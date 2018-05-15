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单反和微单之外 固定镜头的专业机型推荐

单反和微单之外 固定镜头的专业机型推荐
2018年05月15日 06:56 中关村在线
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　　单反和微单两类可换镜头相机，是大多数消费者心中专业机型的代表。但其实在影像器材市场，还有一类产品虽然不可更换镜头，但是也具备出色的画质表现和强大的性能配置。如果您对于可换镜头的相机不感兴趣，不想再购买相机后还要考虑如何搭配镜头，一步到位用着省心。那么这些不可换镜头的专业机型无疑是适合您的选择。

　　索尼RX10 市场售价：5299元

　　索尼RX10是一款搭载了一英寸传感器的长焦相机，这款相机拥有2020万有效像素，搭载的是蔡司 Vario-Sonnar T*镜头，等效焦距是24-200mm，F2.8恒定光圈。这枚镜头的性能兼顾了广角、长焦双重性能，而且F2.8的恒定大光圈设定也是非常诱人。这枚镜头还采用了超声波马达驱动，能够很好的控制镜片的启动和停止，缩短镜头的移动距离，较少对焦时间。

索尼RX10索尼RX10
索尼RX10索尼RX10
索尼RX10索尼RX10

　　编辑观点：

　　索尼黑卡RX10采用NFC技术，将智能手机碰触相机，无需特别设置就可以实现一触遥控和一触分享功能。另外这款相机还支持无线功能，如果没有NFC功能，也可以借由WIFI功能分享照片。

　　索尼RX10 1英寸传感器，眼控对焦，WiFi/NFC即时分享

　　[产品售价] 5299元

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