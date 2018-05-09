我就是速度 松下G9相机详细测评

本文来自色影无忌

M4/3画幅系统一直占有摄影器材业内的一席之地，它的传感器尺寸虽然比APS-C小，但机身可以设计的更加紧凑便携，另外镜头成像画质比较优秀。得益于上述的特点，M4/3系统也赢得了很多粉丝的心。作为老牌的制造商，松下多年来不断创新推出了很多优秀的产品，之前的GH5、GH5s等等都是主打视频专业领域的机身，而松下最新发布了G9相机，与GH5不同的是，它更加注重静态照片拍摄，同时也兼顾了视频的需求，给了用户又一个新选择。

首先来看一下G9与其它松下机型的参数对比：

在与GH5和G7对比中可以发现，G9是一台综合性能很平均的机器， 具备了很强的拍摄性能。

外观设计

之前松下的高端无反机身都采用了类似单反的外形设计，拥有较大的手柄、大型取景器、肩屏以及多转盘操控等等，而G9也很好的继承了这样的风格，对于那些习惯了使用单反机身的用户来说，G9上手是很容易的。

与GH5的机身正面对比最为显著的不同就是GH5采用了双转盘的操控设计，而G9变为单转盘，另外G9将电源开关整合到快门位置，让用户可以更快速的开机拍摄，另外G9的机身手柄比GH5的更加宽大，提高了握持手感。

从机身顶部来看，G9的设计比GH5更加合理。G9将拍摄模式移到了左侧，取消了独立的驱动模式转盘，但增加了肩屏，可以更直接的了解当前拍摄状态。 而白平衡、ISO以及曝光补偿这三个重要的功能都有相应的快捷键。

仔细观察可以发现，原来的驱动模式现在与拍摄模式整合在一起，这也是目前很多单反相机采用的一种设计，节省了空间。

G9机身的右侧是存储卡位置，它采用了双卡槽设计，提高了照片和视频的连续工作的续航能力，另外还方便备份数据。 另外G9还配备了一个REMOTE遥控接口，能够使用外置的快门遥控组件进行拍摄。

G9机身的左侧设置了几个常用的数据接口，包括USB3.0、耳机插口、HDMI和MIC麦克风口等等，足以满足对照片和视频的拍摄要求。

机身后背是最重要的操控部分，从整体的按键布局来看G9与GH5相差不大，但还是有一定的改进。首选G9EVF外形为圆形，更加专业。对焦点选择摇杆G9为硬质塑料并增加颗粒提高操控性，而GH5为橡胶材质。G9的后波轮调整到了机身顶部位置，由于位置抬高，因此右手大拇指去转动它改变参数的时候会感觉更舒服。除此之外，DISP以及几个Fn自定义按钮位置有所微调。

G9的LCD屏幕可以进行上下左右不同位置的翻转， 对于很多特殊的超低或者高角度来说，翻转屏幕的优势一览无遗。

这台松下的新无反采用了DMW-BLF19型锂电池，而容量则达到了1860mAh。对于无反相机来说，这样的电池算是大块头了。官方给出的电力续航为400张左右（使用EVF取景）。总的来说算是合格，不过如果需要长时间工作一天的话，那么比较稳妥做法就是多带几块电池备用。

菜单和操控

松下G9拥有了主菜单和快速菜单两个操控系统，除此之外机身还拥有了众多的自定义按键，可以根据自行需求来设定功能，提高相机拍摄整体的操控性。

首先来看一下G9的主菜单，它的设计采用了纵向排列的方式，通过机身上的圆形导航转盘进行上下的选择，按向右方向键就可以进入项目调整。G9分为6个大的选项，涵盖了静态照片、视频、自定义、系统设定、自定义菜单以及回放。每个选择里的参数设置也非常丰富，

G9的快速菜单非常方便好用，其中包含了拍摄相关的核心参数，比如ISO、白平衡、视频格式、图像尺寸、对焦模式等等。按下机身背部的Q.menu就可以进入，另外还可以通过DISP来改变显示方式，变为更加直观的图形化菜单。

另外机身上还可以进行丰富的自定义设置，总共可以设置19个自定义按钮，其中Fn6-Fn10是通过触摸LCD屏幕来控制的，其余均为实体按键。等

成像性能测试

松下G9搭配的是一块2033万像素无低通Live MOS传感器，并采用新型维纳斯图形处理器，让相机无论ISO感光度还是成像细节都更加优秀。

ISO测试（图片左侧为G9右侧为GH5）

测试原图

ISO200

ISO400

ISO800

ISO1600

ISO3200

ISO6400

ISO12800

ISO25600

可以看到，松下G9的ISO噪点控制比较不错，在ISO20-400下，G9的画面较为干净，没有明显噪点出现。当ISO达到800时，画面开始出现噪点，ISO1600时噪点开始明显。从ISO3200开始相机出现了彩色噪点，ISO6400以上画面的细节开始大幅度损失。可以说G9的可用ISO为200-3200，在缩小图的情况下可以考虑更高的数值。在与GH5的对比中可以发现，在ISO3200以下，两者的噪点水平基本保持一致，但G9的优势在于更高的感光度，从ISO3200开始，G9的彩色噪点要比GH5少，特别在ISO 25600下是比较明显的，这对于视频拍摄来说更加有利。

白平衡测试（图片左侧为G9右侧为GH5）

一台相机的白平衡直接影响到了对于色彩准确的还原性。如果相机白平衡不准的话，后期处理就会比较麻烦。笔者为了测试白平衡特意在一个白炽灯光源的环境下进行，看看G9表现如何。

自动白平衡

白炽灯白平衡

自定义白平衡

从白平衡的测试来看，G9表现比较理想。，基本准确的还原了现场的色调。而在白炽灯白平衡下，画面略比自动模式更暖一点。而相机的预置白平衡则进行了大幅度的修正，整体画面比较偏冷。总的来说，G7在大部分环境下使用自动白平衡就可以了，完全可以放心拍摄。

宽容度测试（图片左侧为G9右侧为GH5）

过曝+1

过曝+2

过曝+3

欠曝-1

欠曝-2

欠曝-3

从宽容度性能来看，G9要比GH5略好一些。首先来看过曝的情况，下过曝一档下，两者完全没有问题，都可以将全部细节后期调整回来。当过曝两档后，G9的照片调整后细节和色调依然正常，但GH5的高光部分就略有丢失。在过曝三挡后，两台相机的细节都有较大的损失，但G9相对要好一点。因此在日常拍摄中，尽量不要过曝太多。

我们再来看看欠曝的情况，在一档的情况下，两台相机完全可以轻松的调整到正常曝光。当欠曝两档后，G9和GH5表现还是很不错，但GH5的高光细节不如G9。当欠曝三挡后，G9的画面调整后细节和色彩依然没问题，但暗部出现彩色噪点，相比之下，GH5还是高光部分不能够完全的保留。

机身主要性能特点

1 配备了高分辨率模式

松下G9内置了一个高像素合成功能，可以通过机身内部合成拍摄出高达8000万像素的照片，对于那些需要更画质的用户来说，这一功能是比较实用的。特别适合风光、产品、建筑等题材。而且除了可以拍摄JPG外，还可以合成RAW文件，方便后期进行处理。

G9高像素模式拍摄过程也是比较简单的，用户可以在菜单中选择最终合成的像素以及文件格式，还可以选择快门延迟。全部调整后选择开始就可以，按下快门相机会连续拍摄多张照片并自动在机内进行合成。

笔者对高像素功能也进行了测试，首先画面左侧的为合成后的8000万像素，画面右侧为普通模式下的2030万像素，当放大图片后可以明显的感受到8000万像素照片的清晰度和细节都比右侧图片的好很多。

2 配备了高速AF对焦性能

G9既然主打静态照片拍摄，那么对焦系统自然也是非常重要的。G9采用了225对焦点的新型系统，用户可以在15X15的对焦区域中任意选择其中一点进行对焦。相对于老款松下相机来说，G9的对焦点数量大幅度提高，同时对焦区域覆盖面积也增大，对于运动目标而言，G9的连续对焦成功率也有效改善。G9机身上有一个专用的对焦点选择杆，在拍摄状态下可以直接选择对焦点的位置。另外通过对焦模式拨杆还可以直接在AF-S/AF-C和MF中切换，中间的AF/AE LOCK可以随时锁定对焦，在连续对焦下非常实用。

G9拥有了多种对焦区域模式，包括单点、区域、225点、跟踪、人脸识别等等，用户可以根据需求调整。

用户不但能够调整单一对焦点的大小，进行更加精确的对焦。另外还可以通过机身后拨轮来选择多个对焦点协同对焦。

除了对焦点数量的提升外，机器本身也支持多种专业的AF选项，包括对焦灵敏度和移动对象预测等等。在进行合理的设置后可以进一步增强对焦性能。

笔者使用G9进行了实拍，它的对焦反应速度是目前M4/3系统机身里最快的，同时还具备了电子快门下20张/秒的连拍速度，两者配合就可以使用这台机身进行体育摄影。

3 配备了6.5档防抖系统

提到M4/3系统的防抖系统恐怕大家都是有所耳闻的，G9在此基础上再接再厉，依然采用了双防抖的配置，也就是机身5轴防抖+镜头防抖。但防抖效果再次改进，从GH5的5.5档位提高到了双防抖下的6.5档快门。

1/25秒

1/8秒

1/4秒

测评总结

松下G9是M4/3系统又一台专业机身，与GH5系列不同，G9更加注重静态照片的成像画质，同时又继承了松下专业视频录制能力，算是一台全能型机身。它采用的225点自动对焦系统也是目前松下最为优秀的，让G9拥有了更多抓拍动态瞬间的能力。全新的2000万像素CMOS传感器的引入，也进一步提升了它的拍摄素质。与GH系列的机身形成了良好的互补，在保证了紧凑机身的基础上，G9的操控性更为优化，让摄影师使用起来舒服多了。如果你需要一台具备了强大照片拍摄性能同时又能兼顾视频的小型化相机，那么G9无疑是一台很好的选择。

测评样片