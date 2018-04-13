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打造APS-C画幅新旗舰 富士X-H1无反评测

打造APS-C画幅新旗舰 富士X-H1无反评测
2018年04月13日 07:17 新浪数码
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　　本文来自蜂鸟网

　　什么是旗舰级别的相机，相信每个品牌对其定义都不同，但万变不离其宗，自家的旗舰产品都得搭配自家顶级的技术，才对其旗舰的这个称号。在无反相机市场上，富士绝对是撇不开的一个厂商，自当年提出“X计划”之后，通过这几年的努力，已经逐渐向胶片时代的富士荣光再迈进，无论是此前的X-E3，还是GFX 50s，还是我们今天要谈到的X-H1，富士每次都能给我们带来不小的惊喜。虽然现在全画幅仍然是影友口中津津乐道的谈资，但在APS-C画幅领域同样也有猛将，富士此前一直就想搞出这么一台APS-C的旗舰，来秒杀一般的中低端入门全画幅相机，经过几年的酝酿，终于富士X-H1闪亮登场了。

本次测试的富士X-H1以及三支富士X卡口镜头本次测试的富士X-H1以及三支富士X卡口镜头

　　如果拿到一款机器，不谈参数只谈情怀，是远远不够的，所以我拿到富士X-H1，情怀在心中，参数性能仍然还是要跃然于纸上的。富士X-H1是APS-C画幅的旗舰，定位要高于富士X-T系列以及X-Pro系列不属于此前任何一款产品的升级换代产品，可以说是全新开发的产品，但仍然和“X”摆脱不了关系，其在原来X系列的优良基础上加入了五轴防抖、轻触式快门按钮、全新胶片模拟“ETERNA”和全新去屏闪功能，此外在视频录制功能方面也有突出表现，支持F-Log、DCI 4K、1080/120p等模式，从升级点上来说，足够的吸引人。

富士X-H1富士X-H1

　　作为一款旗舰，富士X-H1有着坚固的机身，并具备全天候拍摄能力，2430万像素的带原色滤镜X-Trans CMOS III传感器以及X-Processor Pro处理器的加入，为这款机器提供了强力的保障，在连拍速度上，富士X-H1的电子快门连拍速度可达到14张/秒，机械快门连拍仍然是8张/秒，但搭配VPB-XH1竖拍手柄之后，连拍速度可提升至11张/秒。更加重要的是，富士X-H1还增加了低功率版本的蓝牙4.0技术，可以时刻让相机和智能手机保持通信。而在产品重量上，富士X-H1单机的重量为623g，搭配电池和存储卡的重量为673g，这样的重量控制的还算不错。

　　·富士X-H1功能亮点：

　　?2430万有效像素的带原色滤镜X-Trans CMOS III传感器；

　　?全新机内图像防抖功能；

　　?全新胶片模拟“ETERNA”；

　　?全新轻触式快门按钮；

　　?全新去屏闪功能；

　　?最高感光度可扩展至ISO51200；

　　?3英寸三向翻折式液晶屏（104万像素）、0.5英寸369万像素OLED电子取景器，高达0.75倍放大倍率；

　　?机械快门最高1/8000s，电子快门最高快门速度：1/32000s；

　　?内置Wi-Fi、蓝牙与无线远程遥控功能；

　　?连拍速度：8张/秒（机械快门）、11张/秒（搭配VPB-XH1手柄）、14张/秒（电子快门）；

　　?16种胶片模拟效果，最高400%的动态范围设置；

　　?支持4K视频拍摄、间隔定时拍摄功能；

　　?机身小巧，139.8mm×97.3mm×85.5mm，机身重量仅623g（不含存储卡和电池）。

　　·机身外观介绍

　　富士X-H1仍然延续了富士X系列成熟的工业设计，机身被大面积的皮革所包裹，将此前X系列简洁、漂亮的外观得以延续，虽然通入了很多新的功能，但在整体体积上并没有发生太大的变化，正面厚实的手柄也保证了这款机器拍摄时的握持手感。即便是搭配VPB-XH1手柄之后，富士X-H1整体的尺寸控制的也还算不错，而且搭配竖拍手柄之后，无论是握持感，还是续航能力，机身性能都能得到大幅度的增强。

富士X-H1机身正面富士X-H1机身正面
富士X-H1机身正面（搭配VPB-XH1）富士X-H1机身正面（搭配VPB-XH1）

　　富士X-H1机身背面的按键布局和此前的富士X-T2神似，但个别按键还是发生了一定的变化，比如将AE-L以及AF-ON两个按键设计在了相近的位置，参数设置拨轮被设计在了侧面，“Q”按键被设计在了大拇指更容易触碰到的背部侧面等，虽然这是一个小小的改动，但在实际拍摄中带来的便利性也是非常大的。

富士X-H1机身背面富士X-H1机身背面
富士X-H1机身背面（搭配VPB-XH1）富士X-H1机身背面（搭配VPB-XH1）

　　而竖拍手柄的设计也是进行了人性化设计，手柄上有一个NORMAL以及BOOST的拨杆选项，通过这个拨杆可以快速在正常模式以及性能增强模式之前进行切换，而多维摇杆在手柄上也有设计，这也通过手柄即可快速的调整参数。

富士X-H1机身侧面富士X-H1机身侧面
富士X-H1机身侧面富士X-H1机身侧面

　　富士X-H1机身两侧同样被大面积的皮革所覆盖，手感一流。机身最薄的地方位于接口一侧，仅为39.5mm；作为一款旗舰级机器，这款产品同样采用了双SD卡设计，可以极大的帮助用户来扩展拍摄空间、文件分类记录以及备份等功能，我一直认为对于一款旗舰级的机器来说，不搭配双存储卡设计的都是耍流氓的行为。

富士X-H1机身侧顶部富士X-H1机身侧顶部
富士X-H1机身侧顶部富士X-H1机身侧顶部

　　富士X-H1机身顶部的设计可以说很富士，在我看来甚至有点X系列和GFX系列的融合，双模式转盘+肩屏的设计让我在拍摄的时候如鱼得水，其将快门速度转盘以及ISO转盘独立（配备拨盘锁），取消了曝光补偿转盘（增加独立的曝光补偿按钮）而增加了肩部屏幕，熟悉富士独有操控的用户相信一点都不陌生吧！底部仍然是电池仓的开机口以及竖拍手柄的信息传递触点接口，此前备受诟病的1/4英寸螺孔的位置也发生了改变，即便是安装在快装板上也不会影响电池盖的开启。

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