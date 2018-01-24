大疆于纽约发布“御”系列新品无人机Mavic Air

新浪数码讯 1月23日晚间消息，大疆今日在美国纽约发布了全新的消费级无人机产品：Mavic Air，这是“御”系列中最新的产品。Mavic Air是迄今为止大疆无人机产品中最为便携的一款，用户可以将其放入衣袋中，非常的小巧。它在国内的售价为4999元，套装版本为6399元，拥有曜石黑、雪域白、烈焰红三种机身配色。

外观设计

Mavic Air是一款介于“晓”Spark和“御”Mavic Pro之间的产品，兼顾了便携性和实用性。在外观方面，Mavic Air采用了流线型的机身设计，延续经典的折叠方式，机身整体的重量为430克。

Mavic Air展开后的轴距为168*184*64毫米，折叠后仅有一部手机的体积大小，在重量方面比Mavic Peo要轻41%。同时，遥控器也进行了重新的设计，顶部的天线可以拆卸，这使得携带变得更加方便。

内嵌式设计的云台相机是最大的亮点，机臂末端配备一组可折叠起落架，可在起飞时更好保护云台及镜头，内置天线增强了飞行时的通信效率。机身下方是电池部分，散热部分在尾部，底部还有散热格栅。

Mavic Air还配备了一个安装在三路云台上集成的1200万像素摄像头，拥有全景模式、4K视频录制、慢动作视频拍摄、跟拍、“慧拍”模式、手势控制等多种拍摄模式。

性能操作

Mavic Air最长的续航时间为21分钟，最远的有效控制距离为4公里，最快飞行速度是68.4公里/小时（19米/秒），并支持2.4/5.8GHz双信号频段切换。自带8GB的存储，并可以通过USB接口、Type-C接口导出，非常方便。

Mavic Air配备了4K三轴云台，其控制精度高达±0.005度。相机则是采用1/2.3英寸、1200万像素的CMOS传感器，支持以100Mbps码流录制4K/30fps视频、1080p/120fps慢动作视频等。除此之外，Mavic Air还可以支持在5000米高海拔地区的操作，并可拍摄3200万像素的球形全景照片，可以连拍25张照片并合成一张全景照片。

系统安全与售价

Mavic Air采用FlightAutonomy 2.0系统，配备7个视觉传感器，能够保障安全飞行。并新增高级辅助飞行系统APAS，在APAS模式下，Mavic Air可以通过环境感知系统，智能规划绕行轨迹，绕行前方或后方障碍物，飞过复杂环境。

Mavic Air标准套装的售价为4999元（799美元），含遥控器、桨叶保护罩、收纳包等；配备额外2块智能飞行电池、出行单肩包、充电管家等配件的全能套装售价为6399元（999美元）。共有曜石黑、雪域白、烈焰红3色可供选择。

即日起，大疆官方商城、京东、天猫及深圳、首尔、香港、上海旗舰店接受预定，1月28日起陆续发货。DJI Care换新计划亦将支持该产品。