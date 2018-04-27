要性价比的看这里 超值微单相机盘点

马上就要到五一劳动节了，很多朋友肯定已经做好了出行计划。外出旅游虽然可以用手机拍照，但是在性能上还是有所欠缺，比如夜景、大场景风光等都还是无法和使用大尺寸传感器的相机媲美。而单反相机体积太大携带不便，微单正好解决了这一问题。在拥有媲美单反性能的同时，体积也足够轻巧，甚至不用为微单相机配备专属相机包。今天我们就来给大家推荐一些， 目前市场上热卖的而且具备很高性价比的微单机型。

全像素双核CMOS AF

佳能EOS M6 京东售价：4199元

配备了全像素双核CMOS AF技术的佳能微单EOS M6，拥有快速而准确的对焦体验。这款微单相机拥有2420万有效像素，并且可以拍摄1080P高清视频。佳能EOS M6配备了触控翻转液晶屏幕，无论是取景还是操作相机都非常的方便。

佳能EOS M6

佳能EOS M6

佳能EOS M6

编辑观点：

目前佳能EOS M6在京东商城的售价是4199元，套机附带的镜头是比较实用的15-45mm IS光学防抖镜头。黑色和银色的EOS M6满足不同消费者的审美需要。黑色显得专业一些，而黑银色机身的则有一些复古味道。

佳能EOS M6（单机） APS-C画幅CMOS传感器，7张/秒连拍速度，全高清视频拍摄

[产品售价] 4199元