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摄影是光影的艺术 摄影中影子怎么处理

摄影是光影的艺术 摄影中影子怎么处理
2018年04月11日 07:03 新浪数码
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　　本文来自IT168

　　摄影是光影的艺术，但是在我们的拍摄中真正关注过影子的摄影者我觉得可能很少。阴影、影子到底在画面中起到什么样的作用？如何帮助我们提升画面感，而不是毁掉我们的照片，今天就来说说。影子这个东西细分起来还挺复杂，所以咱们还是一贯的风格——分清楚，说明白。

　　咱们可以把影子分成两个维度。

　　第一个就是从“亮度”来分

　　一种是本影，一种是半影。（其实应该按照光线软硬和强度，不过简单划分更容易理解。）

　　本影顾名思义就是完全黑，看不出什么细节了。

　　咱们一般看到的剪影就是这类型的，黑乎乎的什么都看不到，但是完全不影响什么。

　　半影则是可以看到影子下面的细节。

　　比如这张椅子的影子，影子下面的地面还是很多细节的，影子就是淡淡的半透明的。

　　另一个维度就是谁的影子压了谁

　　首先就是影子是自己的压住了自己。

　　这个最常见的就是人物面部布光的时候。都是自己的鼻子在自己脸上的影子。

　　其次就是主体的影子压住了背景。

　　这张椅子就是这个意思啊。椅子是画面中的着眼点，而地面显然就是个环境。

　　再次就是主体被背景元素的影子压住了。

　　比如这张画面中的建筑被街上的条幅的阴影压住。

　　最后就是背景在阴影中。

　　这种照片也很常见。欢迎被影子包围，往往会有很突出的主体。

　　基本上我们能见到的影子就是这些。

　　那么问题来了，怎么用影子呢？

　　1、影子有一个作用就是简化画面。

　　这张教堂里面神职人员擦烛台的照片背景黑黑的。所以画面显得非常干净。如果，我说如果，我们不考虑蜡烛过曝的问题，背景亮起来，可能会看到游人，可能会看到其它的建筑细节。画面就会很乱。

　　这是一张摄影笔记摄友的作品，也是这个意思。

　　一般来说，简化画面我们用到本影，特殊场景半影也可以，但是显然也是比较重的影子。同时保证背景再阴影中。

　　2、影子还有渲染画面的作用。

　　这张照片是我从卢浮宫二楼的一个窗户看出去。这时是日落时分。建筑上的金黄和天色绝对是能看出来是日落。不过看看广场上建筑以及人物被拉长的影子，显然将日落时分渲染的更加浓了。

　　这张日暮时分的音乐爱好者在公园里演奏演唱也是靠影子渲染气氛。

　　本影和半影都可以用来渲染气氛。而自己的影子压自己、主体的影子压背景，或者环境的影子压主体都是可以的。

　　3、还有就是影子可以完全作为主体。

　　这张照片中我们甚至看不到路灯，但是路灯和窗户共同组成了画面中的最重要的元素。路灯的影子甚至可以看做主体的存在。

　　这张摄影笔记摄友的照片也是这样。影子和本体甚至可以看成共同组成了主体。

　　一般作为主体的影子都是很黑的，大多都是本影，并且都是主体的影子压在环境身上。

　　我们在利用影子的时候，不妨参考着3个方面。

　　4、影子也用作线条以增强构图。

　　有时候影子会形成有规律的线条。这样子对于我们的构图很有帮助。因为规律这个东西就是天然的构图好材料。

　　这时候一般本影比较好，同时是主体或者背景中的元素的影子作用在背景上。

　　问题又来了，为什么有的影子很难看？

　　影子用好了能够提升画面，乱用或者不会用的话，一样可以毁画面。

　　影子是把双刃剑啊。

　　1、影子可能丑化主体。

　　这张应该是小萌新拍摄的照片。我常说大太阳天别在户外照片，因为人脸的阴影会很难看。更过分的就是不茂密的树下拍摄，树影斑驳，弄得脸上就跟熊猫似的。绝对难看。

　　我们要避免。不管是本影还是半影，这样都是不对的。而且如我所说，大太阳天下，自己的影子压住自己活着环境元素的影子压住主体，都可以丑化主体。这一点评判标准就是看压的好看不好看。

　　2、阴影下的主体会欠曝。

　　这应该也是小萌新拍摄的。人物在屋檐下，背景在太阳下。姑娘的脸黑得像碳似的。如果她以后懂了一点审美，或者现在就懂。估计不会让你再拍了。

　　出现这种错误一般都是半影惹的祸，要是本影的话，作者可以拉出去TJJTDS了。这种就是典型的环境影子压在了主体身上。

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