「摄影学堂」重新构图 对焦点再少也不怕

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在购买单反相机的时候，会有很多的相机参数和性能需要进行甄选，从而找出一款适合自己当下拍摄需求与水平的相机型号。这事对已经买过相机并且想要更新换代的玩家来说可算不上什么麻烦事，不过这对于很多新手来说会成为一件非常头疼的事，毕竟他们不知道自己实际所需要的，以及哪些相机功能并非是必须的。

这不，前段时间一位好友就来咨询一个问题说道：相机的对焦点数是不是越多越好？呃。。。如果同样价位的话当然是越多越好，不过话说对焦点数越多也就说明这台相机更为的专业，那价钱自然不菲。所以还是要看你准备买相机去拍摄什么样的题材，如果是运动类、体育方面的，那毫无疑问在自己购买的能力范围内，选择对焦点数多的即可。可如果是平时的街拍或是静物拍摄的话，就没必要花大价钱去购买对焦点数多的产品了。

一般来说像是入门级的单反相机，它所提供的对焦点数虽然不多，但也已经足够用了。肯定有朋友要问了，就如上图所示的9点自动对焦点，如果想要对焦的对象位于几个对焦点之间的话该怎么办？其实很简单，只要在对焦后重新构图就可以了。

那什么是重新构图呢？也就是说，在你半按快门对焦完你所要拍摄的对象之后，让镜头与之平行移动（左右上下皆可）对画面进行重新的构图，但切忌不能前后移动。

做个简单的小演示，绿色框框为固定焦点，先半按快门进行对焦，然后重新构图。先让镜头向←左移动：

原图100%截图原对焦点，没有脱焦。然后我们再向↑上试一下。

同样得到了对焦清晰的画面。由此，向右以及向下也一样能够拍出清晰的画面。

不过就像上文所说的那样，左右上下皆可但不能前后移动。因为前后移动的话，等于改变了对焦的焦距，自然会出现对焦点脱焦的情况，就像下面的效果

这种画面的感觉相信戴眼镜的同学一定体会过，摘了眼镜之后的世界就是如此的朦胧。所以掌握好重新构图的技巧之后，想要拍摄静物或是普通的日常拍摄，都能够灵活的运用起来，至于相机上的对焦点数嘛。。。看你自己的需求咯。