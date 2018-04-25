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玩摄影不要哭穷 只要30块自制ND减光镜

玩摄影不要哭穷 只要30块自制ND减光镜
2018年04月25日 07:11 新浪数码
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　　本文来自蜂鸟网

　　慢速快门总能带来另一番感受，仿佛时间都放慢了脚步。而在光天化日之下，没有ND镜怕是很难拍得到慢门长曝光的效果了。但如果你荷包还比较紧，不忍心花几千块钱剁手一套ND镜，况且ND镜也不是每天都用得上。那么不妨自己试试看，有什么东西可以当ND用呢？

　　ND减光镜，能减少光线的通过，依照密度可分为ND2、ND4及ND8等，标示的数值愈大，就代表它的减光效力愈强。但是好的减光镜，一片也是要千把块来着。但到底什么东西可以代替ND且具有减光效果呢？答案是电焊在用的防护面罩。简单来说就是在焊接时，怕强光会伤害眼睛所使用的电焊玻璃（Welding Glass），但是我们要找的东西是那块黑玻璃。

　　材料准备

　　找到这种黑色的小玻璃后，别高兴的太早，因为这玻璃是有分等级的，数字愈大，愈不容易透光，各位可以依照个人的拍摄需求进行籂选。可是方型玻璃没有转接环实在无法放在镜头前，加上我们是走省钱的路线，所以不能去买专业的转接环，只能用粗的橡皮筋及镜头遮光罩，把黑玻璃绑在镜头前。除了这些东西之外，还要再找到一块至少有16”×16”的厚布来遮光。因为是长时曝光，记得要准备脚架及快门线。最后，请再准备一只手电筒，要用来调整白平衡。

　　拍摄步骤

　　Step1：看是要拍流水、浮云或是人群走动的画面，在找好场景后，要先设定好相机的拍摄参数及构图，因为把玻璃跟毛巾包上去后，就没办法从观景窗看到东西了。

　　Step2：使用B快门，把光圈设定在F8以上，曝光时间大概在5~6分钟，ISO100，并以RAW档存取。

　　Step3：接着把黑玻璃用粗的橡皮筋固定在遮光罩上。

　　Step4：为了防止黑玻璃与镜头的接缝间发生漏光，用布把它们包裹起来。如果是用黑色的布，看起来会有点像是老相机。

　　Step5：记得带着表计算曝光时间，因为无法实时预览，所以要试拍很多次。拍完后，会得到一张绿色的照片。

　　后期处理

　　试拍好几次后，终于拍出让自己满意的照片，不料这些照片一张张皆为惨绿的颜色，不太妙！这是因为黑玻璃的颜色是深绿色，长时曝光后拍出来会让照片偏绿。这时可以自己制作白平衡校正，把照片变成黑白色调，或者是以RAW档拍摄后，直接从后期软件调整成黑白照片的颜色。但如果你想要让照片回到正常的颜色，可以参考下面的作法。

　　首先，把相机对着天花板或天空，拿着手电筒对着黑玻璃，使用P模式进行拍摄，记得文件要以RAW档为储存格式，并把这张图片设定为自定义的白平衡。接着再把这张照片放进影像处理软件Photoshop或Lightroom中，进行调整。

　　Step1：先拍白平衡校正的图像档案转成DNG格式。（使Photoshop也能把照片的档案格式转成DNG档哦！）

　　Step2：使用Adobe DNG Profile Editor，建立色彩描述档。

　　Step3：调到你觉得合适的颜色基调，并将这张图片转存至相机的色彩描述档。

　　Step4：开启Lightroom后，在相机校正的地方-照片风格里头，选择刚刚转存的DNG色彩描述档。

　　Step5：然后再自己调整各个颜色，例如把绿色调调至+150，会变成下面的结果。（其他的色调，可以再多做试验。）

　　成像色调选择

　　完成色彩描述档的定义后，可以依照个人的美感视觉要求下去做各项参数值的改变。调好后，心血结晶到底是长什么样子呢？下面三张就是啦！

　　假若各位跟小编一样，无聊到觉得人生应该要找些挑战，那真的可以找些材料，来自己动手DIY，试试看不同的材质的玻璃加在镜头前，会得到怎样的效果。但截至目前为止小编还找不到那么大块的玻璃放在镜头前，除非我把两片小玻璃连在一起，但这样会有条无法忽视的细缝，硬要掰的话，可能会说这是残缺的美吧~

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