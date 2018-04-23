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后期调色教程 把叶子拍出国家地理杂志的感觉

后期调色教程 把叶子拍出国家地理杂志的感觉
2018年04月23日 07:33 新浪数码
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　　本文来自蜂鸟网

　　这张图片是在家门口的一个小树前拍的，当时是因为在国家地理杂志上看到一张叶子的作品，就想着拍一张类似的。这是一张“摆拍”的叶子，拍摄的时间是清晨，当时，用手拿着叶子，对着树林逆光进行拍摄的，为了增加画面的影调构成，增加一个趣味点，特地找了一片笑叶子放在大叶子后面。当时使用的是35mm F1.4镜头，光圈用到了F2.8，这里要提醒下大家，因为我的拍摄距离较近，光圈还是要控制一下，如果光圈太大的话，景深就会很浅，会造成叶子部分模糊，锐度不够，提起加锐做质感的时候就会有很大局限，ISO为100，快门速度为1/800。先上原片和对比图：

　　原图：

　　对比图：

　　这是当时国家地理杂志APP看到的那张片子

　　一、原片分析

　　观察原片结合直方图分析如下：

　　1、由直方图可以看出，整体画面偏暗，有少许的高光过曝，过曝的部分在右上边的光斑处；暗部无死角，整体曝光合理，细节保留完好。整张图对比图稍低，画面沉闷不够通透，但影调较丰富。

　　2、整张画面左右的空间略显空旷，主体不够突出，垂直向上的叶子形态也不是很符合视觉习惯。

　　3、原片色彩以绿色为主，夹杂着一些黄色，色彩较暗，反差较低，逆光叶子的质感较弱，缺乏视觉冲击感。

　　经过以上分析，我们的后期调色思路如下：

　　1、给画面适当剪裁，放大叶子主体，并旋转画面，使叶子呈水平状呈现。

　　2、增加画面对比度，局部锐化叶子，让逆光下叶子经脉通透起来。

　　3、降低整个画面颜色中的黄色，局部给叶子周边加点蓝色，并稍稍强化一下逆光光晕，让画面更通透。

　　二、light room后期教程

　　1、二次构图

　　通过剪裁工具，对整张图片进行二次构图，将主体周围多余的空间进行压缩，使得视觉焦点更为突出，并且把原本的竖叶横过来，更符合我们视觉感受。

　　剪裁后：

　　2、影调初调整

　　增加曝光（+0.8）和对比度（+79），让画面更明亮通透。降低高光（-100）和白色（-28），提高阴影（+53），追回画面过曝的细节，控制整体画面的亮度。

　　3、曲线调整

　　调整色调曲线，把整体画面稍微提亮。

　　4、局部调整

　　（1） 局部色温调整

　　画面中颜色略显单调，可以通过画笔局部调整除树叶以外的部分为蓝色，增加画面的色彩冲击力，丰富画面整体的色感。调整画笔色温（-70），涂抹除树叶以外的部分。

　　（2）局部曝光调整

　　使用画笔工具（曝光+1.05）加强树叶上方的光晕，增强树叶的光感。

　　5、调色

　　提高画面中绿色（+18）和黄色的饱和度（+19），稍微提高绿色的明亮度（+14），增强叶子的整体色彩感。

　　6、局部锐化

　　使用画笔工具局部锐化树叶，增强树叶的质感

　　锐化说明：

　　锐化：补偿图像的轮廓，增强图像的边缘的对比度，突出画面中图像的边缘和轮廓，使图像变得更清晰锐利。

　　在LR中控制锐化的参数有四个方面，分别是数量、半径、细节、蒙版。

　　我们以灰块作为参考图，两个不同灰度的灰块之间的间隙来代表图像的边缘。

　　数量：该参数可以理解为锐化的强度或振幅。

　　锐化数量增大到150时，图像边缘分隔更加突出明显。

　　半径：它用来决定作边沿强调的像素点的宽度，半径越大，细节的差别也清晰，但同时会产生光晕。

　　半径逐渐增加的时候，边缘产生的隔离带越多

　　半径不易过大，过大容易出现白边和黑边

　　细节：决定了多大的边缘会被锐化，细节为0时，树叶最外边的一些比较小的边缘都没有被锐化到。按住alt键，同时改变细节参数，会只有轮廓清晰的树叶边缘显示了出来。

　　细节100时，脸右下角的空白处也被锐化，锐化的范围大大增加，通常来说细节默认值25会是一个比较合适的值。

　　蒙版：会识别出照片中类似天空、水面、皮肤等大片纯色区域，让锐化不作用于这些区域。是一个简单的局部锐化的参数，蒙版越大，识别效果越强。（很多时候为了百分之百保证局部锐化的作用范围，通常还是选择用画笔局部锐化，蒙版的识别作用还是有限的）接下来使用画笔工具，锐步程度（71）

　　涂抹树叶部分：

　　锐化前：

　　锐化后：

　　7、增加暗角

　　给增加增加一些暗角，突出视觉焦点，增加周边的色彩层次，但要适度控制，不要让暗角太过生硬。

　　八、增加镜头光晕，最后微调画面

　　这里还是觉得画面稍显沉闷，所以用PS自带的镜头光晕滤镜，选用是105毫米焦距光晕，略微加了一点光晕效果，并且稍稍提亮了一下画面，最后打上logo出图。

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