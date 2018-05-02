摄影教程：如何选择最适合你的相机？

本文来自新摄影

想要拍照，相机必不可少，但是这么多的相机品牌这么多的相机型号挑也挑花了眼。相信很多喜欢拍照的同学身边总有让他们帮忙选相机的朋友。其实相机这种事，最好不要听别人给你推荐的，就像你去一个卖场，售货员跟你说的天花乱坠可是等你拿到手上却感觉根本不是那么一回事儿。

最重要的，还是要选择适合自己的，在买相机之前，不妨问问自己这几个问题：

你想拍什么？你的预算是多少？你将如何分享你的照片？这台相机你想用多久？你会对你拍的照片后期吗？你身边的朋友都在使用什么品牌的相机？

1、你想拍什么？

摄影：Jakob Owens on Unsplash

这个问题很重要，题材决定了器材。只有知道自己想要拍什么才能够根据需要选择合适的器材。

虽然说任何器材拍摄任何题材都没有问题，但是想要拍的更好，我们最好还是需要选择合适的器材。

如果你选择一台小型紧凑型相机，那么最适合的题材就是街头或是平时生活中的随手拍；如果你选择一台可换镜头相机（单反、无反或旁轴），可换镜头相机的好处在于其丰富的扩展性，我们可以通过更换镜头来适配最适合这个焦段的题材；

如果你想要专注于拍摄人像，那么可能需要一支中长焦定焦镜头；

如果你想要专注于拍摄风景，那么你需要一支广角镜头；

如果你想要拍摄野生动物或者体育摄影，那么就需要一支长焦镜头；

如果你想要拍摄花草或者昆虫，那么可能就需要一支微距镜头。

总而言之，不同的焦段可以帮助我们在更适合的题材下更好的发挥。

2、你的预算是多少？

摄影：Jakob Owens on Unsplash

其实这个问题才是最最最重要的，说的天花乱坠海阔天空的自己并没有多少预算那说什么也是白搭。

不管是什么类型的相机，不管是紧凑型相机还是无反或者单反，都有低端和高端之分，而它们的区别主要在于传感器和极限指标上，从两三千块钱到几万块应有尽有，但是如果我们主要考虑的是低端入门机，那么极限指标，像是高速快门，对焦速度什么的，虽然也很重要，但是对于初学者来说大部分的相机估计都已经能够满足我们的需求。

而高端相机会提供给我们更高的动态范围，更好的高感控制，对于想要拍出更加精细画质来说很重要，对于那些有自己的想法，想要创作出更有深度的作品的人来说也是必须的。同样的，高端相机也会提供更精准的对焦以及更高的连拍速度，这些指标对于新闻摄影体育摄影这些需要以毫秒计算瞬间完成作品的摄影师来说意义重大，但是对于我们平时普通的拍摄来说并不是最重要的。

对于可换镜头相机来说，可能好的镜头会很贵，但是我们可以考虑转接老镜头来用，虽然只能手动对焦，但是很多老镜头的素质确实是非常高的。

3、你将如何分享你的照片

摄影：Cameron Kirby on Unsplash

这个问题主要关于像素，像素这种东西很玄，有些高端旗舰机才两千多万像素，而手机却早已经标配两千多万像素了。不想说的那么复杂，说的直白一点，像素其实主要决定了拍出来的相片的尺寸，也就决定了你的相片能够打印的最大幅面，如果你不想打印整面墙那么大的照片，其实市面上的主流相机几乎都能够满足我们的需求。

其实我们大部分人还是习惯在社交网络上分享照片，那么其实大可不必为像素的问题所困扰。

但是高像素有一个好处可以带来更高的裁剪自由度，也即是说高像素的照片我们能够裁剪的更多而依旧能够保证高画质。但是如果你不是远距离偷拍然后使劲儿的裁剪的话，这个可能需求也并不是那么高，市面主流的 1600 万到 2400 万像素足矣。

4、这台相机你想用多久？

摄影：Jordan Andrews on Unsplash

我们显然不能买一台相机用一辈子，随着我们水平的增长，手中的相机不再能够满足我们的能力需求，我们肯定要升级。

如果你买的是一台紧凑型相机，显然一体化的相机并不会有升级，如果升级那就是整机淘汰再买新的了。

但是如果买可换镜头相机的话，机身仅仅是个门槛，坑在镜头上。如果只是初学者的话，可以选择先买一台入门机身用，将投入花在镜头上，毕竟将来如果换机身的话，原来的镜头还都能用。数码相机机身是有寿命的，科技的发展总会让过去的机身不值一提迅速被淘汰，而镜头如果保养的好的话是可以一直用下去的。

但是要注意，入门机身基本都是小画幅的，单反相机大都是 APS-C 画幅，而无反相机可能是 APS-C，也可能是 M43 画幅的，小画幅的镜头是不能够用在全画幅机身上的，但是全画幅的镜头却可以用在 APS-C 画幅上，所以如果我们以后想要升级全画幅的话，尽量去买全画幅的镜头。

5、你会对你的照片后期吗？

虽然现在市面上大多数相机都能够拍摄 Raw 格式，但是也不全都是，如果你想要对你的后期有更多的控制权，一定要选择可以拍 Raw 的相机。

6、你身边的朋友都在使用什么品牌的相机？

摄影：Isen Jiang on Unsplash

虽然说不能够盲目跟风，但是参考一下身边朋友的相机还是有好处的，比方说你可以先试用一下机器感觉一下，如果到时候觉得还不错再决定买也不迟。

最最重要的是，你可以借他的镜头来用！当然如果你们确实关系非常好的话，不然要是没那么熟却又贸然的去借器材的话是会让友谊轻易翻船的哟。