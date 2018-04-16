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从摄影新手到大师 你都需要哪些镜头？

从摄影新手到大师 你都需要哪些镜头？
2018年04月16日 06:45 中关村在线
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　　每个摄影爱好者都经历过漫长而纠结的镜头选购之路，发烧之路上，我们从一开始的一机一镜出发，到逐步培养出自己的摄影爱好，需要很长的时间，今天笔者就为大家带来一些镜头推荐，帮助大家在摄影之路上少走冤枉路少花冤枉钱。

　　·上千支镜头 我们该如何选择？

　　既然是从新手开始，我们自然要来说一下镜头的相关知识。镜头有非常多的种类，每个厂商都有着不同的名称来区分定位，想要一口气说出来所有的镜头区分和定位或许需要一本厚厚的书本，这里我们来说一些最重要的共性。

　　全幅镜头和截幅镜头 一定要注意

　　新手升级镜头一定要注意一点，就是镜头设计是为全画幅机身设计，还是专门为APS-C画幅设计。这个问题存在于佳能、尼康、索尼和徕卡等品牌上。APS-C镜头都是专门为APS-C画幅定制的镜头，像场只能覆盖APS-C画幅，但是优势是体积重量更有优势，而且价格更便宜。但是APS-C画幅镜头不管能不能安装到全画幅上，在全幅上都不能完美的正常使用。

镜头有全画幅和APS-C画幅的区别，购买时需要注意镜头有全画幅和APS-C画幅的区别，购买时需要注意

　　所以，在选购镜头时，如果我们有考虑未来升级全画幅机身，需要考虑一下镜头的通用性。购买APS-C镜头暂时更节省资金，而且镜头更符合APS-C画幅的焦段转换倍率（例如广角镜头，全画幅广角镜头在APS-C上普遍不够广），而且镜头体积更小便于携带。但是相对的代价就是升级时需要更换，而且镜头画质必然没有全画幅好。

　　变焦镜头和定焦镜头如何选择？

　　很多论坛上的帖子无比推崇定焦镜头，理由有很多，例如画质好，光圈大，练习技术等等。但实际上，定焦镜头和变焦镜头是相辅相成的，并没有谁有绝对的优势。

定焦镜头可以提供更好的画质表现定焦镜头可以提供更好的画质表现

　　对于定焦镜头，画质会好于变焦镜头，而且最简单的衡量标准就是光圈，同焦段光圈越大，相对画质越好，光圈差一档，价格差距会差好几倍。 对于变焦镜头，大家可以参考如下定律：光圈越大，画质越好，镜头越贵；焦距越长，光圈越难做大，价格也相对更高；变焦比例越大，画质相对越差。

　　镜头为何差一档光圈 价格差好几倍

　　相信绝大部分朋友都知道光圈越大，虚化越好，焦距越长，虚化越好的这个特性。但是选购镜头时，很多朋友不明白为什么同样是相同焦段，大光圈镜头往往会贵很多。我们以定焦镜头为例，f/1.8和f/1.4相差不到一档，价格却会像差好几倍。

相同焦段光圈差一档，价格差好几倍相同焦段光圈差一档，价格差好几倍

　　同焦段镜头，都是以光圈区分定位，光圈越大，意味着镜头定位越高。同样以定焦为例，f/1.8或者f/2.0的镜头往往是入门镜头，价格大部分在1000-3000元，满足摄影爱好者的初级需求。而f/1.4或者f/1.2的镜头，则是高端镜头，用料上下足了血本，不管时候镜头设计，镜片用料，镀膜用料上，都是用最好的，因此光圈更大的镜头，画质会更好，特别是眩光、畸变、暗角、色彩等等方面，所以价格自然会高很多。

镜头的结构设计和用料，也决定了价格镜头的结构设计和用料，也决定了价格

　　好了，基础的理论说完了，我们来说一下究竟新手摄影爱好者应该如何选购镜头吧？另外我们再来说一下，选购镜头时，应该注意什么？    

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