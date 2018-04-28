华为P20P拍照能比得上相机吗？看完你就知道

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很多摄影爱好者都很好奇，华为P20 Pro的拍照效果是否能比得过数码相机？作为发布以来好评度极高的手机，它和相机比是个什么情况，相信是很多人都关注的一点。数码相机用的是尺寸较大的感光元件，变焦功能通过光学镜头实现，有专门的图像处理单元；而华为P20 Pro本身的感光元件小，在数据处理的速度上会有优势，变焦功能则是配合三个摄像头和强大的AI图像处理技术，也能拍出比较好的照片。华为P20 Pro运用什么图像处理技术，让摄影小白也能拍的好看照片，和数码相机比有多少差别？我们一起来对比一下。

一、华为P20 Pro拍照技术点评

在手机的拍照领域上，诸如IPU或者AI等拍照算法，谷歌相机的算法一直都是处于领先地位。而华为用的是之前收编了前诺基亚Pureview纯景技术团队的核心成员，共同开发新的手机拍照系统。华为P20 Pro搭载了与索尼联合开发图像传感器和徕卡认证的镜头，主摄像头上的IMX600传感器的感光元件有1/1.7英寸，像素为4000万，比常规的手机图像传感器尺寸要大不少，达到了早期专业卡片相机的传感器尺寸。运用Pureview纯景技术可以通过CMOS与光学设计算法合成，八个像素合成一个像素的物理级别技术。要实现这个技术就必须要用到大尺寸的传感器，为了实现这个技术，华为与索尼通过两年的时间才研发出符合条件的CMOS传感器。

而华为最引以为豪的4秒手持超级夜景技术是怎么解决的呢？第一，我们要知道，拍摄一张夜景，在相机上设置会用高ISO拍摄或者长时间曝光，高ISO拍摄有个不好的地方是噪点会增加，画面看起来很“脏”。但是用低ISO的话，就只能用长时间曝光，这就需要用三脚架，在一些光比太大的场景，只能拍三张不同曝光的照片去合成一张HDR照片。

华为P20 Pro利用黑白双摄镜头来实现超级夜景功能，主要是通过4000万像素的彩色主镜头配合2000万像素的黑白CMOS传感器来获取图像信息，然后超采样成1000万像素的图片。很多人不知道黑白CMOS传感器的存在意义到底是什么，这要从CMOS传感器的构造说起。彩色的CMOS传感器会有一层拜耳滤镜，用来捕获颜色的RGB矩阵，去掉这层拜耳滤镜可以增加进光量，同等参数下画面会更加明亮，再配合主摄像头和多帧降噪合成技术，不仅能减少噪点，还能实现HDR效果。

（图片由华为P20 Pro拍摄）

二、华为P20 Pro拍照对比微单相机

华为P20 Pro标榜的高品质拍摄性能到底能达到怎样的水准？我们通过样张来对比，让大家心中有个底。本次会选用佳能EOS M50微单相机来做个样张对比。

（图片由华为P20 Pro拍摄）

（图片由佳能EOS M50拍摄）

（图片由华为P20 Pro拍摄）

（图片由佳能EOS M50拍摄）

（图片由华为P20Pro拍摄）

（图片由佳能EOS M50拍摄）

在光线好的情况下，华为P20 Pro跟佳能EOS M50微单相机的小图差别很少，两者都有很好的画质表现，细节都能清晰可见，可见华为P20 Pro的Pureview纯景技术在光线充足的情况下，画质表现相当不错。相机原图直出的画面会比较灰暗，很多操作留给了后期处理，而智能手机会对图片进行处理，看上去会好看很多，色彩鲜艳。

（图片由华为P20Pro拍摄）

（图片由佳能EOS M50拍摄）

由于智能手机本身的物理条件的限制，在背景虚化方面天生就是个弱点，要达到虚化效果，就必须用AI算法先把被摄物体的轮廓抠出来，然后再对背景进行模糊处理，再通过合成处理，生成一张有虚化的照片。而相机本身的CMOS传感器底子比较大，物理虚化表现会比模拟的真实很多。华为P20 Pro的虚化效果相比主流手机的背景虚化效果要自然一些，这个确实是AI算法的功劳。

（图片由华为P20Pro拍摄）

（图片由佳能EOS M50拍摄）

（图片由华为P20Pro拍摄）

（图片由佳能EOS M50拍摄）

（图片由华为P20Pro拍摄）

（图片由佳能EOS M50拍摄）

在夜景方面，佳能EOS M50也有自带手持夜景的功能，通过拍摄三张照片进行降噪合成处理。华为P20 Pro也是用多张降噪，但其会拍摄更多张照片和降噪处理，在画面上华为P20 Pro会比佳能EOS M50会明亮一点，自带HDR的感觉，但是在细节表现上，佳能EOS M50要出色很多，华为P20 Pro涂抹感比较强。如果是单纯发朋友圈的话，无疑华为P20 Pro也可以应付，还少了后期的麻烦，但是要冲洗照片之类的，用相机会有更高画质和分辨率的输出表现。

三、全文总结

近年来，手机和相机的拍摄竞争越来越激烈，本文通过两台最新出品的机器作出简单的对比，可以看出在白天的情况下，手机和相机的区别比较少，可以说是各有特色，原图直出jpg的色彩，手机会明显好看点，相机则留有更多的后期调色空间。在夜景方面，虽然华为P20 Pro的亮度会比佳能EOS M50要好出不少，但是在放大细节和宽容度上，佳能EOS M50会有更大的优势。

正所谓底大一级压死人，这一点上手机为了便携，传感器尺寸可以说肯定没法赶上相机，因此智能手机更多的是在算法上面做文章比较多，这种曲线救国的方法会适合简单地用手机拍照，不懂摄影也不想做很多后期的动作，直接拍完立刻发朋友圈的小白。而数码相机就适合对照片有高质量需求的摄影爱好者，无论是在虚化效果上还有画质细节表现上，都有着手机难以达到的效果。华为P20 Pro用上更新的手机拍摄技术，拿下了DxO手机榜的最高分，从样张来看确实让相机汗颜，很多场合都可以使用它来进行拍摄了。也相信未来手机摄影会有更高的突破。