拍照与视频都顶级的全能旗舰 富士X-H1旗舰无反评测

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对于富士X系列可换镜头相机而言，以往在大家的印象中基本上局限在画质不错、外形不错、直出色彩不错几大方面，但在今年富士新推出了一款X-H1，这与之前的相机还真是有点不一样。首先，X-H1是富士首款搭载肩屏的APS-C画幅机型，基本的操控布局以及使用逻辑也都全部来源于中画幅的GFX 50S，所以在使用时的专业性上是目前X系列中最强；其次原本旁轴造型的X-Pro2与类单反造型的X-T2组成富士X系列双旗舰阵容，不过这次X-H1打乱了之前的市场细分，因为它才是X系列无反真正的顶级产品。之所以这样说，一方面X-H1拥有比X-Pro2/X-T2都要更专业的操控，另一方面在性能上它也名列前茅，尤其是在速度和视频方面，搭载多项富士目前最新的影像技术。今天，我们就来看看这款目前富士最顶级的无反相机到底如何。

首先，在主要的机身性能方面，富士旗舰无反X-H1采用无低通滤镜的APS-C尺寸2430万像素X-Trans CMOS III 传感器和高速图像处理器X-Processor Pro，改进AF自动对焦算法， 相位检测自动对焦的低光照限制提高了约1.5档，提升了低光照环境中自动对焦的精度和速度。其次，X-H1也是X系列中首款具备高达5.5档五轴机身防抖的相机，大大提升手持拍摄的可靠性。另外，视频拍摄方面，可拍摄DCI 4K短片，支持200 Mbps高比特率拍摄，并且还搭载了最新的ETERNA胶片模拟效果和F-Log功能。

更加“强硬”与“专业”的机身设计

这次富士X-H1机身的体积大小算不上小巧，139.8×97.3×85.5mm的尺寸与主流的APS-C画幅高端单反相机相当，不过X-H1采用全金属手工打造而成，为了保证防尘、防滴以及抗-10℃低温能力，X-H1机身密封处多达68处，电池手柄也有26处，总共达94处，即使是机身底部也没有例外，所以，即便是在苛刻的环境下也能让我们更安心的专注于拍摄。

虽然都是类单反设计，X-H1乍一看确实和X-T2长的很相似，但细看后其实两者区别其实还是挺大的，最大的不同之处在于，X-H1在机顶右侧设计了一块液晶肩屏，这倒是与中画幅的GFX 50S有异曲同工之妙，另外，XH-1取消了曝光补偿拨盘，但具备单独的快门速度转盘与感光度ISO调节转盘，所以，这款X-H1更像是X-T2与GFX 50S的混合体，整体的操控性应该是富士目前所有X系列微单中最专业的一款。

与中画幅无反GFX 50S一样的肩屏设计

肩屏可切换两种显示模式

另外，值得一提的是在关机情况下肩屏仍会显示剩余电量与剩余拍摄张数，其实从这点也能看出富士的用心和专业程度，因为在不用开机的情况下我们就能知道是否需要更换储存卡或电池，避免之后可能出现阻碍拍摄的情况出现。

机顶右边转盘可调整快门速度和测光模式

机顶左侧双层转盘可调整感光度ISO和驱动模式（视频模式也是在此切换）

而且值得一提的是，X-H1机身表面采用了新的防刮图层，并且这直接能从外观上观察的到，其硬度达到了8H，远超X-T2上的5H，铝镁合金框架增厚25%，坚固度达到了X-T2的两倍。同时X-H1还特别强化了机身卡口的可靠性，主要是为了之后搭配XF 200mm F2.0等比较重型的远摄镜头做准备，可以说X-H1是目前富士有史以来所有相机中最为坚固的一款相机。

更耐刮的机身涂层和更宽厚的手柄

对于以往微单追求小巧不同，富士X-H1完全是以拍摄手感为优先考虑，所以手柄非常深和宽厚，握持感也确实很不错，但由于是无反的设计，拿在手上的又没有那种死沉死沉的感觉。

机背按键布局，屏幕右上方设计有对焦点选择拨杆，可快速调整对焦点位置，相机背面还增加了一个新的AF-ON按钮（自动对焦开启）。

翻转屏式触屏设计

X-H1配备三向翻转触摸屏，分辨率和X-T2相同，但终于支持触控功能了，相机上触摸屏常见的功能都能够实现。触摸屏也让X-H1在拍摄视频的时候能够静音操作，不用担心实体转盘的声音影响到视频素材。

在一些细节上明显能感觉大富士很用心，比如为了获得更好的单手握持手感，在机背右上方拇指处设计了一个小小的凸起，能让大拇指刚好“卡”这这个位置，增加了握持的舒适度和稳定性，而Q功能自定义键也刚好设计在这个凸起上方，多功能转盘则设计在拇指上方能触及的位置，只用轻轻移动拇指就能快速调节。当然，这个设计也是来自于GFX 50S的下方。

每个开口处都有密封处理

和X-T2一样的USB 3.0接口，支持USB充电功能，并且具备3.5mm麦克风以及耳机接口。同时，富士X-H1的可靠性和防护性应该也是有史以来最严密的级别，每个可打开的地方都设计了密封措施，机身不仅更坚固，密封性能也更好，机身的按键、拨轮和接缝有68处密封。

更专业的双卡槽设计

之前我认为富士X-T2的EVF电子取景器效果就已经非常好了，但这次X-H1的要更出色一点。虽然放大倍率缩小至0.75X，但感觉观看效果是更明亮，而且分辨率增加至360万像素，显示效果更清晰流畅。另外，X-H1电子取景器旁边的距离传感器也更为灵敏，从识别到人眼到点亮只需要0.15秒，而X-T2则需0.4秒。

富士X-H1搭载2430万像素X-Trans CMOS III 传感器，无低通滤镜。由于具备五轴防抖功能，所以富士X-H1的传感器并不是固定的，挪动相机能看到传感器会有不规律的晃动，这是所有具备机身防抖相机都会出现的情况。

次这与富士X-H1同时推出的还有配套的增能竖拍手柄

手柄内可容纳两块电池，并且手柄并不占据机身电池仓位置，所以搭配手柄后一共有3块电池进行供电，完全能满足长时间的拍摄、连拍和视频录制等。

增能竖拍手柄同样具备对焦点拨杆、多功能转盘、AF-ON等按键

这款手柄同样具备防尘、防滴的特性，可在低至零下摄氏10度的环境中拍摄。在标准模式下最大可拍摄张数可增加至约900张，另外手柄还具备增能模式，在该模式下全面提升相机连拍性能，缩短拍摄间隔、快门时滞和间隔时间。此外，搭配手柄后4K视频的拍摄最长时间可延长至约30分钟（不搭配手柄为15分钟，X-T2为10分钟）。

更快速的对焦系统与14fps连拍

在之前，富士推出的X-T2就是定位于高速运动摄影的专业器材，但这次X-H1强化了AF-C连续对焦模式下的功能设定，在应对不同题材的运动摄影时都能获得比常规对焦模式更高的拍摄成功率，尤其是针对快速移动的运动场面，结合14fps高速连拍（电子快门，机械快门最高到8fps，加上竖拍手柄可进一步提升至11fps），完全能应对专业的体育拍摄以及野生动物题材的拍摄，算是真正扎入了专业的拍照领域。

这类高速机型拍摄运动画面，AF-C是最常用的对焦模式，但大多数机型在AF-C更多的是让我们自己根据拍摄环境来自定义设置主体物的移动轨迹、追踪灵敏度等等。富士X-H1除了提供自定义设置外，还非常有针对性的给我们提供了5种预设，这样可以更快速有效的抓拍快速移动的被摄对象。

除了相机预设的AF-C对焦外，X-H1还提供了手动追焦灵敏度设计，可以根据运动物体出现的时间以及速度来更合理的进行追焦/对焦的判断。

325点混合式自动对焦系统

在之前，富士曾推出过主打速度的X-T2微单相机，但作为真正的顶级旗舰相机，X-H1在X-T2的基础上在X-T2上富士为了改进相位差对焦性能，配备了325点混合式自动对焦系统，其中还具备91个相位对焦点，虽然对焦点数量和大小不变，但将一个对焦点由5个区域进一步细分成20个区域，并同步进行三种像素读取，适合低光照与低对比度环境下实现快速精准的对焦。同时，又因为将原来的串行数据处理改为并行，因此整体对焦的成功率有了进一步的提高。

焦点一直锁定在野鸭身上

14张/秒连拍

连拍样片

100%放大裁切

毫不夸张的说，14fps连拍样片张张都是焦段很实而且画面清晰，这对于以往富士的机器来说绝对是完全不能想象的。在拍摄时我使用的是AF-C预设2，可忽略障碍一直追踪移动的对象，而从实际拍摄的效果来看十分可靠，在连拍时焦点也始终一直牢牢地追踪着野鸭。

专业4K拍摄 更具电影感的全新ETERNA胶片模拟

坦白说，以往的富士相机在视频方面并没有太突出的地方，所以富士自己也看到了这个短板，于是在这次新旗舰X-H1上把视频拍摄作为最为重要的一个功能和卖点，让X-H1不仅是拍照的旗舰，更是打算把它打造为一款出色的视频机。

富士X-H1支持4096×2160的DCI 4K视频录制

最高可内录200Mbps码流的4K视频

视频拍摄上，这次X-H1大有迎头赶上之势，可直接通过机内SD卡录制200Mbps高码流的的4K 30P 4：2：0 8bit视频，支持4096×2160的DCI 4K视频录制，在400%动态范围模式ISO 800感光度时的视频动态范围可以达到12档，更有F-Log的加持。再加上，这次富士提供的音/视频扩展功能和规格已经是业内较高水准，对于一些小型视频拍摄团队或者预算有限个人的而言，已经完全可以满足拍摄要求。

全新的ETERNA胶片模拟模式

另外，富士X-H1除了有专业的4K拍摄能力，在色彩上也十分“讲究”，因为自带的胶片模拟模式全部都能应用于视频拍摄，同时还新增了ETERNA胶片模拟，以柔和的色彩表现和丰富的阴影色调为特征，400%动态范围，大大减少后期处理中的调色工作量，即便是ETERNA胶片模拟视频直出画面也十分的有电影感。下面，我们先来对比看看ETERNA胶片模拟和富士其他胶片模拟有什么不一样。

PROVIA/标准

Velvia/鲜艳

ETERNA/电影

PROVIA/标准（100%放大截图）

Velvia/鲜艳（100%放大截图）

ETERNA/电影

从上面的对比可以看到，PROVIA如果是肉眼看到的标准色彩的话，Velvia明显色彩饱和度和对比高更高，所以暗部更黑；而ETERNA灰度更高一些，也更柔和，更适合视频这些需要长时间观看的影像。虽然ETERNA也可用来拍摄静态照片，但ETERNA胶片模拟主要还是专为视频而准备的，是一种具有低饱和、高宽容度的视频直出解决方案，下面我们再来对比看看在实际拍摄视频时新的“ETERNA/电影”胶片模拟画面有什么不同吧。

PROVIA/标准 4K视频原片截图

ETERNA/电影 4K视频原片截图

从视频中可以看到，使用ETERNA/电影胶片模拟后，画面更灰，但又不像LOG那样完全是灰蒙蒙一篇，还是有明显的色彩呈现，同时宽容度更高，亮部被压暗、暗部提亮，在完全不后期处理的情况下就已经有一种日式小清新的调调了，非常具有电影感，这样的色调即便是长时间观看也不会感觉到疲惫。

5轴防抖 拍照和视频都更加稳定

X-H1具备机身防抖系统

防抖对于一款相机的重要性不仅仅只局限于能获得更清晰的照片，更大的意义在于能在光线环境不理想或者搭配长焦镜头时提供可用的快门速度，用更低的ISO拍出更纯净的照片。X-H1是X系列中首款采用机身内图像防抖系统的机型，配备了三轴加速器、三轴陀螺仪传感器和一个专门开发的双处理器，计算速度高达每秒约10000次。所有XF和XC镜头均可实现5轴图像防抖，与未采用光学防抖技术的XF镜头一起使用时，最高可实现5.5档图像防抖，这是什么概念呢？也就是说在夜间基本上可以手持出片，而且并不会使用到太高的感光度ISO。

开启/关闭防抖后画面清晰度对比

上面这组测试我使用富士X-H1搭配XF 56mm F1.2 R定焦镜头手持相机进行拍摄，这样的焦段已经算是中焦，所以安全快门差不多为1/60s。而在开启机内的5轴防抖后，在1/2s快门速度手持拍摄时画面依然非常清晰，即便是1s手持也仅有些许模糊；关闭防抖的情况下，相机在1/12s快门速度时就已经开始模糊，再往后画面晃动的非常明显，完全没有可用价值。下面，我们来对比看看在极限的手持1s拍摄的情况下，整体画面如何。

5轴防抖开启（1s快门速度）

5轴防抖关闭（1s快门速度）

可以看到，虽然在100%放大截图时1S手持曝光的情况下开启防抖画面稍微有些糊，但看整体的图片来说我认为依然有可用价值，毕竟有时候能把眼前的景象拍到更加重要。但关闭防抖后同样是1S手持拍摄看上去就让人眼睛发晕了，重影非常严重。所以，官方宣传的X-H1防抖具备5档快门补偿并不是夸大，这在同类型的相机中确实非常强大。

更多富士X-H1无反相机4K视频样片

4K视频原片截图

4K视频原片截图

4K视频原片截图

4K视频原片截图

4K视频原片截图

4K视频原片截图

120P慢动作视频样片

120P慢动作视频原片截图

值得一提的是，富士X-H1在视频方面除了专业很强大的4K功能外，在1080P全高清模式下还支持最高120P的慢动作视频录制（无声），非常适合记录一些精彩高速瞬间。

富士X系列有史以来最高画质 ISO 6400内无压力

这次X-H1搭载了无低通滤镜的APS-C尺寸2430万像素X-Trans CMOS III传感器和高速图像处理器X-Processor Pro，对于富士而言，X-Trans CMOS传感器一直是一大优势，更出色的细节表现力和控噪能力，在这些年也积攒了不少好口碑。而这次使用的第三代X-Trans CMOS III传感器，其实在之前的X-PRO2和X-T2上都已有十分优秀的表现，也受到消费者的普遍认可，不仅有效像素达到了2430万，改变了表面的RGB三原色滤镜排列顺序，以减少伪色与摩尔纹，同时感光度范围为ISO 200-12800，最低/高还可扩展到ISO 100-51200。

从以上的测试截图可以看出，富士X-H1在ISO 800甚至ISO 1600以内画质变化不太明显，噪点控制和细节保留上还不错；从ISO 1600开始至ISO 6400画面细节略有下降，但仍然属于可用范围；ISO 12800以上乃至ISO 25600虽然画面不再锐利，但也没有明显的模糊，可见高感表现还是不错的。建议日常拍摄中将感光度控制在ISO 6400以内，但比如一些极端环境下，比如夜间拍摄时控制在ISO 12800以内不进行100%放大查看我认为也是完全没问题的。

更多富士X-H1实拍样片与评测总结：

评测总结：

无论是操控还是性能，相比以往的富士相机这次X-H1确实有了明显的变化，总结为两个就是“专业”。其次，在4K视频拍摄方面也明显能感受到富士十分上心，终于不再拖后腿。如果要说X-H1还有什么不一样，其实我认为使用感受与之前的产品有比较大的区别，比如X-H1采用了全新的快门设计，总体的感受就是快门非常轻，刚拿到相机初试时我按照以往的方式半按快门对焦，但经常出现我还没有想完全按下快门但相机已经完成拍摄的情况，所以之后在使用快门半按对焦时必须得温柔不少。而这样的设计自然也是富士故意而为之，一方面富士表示这是收集了不少专业摄影师的意见，他们希望快门更浅；另一方面，对于一款走速度型的旗舰机型，在轻轻触碰到快门式就能立马拍摄，这样更容抓拍下移动的瞬间，总之还是习惯就好。

总而言之，对于这款富士X-H1而言，无论是在专业性还是速度方面做到了富士X系列无反诞生以来最高水准，是一款真正能用来干活的摄影器材，更是一台为专业用户打造的摄影、摄像全能机型，无论是静态拍照还是动态视频都很出色，是现阶段专业摄影师和摄影爱好者能买到的性能以及指标最强的APS-C相机了，对于追求高画质且要求专业性，同时还有高可玩性的朋友来说，富士X-H1确实是最值得买的相机。