从摄影新手到大师 你都需要哪些镜头？

每个摄影爱好者都经历过漫长而纠结的镜头选购之路，发烧之路上，我们从一开始的一机一镜出发，到逐步培养出自己的摄影爱好，需要很长的时间，今天笔者就为大家带来一些镜头推荐，帮助大家在摄影之路上少走冤枉路少花冤枉钱。

·上千支镜头 我们该如何选择？

既然是从新手开始，我们自然要来说一下镜头的相关知识。镜头有非常多的种类，每个厂商都有着不同的名称来区分定位，想要一口气说出来所有的镜头区分和定位或许需要一本厚厚的书本，这里我们来说一些最重要的共性。

全幅镜头和截幅镜头 一定要注意

新手升级镜头一定要注意一点，就是镜头设计是为全画幅机身设计，还是专门为APS-C画幅设计。这个问题存在于佳能、尼康、索尼和徕卡等品牌上。APS-C镜头都是专门为APS-C画幅定制的镜头，像场只能覆盖APS-C画幅，但是优势是体积重量更有优势，而且价格更便宜。但是APS-C画幅镜头不管能不能安装到全画幅上，在全幅上都不能完美的正常使用。

镜头有全画幅和APS-C画幅的区别，购买时需要注意

所以，在选购镜头时，如果我们有考虑未来升级全画幅机身，需要考虑一下镜头的通用性。购买APS-C镜头暂时更节省资金，而且镜头更符合APS-C画幅的焦段转换倍率（例如广角镜头，全画幅广角镜头在APS-C上普遍不够广），而且镜头体积更小便于携带。但是相对的代价就是升级时需要更换，而且镜头画质必然没有全画幅好。

变焦镜头和定焦镜头如何选择？

很多论坛上的帖子无比推崇定焦镜头，理由有很多，例如画质好，光圈大，练习技术等等。但实际上，定焦镜头和变焦镜头是相辅相成的，并没有谁有绝对的优势。

定焦镜头可以提供更好的画质表现

对于定焦镜头，画质会好于变焦镜头，而且最简单的衡量标准就是光圈，同焦段光圈越大，相对画质越好，光圈差一档，价格差距会差好几倍。 对于变焦镜头，大家可以参考如下定律：光圈越大，画质越好，镜头越贵；焦距越长，光圈越难做大，价格也相对更高；变焦比例越大，画质相对越差。

镜头为何差一档光圈 价格差好几倍

相信绝大部分朋友都知道光圈越大，虚化越好，焦距越长，虚化越好的这个特性。但是选购镜头时，很多朋友不明白为什么同样是相同焦段，大光圈镜头往往会贵很多。我们以定焦镜头为例，f/1.8和f/1.4相差不到一档，价格却会像差好几倍。

相同焦段光圈差一档，价格差好几倍

同焦段镜头，都是以光圈区分定位，光圈越大，意味着镜头定位越高。同样以定焦为例，f/1.8或者f/2.0的镜头往往是入门镜头，价格大部分在1000-3000元，满足摄影爱好者的初级需求。而f/1.4或者f/1.2的镜头，则是高端镜头，用料上下足了血本，不管时候镜头设计，镜片用料，镀膜用料上，都是用最好的，因此光圈更大的镜头，画质会更好，特别是眩光、畸变、暗角、色彩等等方面，所以价格自然会高很多。

镜头的结构设计和用料，也决定了价格

好了，基础的理论说完了，我们来说一下究竟新手摄影爱好者应该如何选购镜头吧？另外我们再来说一下，选购镜头时，应该注意什么？