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摄影玩家的升级之路：预算有限机身还是镜头先？

摄影玩家的升级之路：预算有限机身还是镜头先？
2018年05月15日 06:37 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　一年一度的年中大促618又快要来了，不少商家都已经在筹备各种优惠活动的路上，玩家们的购物车也终于能看准机会剁手了。但对于摄影爱好者来说，先买个好机身还是先买个好镜头成为了一个非常大的纠结点。虽然说最终买什么器材都是看个人喜好，但我还是很想给一些没有方向的朋友一点实质性的建议，什么样的升级，才能对得起并不宽裕的钱包。

　　升级数码器材，是指已经买过相机镜头（老产品）的朋友，对更高档次的照片画质有更高追求所做出的购物行为。当然，同样也包括从手机摄影过渡到相机摄影上来，但这次我主要谈及的是以数码单反或数码微单为主的器材升级。任何谈升级的技巧，都离不开预算金额，这里也只讨论在即将购买的器材里，到底机身和镜头哪个更适合先升级。这也是我自己身边的朋友遇到的最多的问题之一。事实上，我会倾向于先升级镜头的。

　　一般情况下，普通玩家购买的第一台数码相机，多数都是搭配套机镜头的。除非有老司机带路，常人都会觉得一个机身配合套机自带的变焦镜头，足够应付70%以上的拍摄场景。因为每个人摄影之路的追求都不同，所以单单一个套机镜头可能会是十分的局限。而仅仅只是使用套机来拍摄，你可能会对摄影越来越失望，原因就是大多数套机镜头做不到更好的虚化。当你开始觉得图像的虚化很差的时候，你就应该要考虑购入一枚大光圈定焦镜头。要谈这个话题范围也真的十分广，大光圈定焦涉及什么焦段什么级别的大光圈，价格可能是六百元到一万多元之间。更柔美的虚化，或许就是多数人最想要的“升级”。

　　追求虚化，并不一定非要大光圈镜头。我当年就没有选择大光圈定焦，而是选择了廉价长焦镜头。不管是何种画幅的相机，等效24-70mm的套机镜头（非恒定光圈）往往会有一个“接班”长焦套机镜头。佳能有二代的EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM 镜头、尼康有AF-P DX 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 镜头等，都是非常棒的能满足长焦距虚化之美的好镜头选择。当然这两款是二代镜头，它们的上一代镜头还更便宜更值得买。这些都是针对入门APS-C玩家对虚化的向往所应该选择的购买方案之一，升级镜头是非常好的选择。即使你是全画幅相机用户，同样也可以选70-200mm F2.8大三元镜头来获得极好看的背景虚化，只是价格要贵出好多好多。

　　但并不是什么人都只是追求虚化的。当你想要更广阔的拍摄空间时，套机镜头的24mm百分百不能满足你，这时你就要购买广角系列的镜头了。像16-35mm F2.8这类大三元镜头是最好的选择，同时如果你又有拍摄星空的需求，那么14mm F1.8就是最强的选择了。所以升级镜头优先，多数是因为拍摄用途所需的。

　　但是机身呢？机身的升级真的不重要吗？这个就真的因人而异了。像我这种十年前的APS-C画幅相机战斗到现在，再不换新的机身就对不起自己了。升级机身，主要看两个需求，一者是自己的老相机已经非常落后，二者是对新相机的新功能有极强的需求。老相机实在战不动，换机身是必然的，不必考虑镜头了；而新相机新功能，假如你是专注静态画面拍摄，那倾向视频方面的新相机与你就无缘了，再比如你从来只有摆拍的需求，那超高速连拍的相机就与你无缘了。都是同样的道理而已。

　　举个例子吧，我现在手里拿着的是尼康全画幅D750套机平民款相机，接下来有一万元的预算可以升级器材的话，我就会根据需求来计划。如果我对视频LOG色彩有极大的需求，我会毫不犹豫购入有LOG拍摄性能的富士X-T2或X-H1；但假如我对D750的画质已经很满意，一些尼康金圈镜头我就会优先考虑了。所以不论升级机身还是镜头，回归这个问题本身，最终只是看个人拍摄计划需求而已。但我还是想说一点，近几年推出的相机实在非常强大，如果不是看好新机的新功能，购买新的镜头会让你对摄影的画质有更深的看法。

机身镜头升级
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