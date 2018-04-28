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披着羊皮的狼 松下LUMIX GH5S评测

披着羊皮的狼 松下LUMIX GH5S评测
2018年04月28日 07:24 新浪数码
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　　本文来自PChome电脑之家

　　今年1月在美国拉斯维加斯召开的2018年度消费类电子产品展览会上，松下拿出了其影像领域“三剑客”蓝图中的最后一块拼图——GH5S。在展会中这款绝对重量级的产品一经推出，便引起了不小的轰动。

　　从配置上来看，GH5S搭载了全新的1020万像素Live MOS传感器。首次在相机中运用双原生ISO技术，其采用两个独立原生ISO电路，并且无缝连接，不仅可以实现最高ISO 51200的高灵敏度记录，还可以在LOW（ISO 160-800）和HIGH（ISO 800-51200）两档原生感光度范围之间手动切换。另外，其集成了蓝牙4.2和双频Wi-Fi连接，HDMI Type A等端子，还有电池手柄DMW-BGGH5、XLR麦克风适配器DMW-XLR1等丰富的可选配件。

　　从专业性来看，GH5S实现了Cinema 4K（4096x2160）60p/50p视频记录，还可在Cinema 4K 24p和4K 30p/25p/24p格式下录制4：2：2 10bit 400-Mbps All-Intra，以及在全高清格式下录制200-Mbps All-Intra。 而且4K、全高清视频录制均无时间限制。 LUMIX GH5S拥有混合对数伽玛（HLG）4K HDR视频功能。VFR（最大240fps / 10倍慢动作）、TC码输入/输出等等。

　　有人看到这儿，或许已经知道GH5S能够引起轰动的原因了，因为它根本就是一只“披着羊皮的狼”——披着无反相机外壳内芯却是一台性能强劲的专业级摄像机。随着4月在国内的上市，许多专业级拍摄团队感受到了它的惊人实力。很高兴的是GH5S也来到了本站，跟随小编的脚步一起体验下它的强劲性能吧！

　　相机外观

　　从外型上来看GH5S与GH5几乎相同，强大的防溅、防尘、防冻镁合金机身赋予了相机最可靠的保护。无论你是在何种环境下拍摄，都不需为GH5S的处境担心，从而将更多的精力用在拍摄上。

　　坚如磐石的材质下，却拥有轻便小巧的特性。GH5S的尺寸约为138.5x98.1x87.4mm，重量约580克（仅机身），就算长时间的拍摄，也不会感到劳累。宽大的手柄能更好的握持，同时舒适的握持感还能提升拍摄时的稳定性。

　　GH5S的按键设置、布局沿用GH5的设计，机身上同样拥有3个速控转盘，能快速的对相机参数进行调整。丰富的快捷键则可以任意的设置成每位用户习惯的设定。

　　作为专业的视频相机，尽管与GH5上有诸多的相同点，但除了正面型号中的红色S之外，GH5S在机顶处的视频拍摄按键，也整个做成了红色，更加突出了其主打的视频拍摄功能。

　　GH5S除了拥有色彩霸气的视频按钮键外，其高性能的快门单元也十分强大，能经受约200，000次的释放，并提供了高达1/8000秒的快门速度（机械快门），可以轻松的抓拍精彩瞬间。若是打开电子快门，则能够提供1/16000秒的速度。

　　机身顶部配有高分辨率大型实施取景器，其显示器为高精度高速OLED并提供120fps流畅显示，具有3680K点高分辨率和约100%的视野。大范围的视野能更好的对画面进行构图，而120fps的流畅显示方便观察、拍摄运动中的物体。

　　GH5S背屏采用了1620K的高分辨率大型3.2英寸可翻转触控屏。屏幕显示为3：2比例画面也就是说它同样实现了100%的视野。视野广阔的好处自然不言而喻，尤其对GH5S来说使用背屏拍摄视频的情况较多，良好的视角方便拍摄时的取景。

　　并且屏幕可以最大270°的旋转，方便用户在较高或者较低角度的取景拍摄。

　　GH5S左肩前部的闪光同步接口，能通过BNC转接线及BNC线缆设置时间码的同步，对多机位拍摄的后期非线性编辑有很大的帮助。同时，LINE输入也支持3.5mm麦克风插孔，从外部音频设备输入声音，从而实现更高效的视频制作。

　　GH5S配备了双SD卡插槽，用于更大容量的录制和高效的文件整理。并且同时给到的还有有三种记录模式，一是接替模式：当一张卡存满时自动切换到另一张。二是备份模式：能同时将内容录制在两张卡上。三是分配模式：即为每张卡设置需要拍摄的照片或视频。

　　随机配套的BLF19GK是一块拥有1860mAh容量的电池，完全能满足日常普通拍摄的续航能力。

　　当然，在底部电池仓上有小开口，翻起后可以使用直流电连接器直接外接电源，来保证专业视频拍摄时的持续供电。

　　拿取相机底部的橡皮盖，就能看见电池手柄接口的。有了手柄的支持，一方面延长了GH5S的续航时间，另一方面也让用户在垂直拍摄时能抓稳相机。

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