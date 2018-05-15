SEL18135G镜头合体 索尼A6300M套机评测

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索尼E 18-135mm F3.5-5.6 OSS是一支全新发布的微单镜头，近日索尼也将这支镜头搭配此前发布的A6300机身，组成了全新的A6300M旅行套机，今天来到我们评测室的就是这款产品。究竟这套闭眼都知道是定位旅行使用的新组合，能否称得上高品质？新的镜头表现如何？在看似明了的定位之中又是否有惊喜？这是我们这篇评测需要回答的。

优点：

1、4D对焦+11fps高速连拍高度可用，配合E 18-135mm F3.5-5.6 OSS镜头，具有一定体育拍摄能力；

2、整套搭配体积小巧，支持USB充电，适宜旅行使用；

3、镜头防抖可达5档。效果不错；

遗憾：

不支持触屏操作

评测总结：

在如今全画幅普及化、手机摄影日新月异的滚滚大潮中，小底片相机想要生存，是一定要在性能和体积上更进一步的。而我给索尼A6300M这个全新套机组合的评价也很简单，一台小巧且高性能的旅行相机。对于比较在意相机体积，同时又不愿意为轻量化放弃性能的户外、旅游人群来说，A6300M的小巧应该是最能打动他们的理由。而且，凭借不错的对焦性能+11fps的高速连拍，这套组合对于入门的体育摄影爱好者，也算是一个比较有性价比的选择了。

紧凑不失质感 索尼A6300M套机外观点评

2018年1月5日，索尼正式发布第46枚E卡口微单镜头——E 18-135mm F3.5-5.6 OSS （型号名：SEL18135）。仅从镜头规格上我们就可以知道，这是一支定位旅行使用的大变焦镜头。等效焦距为27-202.5mm，尺寸却只有67.2mm×88mm，重量325g，可以说是非常小巧了。具体这支镜头搭配A6300组成的新旅行套机效果如何？让我们一起来看一看。

索尼A6300+E 18-135mm F3.5-5.6 OSS镜头这套组合给人的第一印象就是小巧。

无论是体积还是重量，都要比同规格的产品（APS-C单反机身+18-135mm/18-140mm镜头的套机）要小，相对来说更近似一个18-55mm“单反小套”的大小。

整体镜头非常纤细，搭配A6300的机身显得十分精神，充满索尼那种冷冰冰的科技感。

这套组合，有长焦有广角，有翻转屏还有取景器，算得上旅行时的全能选手。

镜头口径55mm，最近对焦距离0.45m，0.29倍放大倍率，有一定的近摄能力。

新镜头配合2420万像素的传感器究竟表现如何？我们还需要通过测试去看一看。

电池的型号为NP-FW50，容量7.3Wh，在索尼的相机家族中通用性较好。

整个机身的收纳体积示意，随便找个包装下，都应该不是问题。

紧凑有质感 索尼SEL18135G镜头外观点评

说完了套机，我们再来看一看镜头。这支镜头的设计还是很值得单独谈一谈的。

索尼这支E 18-135mm F3.5-5.6 OSS镜头镜身材质为复合材料，有利于控制重量。

镜头配置有两个橡胶覆盖的操作环，前面窄的是对焦环，后面宽的是变焦环。二者在手感上总体都很紧实，但还是有明显区分度的，相对来说对焦环更松、变焦环更紧一些。

镜头尾端，没有悬念的金属卡口，可靠性、耐用性应该都没有问题。

装上遮光罩的样子，镜头似乎是威猛了一些。

拧到135mm端，镜筒的长度并不会伸长很多。

此外，虽然这只镜头是一支支持光学防抖的镜头，但是没有在镜头上设置关闭防抖的快捷开关。如需关闭防抖，需在机内菜单进行操作。

这支镜头变焦的行程不是很长，可以更快速的进行拉近拉远的操作。

镜头尾端，中国制造。

对比一罐可乐，即便是装上遮光罩体积也有优势，可以说是相当小巧了。

中心高素质 索尼SEL18135G镜头解析评测

对于一直镜头来说，解析力决定着成像扎实程度，毫无疑问应该是最重要的指标。了解一直镜头在不同光圈下的解析力表现也可以帮助我们了解一直镜头的特性，从而更好的使用一支镜头。

像索尼E 18-135mm F3.5-5.6 OSS这种镜头，旅游肯定是最主要的使用场景。因此对分辨率的要求，理论上只要是最佳光圈表现优秀即可。

我们依旧通过实拍截取100%放大切片的方式，来测试这支索尼E 18-135mm F3.5-5.6 OSS的解析力。测试使用的相机是索尼A6300，机身至于三脚架上，关闭一切机内优化，ISO100，截取中心和边缘的位置如下图所示。

首先是18mm端：

然后是135mm端：

从实拍可以看到，这支镜头无论是在广角端还是长焦端，从最大光圈到最佳光圈，画面中心的分辨率表现都很好，除了小光圈受到衍射影响画质有所下降之外，可以说是全程可用。而受制于体积限制，这支镜头边缘的画质较中心就稍显不足了，不过倒也还在可以接受的范围之内。对于一支“旅游镜头”来说，这应该算的上是中档偏上的表现了。

暗光下也有高画质 索尼A6300M高感评测

相机在高感光度下的画质表现，直接影响相机夜景、运动题材的拍摄能力。通常一台相机的高感画质表现越好，暗光下画面越纯净，对于提高快门速度、凝聚瞬间的能力也就越强。

索尼微单A6300采用了铜布线层，具备更快的信号传输速度，搭配BIONZ X影像处理器的组合分辨率还是有一定保障。我们把索尼A6300置于三脚架上，光圈F8，关闭一切机内降噪优化，直出JPEG文件。取各档ISO下图中红框所示位置的100%放大切片。

在关闭降噪条件下，索尼A6300在ISO1600及下时噪点和锐度表现的都还不错，ISO3200噪点开始增多，好在细节保留的还不错。而从ISO6400开始，细节开始明显下降，逐渐进入不可用的高感范围。

总体来说，索尼A6300的高感水平没有什么惊喜，但也稳稳地处于APS-C画幅相机的第一梯队。可以满足我们无论是白天、夜间还是室内拍摄的要求，配合4D对焦，对于动态物体的捕捉能力也是完全OK的。至于这台机器感光度的使用，笔者建议平时设置在ISO100-ISO3200自动即可。

手持高画质 索尼18-135镜头防抖性能评测

众所周知，索尼A6300并没有搭载机身防抖。但是在搭配了索尼E 18-135mm F3.5-5.6 OSS这支支持防抖的镜头后，便获得了防抖能力的加成。究竟全新组合的A6300M套机的防抖性能表现如何，这是我们接下来要回答的。

我们依旧使用实拍测试的方法，检验A6300+E 18-135mm F3.5-5.6 OSS镜头的防抖效果。此次我们选择在室内拍摄静物。焦距固定在最长的135mm端，ISO自动，对焦点设置在卡通形象的眼睛处。使用快门优先模式，从理论上的整档安全快门1/120秒开始，按整档调整快门速度，直至1秒（7档快门）为止。

▲快门时间：1/120s

▲快门时间：1/60s

▲快门时间：1/30s

▲快门时间：1/15s

▲快门时间：1/8s

▲快门时间：1/4s

▲快门时间：1/2s

▲快门时间：1s

可以看到，索尼E 18-135mm F3.5-5.6 OSS这支镜头的防抖性能还是不错的，一直到1/4s都可以得到完全清晰地成像。实测5档防抖的表现，笔者对这支镜头的防抖功能表示满意。这对于我们使用更低的感光度获得更好的画质表现，无疑有很大的帮助。

轻装高阶旅行微单 索尼A6300M功能评测

一、4D对焦425个对焦点满屏覆盖+11fps高速连拍=运动拍摄好手

关于机身功能，首先是对焦系统。索尼A6300搭载了索尼自家的4D对焦系统，共有对焦点425个。几乎是满屏的对焦覆盖范围，可以让我们在构图时更加从容。

除了对焦点覆盖范围够大以外，这款A6300的对焦速度也足够快。空口无凭，我们还是老规矩，通过实战来检验一下。

通常我们认为对相机对焦性能最严苛的考验就是拍摄体育运动。能够经受住体育运动拍摄考验的相机，目前肯定是对焦性能一流的相机。下面就是使用索尼A6300拍摄的照片生成的GIF动图

可以看到，凭借A6300出色对焦能力和11张每秒的高速连拍，一个完整的突破上篮动作就被完好的被捕捉到了。期间经过了对焦点的横移，焦平面的纵向移动，但是31张照片没有一张脱焦的照片。

▲突破

▲加速

▲传球

全程对焦点都锁定在控球队员身上，4D对焦确实稳。

二、高规格视频，机内直录4K超采样

索尼A6300支持4K Super 35mm超采样功能。在超采样模式下，机身会读取约2000万左右的像素，以约2.4倍的超采样率转为约800万像素级别的4K视频，理论上视频的质量会比一般的4K好一些。

究竟实际效果如何，我们还是实测说话。

▲Super 35mm超采样功能测试

从上图中我们可以看出，索尼A6300在开启了Super 35mm超采样模式后，花的细节会更加锐利，颜色的细节也更加丰富了些。可见这个超采样功能，还是扎扎实实有用的。

除此之外，索尼A6300还支持S-LOG3模式，可以提高视频的动态范围和调色空间。另外在1080P下可拍摄120fps即5倍的“小升格”视频，也算是个锦上添花的优点。

轻装高阶旅行微单 索尼A6300M实拍样张