围绕着这个话题，进行一番讨论和研究，其中有很多很多的奥妙，是我们不知道的，告诉你以后你才会恍然大悟。

　　今天我就替大家做了一个实验，把自己家的空调从制冷模式调成了除湿模式，在这种模式下，自己的室内温度也变得很低，也有非常凉快的感觉，而且在这种模式下，空调变得非常的省电，整个人的身体也会变得非常的舒服，所以小伙伴们赶快回家试一试，别在一直在自己家的空调开制冷模式了，也可以尝试一下除湿模式，这种模式比空调的制冷来得更加的舒服。

　　一提起除湿模式，大家都可以想到，是不是给空调里面加湿器呢，这样会不会给自己的身体带来不便？有这样的想法也是对的，不过到了夏天，室内的温度比较高，同时也比较干燥，打开这个模式，整个屋子就会变得非常的凉爽，而且不想这种模式有那么大的冲击力，在这个模式下，自己会变得非常的舒服，大家可以试一下除湿模式，也是一种非常好的体验。

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