4K超高清电视试验播启动 广东率先迎来4K时代

23日，在广东电视中心演播厅，随着极具现代感的光影变幻和声响特效，广东广播电视台4K超高清电视试验播出启动，在全国拔得头筹，首个试开播。这标志着广东率先迎来4K超高清时代。画面更逼真、特效更震撼、场景更丰富、表演更细腻……4K超高清影视让“视界”耳目一新，成为现场观众最直接的感受。

实施4K影视网络应用与产业发展战略，是我省贯彻落实党的十九大精神，深化广电媒体供给侧结构性改革、抢占未来产业发展制高点、推动我省经济高质量发展的重要举措。4K超高清影视的推广，不仅让观众获得更优视听体验，也在信息产业领域开启了一场消费升级和产业转型。

先行先试打造“试验田”和“示范区”

在国家有关部门和省委省政府高度重视和支持下，今年以来我省加快推进4K电视网络应用与产业发展。今年4月，省政府办公厅印发《关于开展新数字家庭行动推动4K电视网络应用与产业发展的实施方案》，提出广东力争用3~5年时间，在全国率先建成以4K超高清应用为标志的新数字家庭示范区。

9月23日，国家新闻出版广电总局与广东省签署《推动广东省4K超高清电视应用与产业发展合作备忘录》，提出将广东省打造成以促进4K超高清电视应用与产业发展为重点的全国广播影视产业“试验田”和“示范区”，为全国超高清电视发展和广播影视业转型升级积累经验、探索路径。

努力突破超高清内容供给“瓶颈”

为使观众获得全新的视听享受，在省委宣传部的支持下，广东广播电视台4K超高清电视专门引进一批精品影视剧，如都市励志剧《女不强大天不容》等；推出一系列让观众感到身临其境的4K纪录片，如以空中视角俯瞰中国的全景式纪录片《航拍中国》、以海上丝绸之路上的华人为切入点的人文纪录片《通海夷道》，以及寻找广东各地风味美食的《老广的味道》等。

据广东广播电视台有关负责人介绍，该台将以自主创作生产节目为主，引进节目为辅，不断提升4K内容自制能力。为了让频道能够持续提供海量的优秀节目，广东广播电视台正在打造一个国家级的4K创作基地，力争每年生产的节目时长达到1000个小时。

广东4K产业链首次实现“大集结”

在此次试播活动中，广东4K产业链首次实现“大集结”，各方签订一系列合作协议，标志着广东4K产业链将以全新方式进行实质化合作。

广东广播电视台与省广电网络公司、广东南方新媒体股份有限公司、华为公司就4K播出平台及支撑方合作意向签署协议。广东南方新媒体股份有限公司与腾讯公司、广东电信、广东移动、广东联通、4K花园、佳创视讯就4K产业联盟合作签署协议。

截至今年11月，广东IPTV的4K机顶盒用户为724万，已具备大规模发展4K超高清电视业务基础。同时，广东拥有创维、康佳、TCL、华为、腾讯等企业，涵盖芯片、面板、整机、传播等上下游完整产业链。业内人士认为，广东实施4K影视网络应用与产业发展战略优势明显，未来将有广阔的发展空间。对此，省委常委、宣传部部长慎海雄强调，要加快开展广东省新数字家庭行动，着力推动4K电视网络应用与产业的发展，在开拓创新中推进社会主义文化繁荣兴盛，为推动习近平新时代中国特色社会主义思想在南粤大地落地生根结出丰硕成果作出积极贡献。

（来源：广州日报 记者 倪明）