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M4/3人文镜皇 奥林巴斯M.ZD 17/1.2PRO评测

M4/3人文镜皇 奥林巴斯M.ZD 17/1.2PRO评测
2018年04月12日 07:30 新浪数码
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　　本文来自色影无忌

　　2016年奥林巴斯开始打造“F1.2军团”，在M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm f/1.2 PRO后，去年奥林巴斯又推出两款F1.2镜头：M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm f/1.2 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm f/1.2 PRO。其中M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm f/1.2 PRO（以下简称M.ZD 17mm F1.2PRO）是本文小编要测试的主角。

　　在推出三款F1.2PRO镜头后，我们可以发现奥林巴斯这些年下了很大一盘棋，早年推出F1.8军团（17mm、25mm、45mm、75mm），让出更大光圈定焦市场给松下，在F1.8军团布局完成后，回头在同样这些焦段上发展F1.2军团，两大军团高低搭配，17mm、25mm、45mm三个焦段，用户可以根据自己预算和需求进行选择。同理我们也可以推测12mm和75mm很可能会有更大光圈的PRO版本。言归正传，17mm这个焦段奥林巴斯门下有两款产品，而同属M4/3阵营的松下相近焦段仅有15mm，下面我们将奥林巴斯两款17mm与松下15mm进行规格对比：

规格对比规格对比

　　从规格对比来看，我们可以很清晰看到F1.8系列和F1.2系列设计理念的差异，F1.8系列走小巧便携路线，重量控制在140g以下，而F1.2系列三款镜头体积相近，重量在400g左右。表格中松下“徕卡标”镜头与奥林巴斯F1.8系列设计风格类似，也走轻巧紧凑路子。M.ZD 17mm F1.2PRO则属于“堆料”大块头。

镜头结构镜头结构

　　M.ZD 17mm F1.2PRO包含6片ED镜片。另外，还使用了新开发的ED-DSA镜片。这种镜片兼具超低色散（ED）镜片与双超级非球面（DSA）镜片的特性，可有效补偿轴向色差、放大色差同时还能补偿球面像差、彗形像差、像散等。这种多用途特殊镜片的应用可显著降低了镜头元件的数量，在缩小镜头总体尺寸。与另外两款F1.2Pro镜头一样，这款还应用超高精度的像差测量仪器来开发实现柔美的焦外虚化。至这款实际成像如何，我们先看一下它的MTF表现，后文小编还会实拍验证。

MTF曲线MTF曲线

　　外观及细节

　　外观方面，目前已经发布的三款F1.2PRO镜头如同三胞胎，无论是造型设计还是尺寸重量都非常相似，镜身采用金属材质制造，以黑色为主色调，有淡蓝色金属环做装饰。镜身表面金属光泽非常有质感。

三款F1.2PRO镜头三款F1.2PRO镜头

　　有意思的是三款F1.2PRO的“块头”近似，但它们焦距并不相同。一般来说“35mm”、“50mm”、“85mm”中“85mm”最大，“35mm”次之，“50mm”最小，如此看来M.ZD 17mm F1.2PRO体积控制还算可以。

镜头密封结构镜头密封结构

　　M.ZUIKO PRO系列除了高光学性能还注重防尘防水溅性能，全镜头密封结构，提供了很好的防尘、防水溅以及防冻性能，即便是在恶劣的拍摄条件下，用户亦可进行操作，而无需担心灰尘、雨水或其它杂质进入镜头内部，导致的功能故障。

镜头镀膜镜头镀膜

　　镀膜方面，这款镜头采用Z纳米涂层技术，可令镜头表面形成一道中间保留有空气的纳米大小的颗粒层，能够有效降低反射、重影或眩光现象。至于滤镜口径，这款镜头与其他两款F1.2PRO同为62mm，这使得三款镜头的遮光罩和镜头盖完全通用。

自动→手动切换自动→手动切换

　　镜身上较宽大的对焦环设在中前段，转动阻尼还不错，比较顺滑。对焦环配备了手动对焦切换机构，用户只需推拉镜头前侧的对焦环，就可在自动对焦和手动对焦之间进行切换。手动对焦时会露出对焦距离尺，方便手动操作。

　　奥林巴斯打造了一个轻型对焦单元。该机制由一个作为核心驱动系统的螺旋驱动机构，以及一个作为驱动电机的步进电机构成，实现快速自动对焦。M.ZD 17mm F1.2PRO具备PRO系列出色的近距离拍摄性能，其最近对焦距离与拍摄放大倍率分别为20cm与0.15倍（35mm等效：0.3倍）。单就近摄能力绝非寻常“35mm”可以相比。

L-Fn (自定义功能）键L-Fn （自定义功能）键

　　M.ZD 17mm F1.2PRO侧面按钮很少，仅有一个L-Fn （自定义功能）键。用户可以通过机身对其自定义，比如AF停止（默认）、AE-L/AF-L、预览、自定义白平衡、AF区域选择、MF、RAW切换、测试影像等功能。一旦自定义成功，只需按下该按钮，便可激活或取消目标功能。

卡口特写卡口特写

　　M.ZD 17mm F1.2PRO采用金属卡口，具备M4/3系统通用的11个触点。产地则是越南，与另外两款日产F1.2PRO镜头不同。小编并不清楚奥林巴斯为何把这款镜头转到越南生产，但考虑到E-M1II机身已经是越南生产，很可能厂商想将高端镜头机身统一组装制造。

　　成像测试：

　　下面我们看一下M.ZD 17mm F1.2PRO的光学素质，编辑测试使用奥林巴斯OM-D E-M1 Mark II作为机身。拍摄使用RAW、Natural、白平衡自动设置、ISO 200、关闭机身防抖。

　　一。镜头锐度

　　为了测试这款镜头的解析力，我们采用中近距拍摄地图的方法，该拍摄距离常被一般用户用于拍摄环境人像和人文街景。为了减少场曲对中心和边缘锐度的影响，小编分别对中心截取区域和边缘截取区域MF拍摄。

锐度测试截取位置锐度测试截取位置

　　左：中心 右：边缘

F1.2F1.2
F1.8F1.8
F2.8F2.8
F4.0F4.0
F5.6F5.6
F8.0F8.0
F11F11
F16F16

　　这款镜头F1.2全开光圈下中心锐度不错，边缘锐度也还可以，当然极限边缘还是偏软的；光圈从F1.8收至F4.0，中心锐度进一步提升达到最佳范围，而边缘锐度也有一定提升；光圈至F5.6-F8时整体锐度依然保持着较高水准，但在F11时开始出现下滑；F16时锐度已经比较差了，画面发糊，不推荐使用。

　　二。畸变及暗角

　　1。暗角

　　“失光”俗称是暗角，指对着亮度均匀景物，画面四角有变暗的现象，暗角对于任何镜头都不可避免。一般来说前组镜采用了大口径镜片，确保充足进光量，可以起到减轻作用。

F1.2暗角情况F1.2暗角情况
F1.8暗角情况F1.8暗角情况
F2.5暗角情况F2.5暗角情况

　　暗角方面，F1.2全开光圈下存轻微暗角，光圈收到F2.5后暗角明显减轻，用户完全可以忽略。对于一款62mm口径的大光圈镜头，小编觉得这个表现是非常不错的。

　　2。畸变

　　畸变是五种基本像差之一，不影响镜头成像精细度。在摄影中，一般广角镜头容易产生桶形畸变。长焦镜头容易产生枕形畸变。畸变与物像点离光轴的垂直高度的立方成正比，因此，物像四角的畸变比物像的四边的畸变程度大。我们本次测试的镜头焦距为17mm，在M4/3上视角接近35mm，此类广角镜头易出现桶形畸变。

畸变控制情况畸变控制情况

　　从实拍来看，这款镜头畸变控制非常好，不仔细观察很难看得出来，对于一款35mm视角的镜头来说，这样的表现算较好的。

　　三。紫边表现

F1.2/F1.4/F1.8F1.2/F1.4/F1.8
F2.0/F2.8F2.0/F2.8

　　大光比逆光下，小编拍摄窗帘缝隙。前文谈到这款镜头用料非常豪华，采用了ED镜片和ED-DSA镜片纠正超大光圈镜头常见的焦外轴向色差。从实拍图中可以看到这款镜头从全开光圈到F2.0均有明显紫边出现，可见尽管奥林巴斯进行了优化，但对于这种超大光圈镜头要想完全消除色差还是非常困难的。全开用户需要在后期时注意色差修正。

　　四。焦外效果

　　奥林巴斯为三款F1.2Pro镜头打造如同羽毛般柔美焦外虚化效果，运用了高级显微镜高精度测量技术的超高精度测量仪器。该仪器可辅助制定像差优化（消除无用像差）镜头设计方案。

　　那么M.ZD 17mm F1.2PRO实际虚化表现如何呢？我们先看两个场景实拍，分别拍摄纵深的绿植和铁网：

F1.2铁网虚化效果F1.2铁网虚化效果
铁网虚化局部铁网虚化局部
F1.2绿植虚化效果F1.2绿植虚化效果
绿植虚化局部绿植虚化局部

　　全开F1.2光圈下，我们可以看到无论是绿植还是铁网这种容易产生杂乱焦外的场景，这款镜头的焦外虚化，过渡非常平滑，渐进式模糊，没有明显树叶边缘或铁网交错产生的二线性。

　　当然单就虚化程度来说，M.ZD 17mm F1.2PRO受到焦距限制，并不如另外两款F1.2Pro明显。

　　五。抗眩光表现

　　前文提到这款镜头采用了纳米Z涂层技术。该技术是在镜头表面覆盖一层填充了空气的纳米颗粒涂层，从而形成一道折射率接近空气的防反射涂层。

F1.2抗眩光效果F1.2抗眩光效果
F8.0抗眩光效果F8.0抗眩光效果

　　为了验证实际效果，我们逆光下近乎直接拍摄阳光，F1.2时出现较明显的眩光和鬼影，但并未出现雾化；光圈收至F8，画面上眩光和鬼影更加严重，已经影响画面。从实测来看纳米Z涂层的抗眩光能力不算太好，建议在复杂光线条件下带上遮光罩进行拍摄，以免杂光影响画面。

　　实拍样片

　　那么这款镜头实拍效果又如何呢？点击下面组图可以进入“样张赏析”浏览实拍样张。机身为奥林巴斯E-M1 MarkII，JPG（LF）、AWB、Natural，图片仅缩小至1200宽，保留EXIF信息。

点击进入样张赏析浏览更多样张

　　评测总结

　　通过前文的测试我们可以看到M.ZD 17mm F1.2PRO存在F1.2PRO镜头的“通病”，色散控制和抗眩光表现并不理想，其他方面则非常出色，其锐度与M.ZD 45mm F1.2PRO相似，比M.ZD 25mm F1.2PRO更好。奥林巴斯F1.2军团如今已经发展到第三位成员，涵盖“35mm”、“50mm”、“85mm”三个常用焦段，分别成为同焦段中的标杆产品。

　　现在对于奥林巴斯来说，高附加值的高端产品是影像部门的盈利重点。如今17mm、25mm、45mm均已出炉，可以满足高端用户人文、人像的拍摄。对于奥林巴斯来说“F1.2军团”下一步要么往广角发展，要么往长焦发展。小编觉得奥林巴斯现有广角为M.ZD ED 12mm F2.0，在松下LEICA DG SUMMILUX 12mm f/1.4 ASPH。面前规格要低一档，未来很可能会有M.ZD 12mm F1.2（F1.4） PRO出现。另一个方向M.ZD 17mm F1.2PROM.ZD ED 75mm F1.8也可能会有F1.2（F1.4）PRO版。

　　对M4/3用户来说，小编还是那句话，如果追求极致便携性，那么这些F1.2定焦就可以不考虑了，F1.8定焦更适合你，如果追求大光圈、顶级光学性能，M.ZD 17mm F1.2PRO是当之无愧的人文镜皇。

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