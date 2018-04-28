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一镜走天下 适合旅游摄影的镜头推荐

一镜走天下 适合旅游摄影的镜头推荐
2018年04月28日 06:46 中关村在线
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　　虽然仅有三天假期，但五一期间选择短途旅游的朋友还是很多的。目前智能手机的拍摄性能越来越强，但相机在画质、变焦等方面依然有着无法超越的优势。随着单反和微单产品价格的走低，越来越多的消费者选择了这些专业的器材。在与之搭配的镜头选择上，大变焦比的产品凭借着兼顾广角、长焦的特性，成为了最适合旅游拍摄的镜头产品。今天笔者就来给大家推荐一些，在单反和微单上使用的大变焦比镜头产品。

　　18-200mm焦段镜头推荐

　　18-200mm焦段的单反镜头，可以说是最具有代表性的大变焦比镜头产品，无论是像佳能、尼康这样的原厂品牌，还是适马、腾龙这样的镜头厂商都有相对应的产品推出，市场上的选择也是非常多的。

佳能 EF-S 18-200mm f3.5-5.6 IS佳能 EF-S 18-200mm f3.5-5.6 IS

　　佳能EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS APS半幅镜头，IS光学防抖4级，内对焦，DC马达

　　[产品售价] 2749元

尼康（Nikon） AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II尼康（Nikon） AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II

　　尼康AF-S DX 尼克尔 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II APS画幅标准变焦镜头，SWM驱动马达，光学防抖

　　[产品售价] 2998元

适马18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM适马18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM

　　适马18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM Contemporary

　　[产品售价] 1788元

　　这些18-200mm焦段的镜头上市时间较长，因此经过市场磨砺后价格也都已经很低了。具备了光学防抖功能保证了手持相机长焦端拍摄时照片的清晰。与佳能和尼康的同类产品相比，适马的18-200mm镜头还具备一定的微距拍摄能力，而且价格相对较低，具备更好的性价比。

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