顶级变焦远摄 尼康新180-400mm F4E镜头评测

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尼康于2018年年初推出了一款远摄变焦镜头，AF-S尼克尔180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR（以下简称尼康AF-S尼克尔180-400mm f/4E），这是一款采用内置1.4倍望远倍率镜，开启内置的1.4倍增距镜可将最大焦距扩展至约560mm，提供良好的图像品质、灵活性和功能性的远摄变焦镜头。

尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

尼康在2010年更新过一款尼康 AF-S Nikkor 200-400mm f/4G ED VR II，从那之后很长一段时间都没有更新过F4光圈400mm焦段远摄变焦镜头了。直到2018年尼康推出的这款AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR远摄变焦镜头。尼康AF-S尼克尔180-400mm f/4E镜头凭借良好的灵活性、操作性能和光学性能支持专业摄影师进行体育运动拍摄等远距离摄影。

下面让我们先来了解一下AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E的具体参数：

虽然尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E的重量有3500g，但如果和AF-S 尼克尔 200-400mm f/4G ED VR II+1.4倍增距镜相比较的话，其实AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E在重量方面有不错的提升，毕竟尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E拥有尼康全线远摄变焦镜头中最多的镜片组与镜片数量。

镜头外观

尼康AF-S尼克尔180-400mm f/4E是尼康首款镜身内搭载1.4倍望远倍率镜的尼克尔镜头。当使用望远倍率镜时，远摄端的最大焦距可从400mm增加到约560mm，得以实现180mm至约560mm的大范围变焦实现灵活拍摄。

尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR镜身侧面

尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E全镜身长362.5mm加上遮光罩后镜身长度约400mm。健壮的外型给使用者一种稳重专业的感观。

尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR镜片

尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR卡口

尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E的镜片采用了纳米结晶涂层与氟涂层，为成像与镜片保护提供了基础。

尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR操作按钮

尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E对焦功能按钮拥有3挡选项，AF-L对焦锁定、MEMORY RECALL调用记忆、AF-ON镜头AF启用。3种对焦功能可以更轻松的面对更多复杂的拍摄环境。

尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR遮光罩

尼康AF-S 尼克尔 180-400mm f/4E遮光罩能有效的防止光的折射，也能在一定程度上对镜头进行保护。