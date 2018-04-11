绸缎般的顺畅水面 长曝流水的摄影技巧

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喜欢拍摄风景的同学一定对于长曝光不会陌生，而在拍摄长曝光风景摄影作品中，最迷人的莫过于拍摄流动的水面了。长时间的曝光可以记录更多的水流而不会像瞬间曝光那样定格水花，如果是拍摄瀑布这样的水面更像是拍出了一个烟幕而非水帘。那么，拍摄长时间曝光的水面需要注意一些什么呢？

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首先当然是拍摄的内容，毕竟水与水是不一样的，一个深水湖的水面总是趋于平静，那么我们不管用多久的曝光都会没什么区别，所以应该要拍摄流动的水面，像是湍急的河流或者直落的瀑布。就算找不到流速很快的河流，缓慢流动的河流其实也是可以的，用久一点曝光时间，一样可以获得同样的效果。

除了最平静的日子以外，海面也是不错的选择。

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那么在一天中的什么时间来拍摄最好呢？既然是用到长曝光，那么就千万不要选择在光线强烈的时候拍摄，否则你将会很难使用低速快门。

最好是选择是Blue Hour，就是所谓的魔幻时刻中的蓝色时刻，在太阳刚刚落下山去而并非完全天黑的时候，此时天边是金色和蓝色的交界，光线柔和，适合使用慢快门来捕捉水中柔滑的运动。或者再早一些，在魔幻时刻中的Golden Hour拍摄，也就是太阳快要落下还没有完全落下的时候来拍摄，此时天边一片柔和的金色，尽管此时相对于蓝色时刻来说快门使用上可能会更快一点，但是一样会让你的画面更加美好。

或者在夜晚，夜晚的好处在于我们可以肆意的使用长快门而不用担心外界光线太强，尤其是在那些有灯光倒影在水面上的时候，使用长曝拍摄水面可以让灯光在水面上的倒图像水彩一样弥漫开来煞是好看。

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既然是使用长曝光，那么相机的稳定问题就不容小视，不要太高估你的手动防抖能力，一般来说快门速度慢于安全快门就有产生不可避免的抖动的可能性，更不要说是拍摄数十秒的长曝光了。

因此在拍摄长曝光画面之前我们首先应该选择合适的位置将你的相机固定，或者使用三脚架，或者将相机放置在一个可以稳定拍摄的场地上。不要急于按下快门，要知道在按下快门的那一瞬间也是可能会产生抖动的，我们可以使用遥控器控制快门或者使用倒数两秒引发开门的方式来避免按动快门时可能产生的抖动。

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如果在白天拍摄，环境并不允许我们使用长曝光，这时候我们就需要使用外挂了，添加一片ND滤镜可以帮助我们阻挡住外界的光线，让我们可以使用更慢的快门。

ND滤镜的作用是帮助我们减少通光量，ND滤镜也是分级数的，以ND2位基数，依次为2的N次方，比方说，ND2滤镜可以帮助我们降低减少一档快门，ND22也就是ND4可以帮助我们降低两档快门，ND23也就是ND8可以帮助我们降低三档快门，以此类推。

你可以根据你的需要选择合适的滤镜。

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实践证明，没有一种快门速度可以适用于每种水流，当你不知道你所要面对的水流用多少快门合适的时候，不要怕麻烦，多试几种，从几秒到几分钟，总有一种快门速度拍出来的效果是你所想要的。