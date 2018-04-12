摄影学堂：请用心来拍你的女朋友

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让自己如何多活几年的拍照教程已经连续推送好几期了，各路男友纷纷发来私信说了很多关于拍照的疑惑，看来大家的求生欲都很强啊{捂脸}！好吧~小编抱着普及摄影大业，同时也为了能解救更多仍处于水深火热之中的男性同胞们，之后会尽可能多的给到各位拍照时的注意事项。

那本期我们继续来拯救各位摄影小白们，看看如何解决上一期文末所出现的问题吧~

想要在景点拍照留念，结果只留下了壮丽的背景。。。想必在看到照片后，女主的脸色肯定好不到哪里去。

这两个问号，问出了所有看照片人内心的疑惑。

女主优雅的姿态似乎完全被挤出了镜头之外。

这应该是拍墙面的时候，不小心带进了一个人吧？

抱歉，调皮的水印挡住了女主的脸。。。可你的脸为什么被拍到了角落里！

你躲过了水印的遮挡，却依然看不见你的容颜。。。

拍了那么小，我想说画面中的那个人是不是女主本人似乎也不重要了。。。

其实，这些照片若是作为街拍或是风景照还能勉强过关。但是！！！！这可是人像照片啊！最重要的人像去哪里了？拍照前说好的妩媚、优雅、美颜，在按下快门的一瞬间全都不见。

俗话说的好，在男友心中女友有多重要，拍照占比就多大。可从照片来看，男友们！你们只是想给自己出轨留下足够多的空间而已。前几期中有拍抖的，拍丑的，拍黑的，可都比不过本期，毕竟至少他们是将镜头对准了主体，而这次镜头严重跑偏是得有多不用心呐！

言归正传，如何避免发生这样的情况呢？其实很简单，请各位男朋友记得一定要把女友作为拍照的主体来进行构图。无论是半身、还是全身，一定要以人为主体来拍摄。

简单来说就是在看到照片的第一眼，要能辨识出在其中的主角是谁。像前文案例中那样，画面的绝大部分篇幅被背景占据，无论哪个人站在那里，即便是一线明星那也仅仅是路人般的存在。

不过千万要注意的是，拍摄时切忌把人撑满整个画面。当然要是你万一拍满屏脸，记得赶紧唱一首“我的眼里 都 是 你，甜甜蜜蜜 U KNOW WHAT I MEAN”来蒙混过关。这种情况在看完下面的方法后，小编保证你不会拍砸~

每台相机在实时取景的模式下，都会有构图辅助线（网格线）的选项，你可以根据自己的需求来进行选择，一般来说初学者可以尝试使用井字线，它就是外界疯狂吹捧的“三分构图法”。说实话，它的作用被捧的太大了。它的通用性的确在构图时会有帮助，尤其是新手在摄影起步阶段，能快速拍出较为理想的照片构图，但它并非绝对的定式，不然摄影的魅力也太单调了。

使用方法也很简单，将你所要拍摄的主体靠近垂直的竖线处附近，不用纠结是否要对准井字的交叉点，放在大致的位置即可。

当然，除了这种比较基础的方法之外还有很多的构图法可以用在拍摄人像上，但这个还有待各位日后慢慢学习。先解决眼下拍的问题，至于拍好么就看个人造化了~。